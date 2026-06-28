Гарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини янгилади: Гари Линекернинг муносабати

·0·Спорт
Гарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини янгилади: Гари Линекернинг муносабати

Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн Панама устидан қозонилган ғалаба вақтида тарихий натижа қайд этиб, жаҳон чемпионатларидаги голлар сони бўйича Гари Линекернинг 36 йиллик рекордини янгилади. Бавария ҳужумчиси ўйиннинг 67-дақиқасида рақиб дарвозасини ишғол қилиб, дунё биринчиликларидаги ўзининг 11-голини киритди ва мамлакат футболи тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу тарихий лаҳзани 1986 ва 1990-йилги турнирларда жами 10 та гол урган афсонавий Гари Линекер ўзининг "Те Рест ис Футбол" кўрсатуви давомида кузатиб борди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Линекернинг узоқ йиллик натижаси янгиланиши эфирда ҳазил-мутойиба ва қизиқарли баҳсларга бой бўлган лаҳзаларни келтириб чиқарди.

Линекер ва Микаҳ Ричардс ўртасидаги ҳазил

Линекер билан бирга эфирда бўлган Манчестер Сити собиқ ҳимоячиси Микаҳ Ричардс ҳамкасбининг устидан кулиш имкониятини қўлдан бой бермади. Ричардс гол урилган заҳоти: "Гарри, мен сени яхши кўраман! Гари энди йўқ, у энди актуал эмас, у кераксиз бўлиб қолди", — дея Линекерга киноя қилди. Бунга жавобан Линекер ҳазил аралаш қўпол сўзлар билан ҳамкасбини "овозини ўчиришга" чақирди ва ҳатто масофадан боғланган Ричардснинг алоқасини пулт орқали узиб қўйди.

Шунга қарамай, 65 ёшли Линекер ўзининг вориси ҳақида самимий фикрларини билдирди. "Гаррига катта раҳмат, уни чин дилдан табриклайман. Қирқ йил — жуда узоқ вақт, мен бу рекорддан зерика бошлагандим. Бу натижани айнан Гарри Кейн янгилаганидан жуда хурсандман", — дея таъкидлади афсонавий ҳужумчи.

Ўйиндан сўнг Гарри Кейн ҳам ўзининг ўтмишдоши билан боғланганини ва унга ҳазиломуз хабар юборганини маълум қилди. "Кечирасан Гари, энди мен сендан битта гол олдиндаман", — деб ёзган Кейн ўз хабарида. Жамоа сардори Линекерни Англия тарихидаги энг буюк ҳужумчилардан бири деб билишини ва унинг натижасидан ўзиб кетиш фахрли эканини қўшимча қилди.

Ушбу ютуқ Гарри Кейн учун нафақат шахсий рекорд, балки Англия футболи учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Ҳозирда Кейн терма жамоа таркибида барча даврларнинг энг яхши тўпурари мақомини мустаҳкамлаб бормоқда. Унинг жаҳон чемпионатларидаги сермаҳсуллиги жамоанинг келгуси халқаро турнирлардаги муваффақияти учун пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Гарри КейнГари ЛинекерАнглияРекордФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. «Ростов» Шомуродовни тарихий голи билан табрикладиЖЧ-2026. «Ростов» Шомуродовни тарихий голи билан табрикладиБугун, 18:19Аббосбек Файзуллаев мундиалда икки бор тарихга кирдиАббосбек Файзуллаев мундиалда икки бор тарихга кирдиБугун, 18:11ЖЧ-2026. Элдор Шомуродов: «Асосий омил психология бўлди»ЖЧ-2026. Элдор Шомуродов: «Асосий омил психология бўлди»Бугун, 18:05Шомуродов оғир ҳақиқатни айтди: «Мундиалда бутунлай бошқа даражани кўрдик»Шомуродов оғир ҳақиқатни айтди: «Мундиалда бутунлай бошқа даражани кўрдик»Бугун, 17:55Қодиров: Японлардек ўйламасак, бу мактабни 100 йилда ҳам битиролмаймизҚодиров: Японлардек ўйламасак, бу мактабни 100 йилда ҳам битиролмаймизБугун, 17:28Уэйн Руни Томас Тухельга огоҳлантириш билан чиқди: Гарри Кейн хатоси такрорланмасинУэйн Руни Томас Тухельга огоҳлантириш билан чиқди: Гарри Кейн хатоси такрорланмасинБугун, 16:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди