Жуд Беллингем Гарри Кейн ҳақида: У тарихимиздаги энг буюк футболчи
Англия терма жамоасининг ёш юлдузи ва Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем ўз сардори Гарри Кейн ҳақида юқори фикр билдирди. Панама устидан қозонилган ғалабадан сўнг, Беллингэм тажрибали ҳужумчини мамлакат футболи тарихидаги энг буюк ўйинчи деб атади. Бу эътироф Кейн навбатдаги тарихий рекордни янгилаганидан сўнг янгради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жаҳон чемпионати доирасида Панама терма жамоасига қарши кечган баҳсда Англия 2-0 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз гуруҳида пешқадамликни таъминлади. Учрашувнинг 67-дақиқасида айнан Жуд Беллингем томонидан узатилган тўпни Гарри Кейн боши билан дарвозага йўллади. Бу гол ҳужумчи учун жаҳон биринчиликларидаги 11-гол бўлди ва у афсонавий Гари Линекернинг узоқ йиллик рекордини янгилади.
Тарихий рекорд ва янги босқичGoal.com нашри хабарига кўра, Гарри Кейн эндиликда Англия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатларида энг кўп гол урган футболчига айланди. Аввалги рекорд 1990-йилдан буён 10 та гол билан Гари Линекерга тегишли эди. Беллингэм ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида сардорини табриклар экан, "Биринчи мақсадга эришилди! Биз плей-оффдамиз. Гарри Кейн — бизнинг тарихимиздаги энг буюк ўйинчи. Табриклайман, биродар!" дея ёзиб қолдирди.
Ўйиннинг ўзи Англия учун осон кечгани йўқ. Томас Тухель шогирдлари узоқ вақт давомида Панаманинг зич ҳимоясини ёриб ўта олишмади. Учрашувнинг биринчи соати давомида тўп назорати инглизларда бўлса-да, якуний зарба берадиган футболчи топилмади. Вазиятни 22 ёшли Беллингэм ўз қўлига олди ва Букайо Сака томонидан етказиб берилган бурчак тўпидан сўнг ҳисобни очишга муваффақ бўлди.
Томас Тухельнинг тактик юришлариТерма жамоа бош мураббийи Томас Тухель ушбу баҳс учун таркибда сезиларли ўзгаришларни амалга оширди. Гана билан дурангдан сўнг, мутахассис бешта янги футболчини асосий таркибга киритди. Жароҳат олган Риз Джеймс ўрнига Жарелл Қуансаҳ майдонга тушган бўлса, қанотларда Маркус Рэшфорд ва Букайо Сака ҳаракат қилди. Шунингдек, ҳужумкорликни ошириш мақсадида Морган Роджерс ҳам ярим ҳимоядан жой олди.
Учрашувнинг дастлабки дақиқаларида Панама қарши ҳужумларда хавфли кўринди. Дарвозабон Жордан Пиккфорд бир неча бор жамоасини муқаррар голдан қутқариб қолди. Бироқ, иккинчи бўлимда Англиянинг тажрибаси ва маҳорати ўз сўзини айтди. Жуд Беллингем ва Гарри Кейн ўртасидаги ажойиб ҳамкорлик якунда ғалабани таъминлади.
Ушбу ғалаба Англияни гуруҳда биринчи ўринга олиб чиқди ва жамоа плей-офф босқичига йўлланмани нақд қилди. Гарри Кейн учун эса бу турнир нафақат жамоавий муваффақият, балки шахсий рекордлар оқшоми сифатида ёдда қоладиган бўлди. Эндиликда инглизлар нимчорак финал баҳсларига тайёргарликни бошлашади.
…