Коинот пойгасида янги иттифоқ: Amazon ва бошқа гигантлар СпасеКоннект ассоциациясини тузди

·0·Техно
Коинот пойгасида янги иттифоқ: Amazon ва бошқа гигантлар СпасеКоннект ассоциациясини тузди

Глобал сунъий йўлдош алоқаси бўзорида кутилмаган стратегик ўзгариш юз берди. Amazon, Глобалстар, Иридиум ва Телесат каби йирик компаниялар бирлашиб, СпасеКоннект Ассосиатион деб номланган янги тармоқ ташкилотини тузганликларини эълон қилди. Ушбу ассоциация геостационар бўлмаган сунъий йўлдош тизимлари (НГСО) операторларининг манфаатларини ҳимоя қилиш ва соҳадаги меъёрий базани шакллантиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

АҚШда нотижорат ташкилот сифатида рўйхатдан ўтган СпасеКоннект раҳбариятига соҳанинг энг нуфузли мутахассислари жалб этилган. Хусусан, АҚШ Миллий телекоммуникация ва ахборот бошқармасининг (НTIA) собиқ ходими Девид Редл ижрочи директор этиб тайинланди. Бош юридик маслаҳатчи лавозимини эса АҚШ Федерал алоқа комиссиясининг (ФКК) Коинот бюроси биринчи раҳбари бўлган Жули Керни эгаллади. Бундай тажрибали кадрлар танлови ассоциациянинг давлат органлари билан мулоқотда жиддий ниятларга эга эканидан далолат беради.

SpaceX ва Starlink иштироксиз қолди

Янги иттифоқнинг энг эътиборли жиҳати шундаки, паст орбитали сунъий йўлдош алоқаси бўйича дунёдаги мутлақ етакчи — Илон Маскнинг SpaceX компанияси ва унинг Starlink лойиҳаси ушбу рўйхатда йўқ. ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX ҳозирда коинотдаги сунъий йўлдошлар сони бўйича СпасеКоннект аъзоларининг барчасини биргаликда ҳисоблаганда ҳам 20 баравар ортда қолдиради. Компаниянинг нима сабабдан иттифоққа қўшилмагани очиқланмаган бўлса-да, бу бозордаги рақобатнинг янги босқичга чиққанини кўрсатади.

Девид Редлнинг таъкидлашича, паст орбитали ва бошқа геостационар бўлмаган тизимлар бугунги кунда глобал алоқа инфратузилмасининг ажралмас қисмига айланиб улгурди. Улар иқтисодиёт, миллий хавфсизлик ва технологик ривожланиш учун мисли кўрилмаган имкониятлар яратмоқда. Шу сабабли, тармоқ иштирокчилари ўртасида ягона стандартларни жорий этиш ва тартибга солиш механизмларини такомиллаштириш зарурати туғилган.

Янги тартиб ва хавфсизлик масалалари

СпасеКоннект ассоциацияси ўз фаолияти доирасида қуйидаги устувор йўналишларга эътибор қаратишни режалаштирган:
  • Радиочастоталарни адолатли тақсимлаш ва бозорга кириш тартибларини соддалаштириш;
  • Коинот фаолиятини тартибга солувчи замонавий норматив базани шакллантиришда иштирок этиш;
  • Лицензиялаш жараёнларини янгилаш ва спектрдан самарали фойдаланишни тарғиб қилиш;
  • Сунъий йўлдош тизимларининг хавфсиз эксплуатацияси бўйича умумий саноат стандартларини ишлаб чиқиш.

Ўзбекистон каби кенг ҳудудга эга ва олис ҳудудларда интернет қамровини яхшилашга интилаётган давлатлар учун ушбу технологиялар стратегик аҳамиятга эга. Amazon ва бошқа операторларнинг бирлашиши келажакда сунъий йўлдошли интернет хизматлари нархининг пасайишига ва хизмат сифатининг ошишига олиб келиши мумкин. Зеро, бозорда биргина Starlink эмас, балки кучли иттифоққа бирлашган бошқа ўйинчиларнинг мавжудлиги соғлом рақобат муҳитини таъминлайди.

Хулоса қилиб айтганда, СпасеКоннект Ассосиатион ташкил этилиши коинот иқтисодиётида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Гарчи SpaceX ҳозирча сон жиҳатидан устун бўлса-да, Amazon ва унинг ҳамкорлари йирик сиёсий ва ҳуқуқий ресурсларни бирлаштирган ҳолда коинотни ўзлаштириш қоидаларини ўзгартиришга ҳаракат қилади.

AmazonSpaceXStarlinkСунъий ЙўлдошТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар арзон олмос кукунидан квант материаллари олиш технологиясини яратмоқдаОлимлар арзон олмос кукунидан квант материаллари олиш технологиясини яратмоқдаБугун, 15:23Чина Эастерн Аирлинес авиапаркини тубдан янгиламоқда: Аирбус билан йирик шартномаЧина Эастерн Аирлинес авиапаркини тубдан янгиламоқда: Аирбус билан йирик шартномаБугун, 14:54Samsung Galaxy S27 флагманларида нарх инқилоби: Exynos 2700 учун кураш бошландиSamsung Galaxy S27 флагманларида нарх инқилоби: Exynos 2700 учун кураш бошландиБугун, 14:27Гигабйте бренднинг 40 йиллигига бағишланган RTX 5080 Инфинитй видео карталарини тақдим этдиГигабйте бренднинг 40 йиллигига бағишланган RTX 5080 Инфинитй видео карталарини тақдим этдиБугун, 13:58SpaceX тарихий рекорд сари: Канаверал бурнида улкан Мечазилла минораси қад ростламоқдаSpaceX тарихий рекорд сари: Канаверал бурнида улкан Мечазилла минораси қад ростламоқдаБугун, 13:25Elon Musk асос солган Starbase шаҳрида илк бор полиция бошқармаси ташкил этилдиElon Musk асос солган Starbase шаҳрида илк бор полиция бошқармаси ташкил этилдиБугун, 12:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди