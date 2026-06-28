Гарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини янгилади: Гари Линекернинг муносабати
Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн Панама устидан қозонилган ғалаба вақтида тарихий натижа қайд этиб, жаҳон чемпионатларидаги голлар сони бўйича Гари Линекернинг 36 йиллик рекордини янгилади. Бавария ҳужумчиси ўйиннинг 67-дақиқасида рақиб дарвозасини ишғол қилиб, дунё биринчиликларидаги ўзининг 11-голини киритди ва мамлакат футболи тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу тарихий лаҳзани 1986 ва 1990-йилги турнирларда жами 10 та гол урган афсонавий Гари Линекер ўзининг "Те Рест ис Футбол" кўрсатуви давомида кузатиб борди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Линекернинг узоқ йиллик натижаси янгиланиши эфирда ҳазил-мутойиба ва қизиқарли баҳсларга бой бўлган лаҳзаларни келтириб чиқарди.
Линекер ва Микаҳ Ричардс ўртасидаги ҳазилЛинекер билан бирга эфирда бўлган Манчестер Сити собиқ ҳимоячиси Микаҳ Ричардс ҳамкасбининг устидан кулиш имкониятини қўлдан бой бермади. Ричардс гол урилган заҳоти: "Гарри, мен сени яхши кўраман! Гари энди йўқ, у энди актуал эмас, у кераксиз бўлиб қолди", — дея Линекерга киноя қилди. Бунга жавобан Линекер ҳазил аралаш қўпол сўзлар билан ҳамкасбини "овозини ўчиришга" чақирди ва ҳатто масофадан боғланган Ричардснинг алоқасини пулт орқали узиб қўйди.
Шунга қарамай, 65 ёшли Линекер ўзининг вориси ҳақида самимий фикрларини билдирди. "Гаррига катта раҳмат, уни чин дилдан табриклайман. Қирқ йил — жуда узоқ вақт, мен бу рекорддан зерика бошлагандим. Бу натижани айнан Гарри Кейн янгилаганидан жуда хурсандман", — дея таъкидлади афсонавий ҳужумчи.
Ўйиндан сўнг Гарри Кейн ҳам ўзининг ўтмишдоши билан боғланганини ва унга ҳазиломуз хабар юборганини маълум қилди. "Кечирасан Гари, энди мен сендан битта гол олдиндаман", — деб ёзган Кейн ўз хабарида. Жамоа сардори Линекерни Англия тарихидаги энг буюк ҳужумчилардан бири деб билишини ва унинг натижасидан ўзиб кетиш фахрли эканини қўшимча қилди.
Ушбу ютуқ Гарри Кейн учун нафақат шахсий рекорд, балки Англия футболи учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Ҳозирда Кейн терма жамоа таркибида барча даврларнинг энг яхши тўпурари мақомини мустаҳкамлаб бормоқда. Унинг жаҳон чемпионатларидаги сермаҳсуллиги жамоанинг келгуси халқаро турнирлардаги муваффақияти учун пойдевор бўлиб хизмат қилади.
…