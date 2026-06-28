Жуд Беллингем Гарри Кейн ҳақида: У тарихимиздаги энг буюк футболчи

·0·Спорт
Жуд Беллингем Гарри Кейн ҳақида: У тарихимиздаги энг буюк футболчи

Англия терма жамоасининг ёш юлдузи ва Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем ўз сардори Гарри Кейн ҳақида юқори фикр билдирди. Панама устидан қозонилган ғалабадан сўнг, Беллингэм тажрибали ҳужумчини мамлакат футболи тарихидаги энг буюк ўйинчи деб атади. Бу эътироф Кейн навбатдаги тарихий рекордни янгилаганидан сўнг янгради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жаҳон чемпионати доирасида Панама терма жамоасига қарши кечган баҳсда Англия 2-0 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз гуруҳида пешқадамликни таъминлади. Учрашувнинг 67-дақиқасида айнан Жуд Беллингем томонидан узатилган тўпни Гарри Кейн боши билан дарвозага йўллади. Бу гол ҳужумчи учун жаҳон биринчиликларидаги 11-гол бўлди ва у афсонавий Гари Линекернинг узоқ йиллик рекордини янгилади.

Тарихий рекорд ва янги босқич

Goal.com нашри хабарига кўра, Гарри Кейн эндиликда Англия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатларида энг кўп гол урган футболчига айланди. Аввалги рекорд 1990-йилдан буён 10 та гол билан Гари Линекерга тегишли эди. Беллингэм ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида сардорини табриклар экан, "Биринчи мақсадга эришилди! Биз плей-оффдамиз. Гарри Кейн — бизнинг тарихимиздаги энг буюк ўйинчи. Табриклайман, биродар!" дея ёзиб қолдирди.

Ўйиннинг ўзи Англия учун осон кечгани йўқ. Томас Тухель шогирдлари узоқ вақт давомида Панаманинг зич ҳимоясини ёриб ўта олишмади. Учрашувнинг биринчи соати давомида тўп назорати инглизларда бўлса-да, якуний зарба берадиган футболчи топилмади. Вазиятни 22 ёшли Беллингэм ўз қўлига олди ва Букайо Сака томонидан етказиб берилган бурчак тўпидан сўнг ҳисобни очишга муваффақ бўлди.

Томас Тухельнинг тактик юришлари

Терма жамоа бош мураббийи Томас Тухель ушбу баҳс учун таркибда сезиларли ўзгаришларни амалга оширди. Гана билан дурангдан сўнг, мутахассис бешта янги футболчини асосий таркибга киритди. Жароҳат олган Риз Джеймс ўрнига Жарелл Қуансаҳ майдонга тушган бўлса, қанотларда Маркус Рэшфорд ва Букайо Сака ҳаракат қилди. Шунингдек, ҳужумкорликни ошириш мақсадида Морган Роджерс ҳам ярим ҳимоядан жой олди.

Учрашувнинг дастлабки дақиқаларида Панама қарши ҳужумларда хавфли кўринди. Дарвозабон Жордан Пиккфорд бир неча бор жамоасини муқаррар голдан қутқариб қолди. Бироқ, иккинчи бўлимда Англиянинг тажрибаси ва маҳорати ўз сўзини айтди. Жуд Беллингем ва Гарри Кейн ўртасидаги ажойиб ҳамкорлик якунда ғалабани таъминлади.

Ушбу ғалаба Англияни гуруҳда биринчи ўринга олиб чиқди ва жамоа плей-офф босқичига йўлланмани нақд қилди. Гарри Кейн учун эса бу турнир нафақат жамоавий муваффақият, балки шахсий рекордлар оқшоми сифатида ёдда қоладиган бўлди. Эндиликда инглизлар нимчорак финал баҳсларига тайёргарликни бошлашади.

АнглияГарри КейнЖуде БеллингэмЖаҳон ЧемпионатиРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси кутилмаган қарори билан ҳайратда қолдирди: Аргентина сардори яна рекорд ўрнатдиЛионель Месси кутилмаган қарори билан ҳайратда қолдирди: Аргентина сардори яна рекорд ўрнатдиБугун, 15:34Лионель Месси яна бир рекордни янгилади: Аргентина Жаҳон чемпионатида Жордан устидан ғалаба қозондиЛионель Месси яна бир рекордни янгилади: Аргентина Жаҳон чемпионатида Жордан устидан ғалаба қозондиБугун, 15:15Месси барчани ортда қолдирди: у гуруҳ босқичининг энг яхши футболчисиМесси барчани ортда қолдирди: у гуруҳ босқичининг энг яхши футболчисиБугун, 15:14Бразилия терма жамоасида тушунмовчилик: Давиде Анселотти ва Неймар атрофидаги можароБразилия терма жамоасида тушунмовчилик: Давиде Анселотти ва Неймар атрофидаги можароБугун, 15:12Файзуллаев: «Бу бизнинг бор салоҳиятимиз эмас, яхшироқ ўйнай оламиз»Файзуллаев: «Бу бизнинг бор салоҳиятимиз эмас, яхшироқ ўйнай оламиз»Бугун, 14:20Криштиано Роналдо Жр отасини қўллаб-қувватлаш учун АҚШга етиб келдиКриштиано Роналдо Жр отасини қўллаб-қувватлаш учун АҚШга етиб келдиБугун, 14:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди