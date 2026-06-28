ЖЧ-2026. «Ростов» Шомуродовни тарихий голи билан табриклади

·0·Спорт
ЖЧ-2026. «Ростов» Шомуродовни тарихий голи билан табриклади

Россия Премьер-лигаси иштирокчиси бўлмиш «Ростов» клуби АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилаётган Жаҳон чемпионатида муваффақиятли гол муаллифига айланган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳужумчиси Элдор Шомуродовни расман табриклади.

30 ёшли тажрибали форвард Конго Демократик Республикаси терма жамоасига қарши кечган гуруҳ босқичининг 3-тур учрашувида (1:3) вакилларимизнинг мусобақадаги сўнгги голига муаллифлик қилган эди.

Собиқ клубдан самимий қутлов

«Ростов» клуби матбуот хизмати ўзининг собиқ футболчисини унутмаган ҳолда, ижтимоий тармоқларда қуйидагича самимий мурожаатни эълон қилди:

«Дўстимиз ва “Ростов”нинг собиқ ҳужумчиси Элдор Шомуродовни Жаҳон чемпионатида урган голи билан табриклаймиз!»

«Ростов»дан Европа грандлари сари йўл

Элдор Шомуродовнинг катта футболдаги ва Европадаги муваффақиятли фаолияти айнан шу клуб билан узвий боғлиқ:

  • 2017–2020 йиллар: «Ростов» сафида порлаб, Россия чемпионатининг энг хавфли ҳужумчиларидан бирига айланди.

  • Италия А Серияси: Россиядаги ёрқин ўйинларидан сўнг Италияга йўл олиб, «Женоа», «Специя», «Кальяри» ва машҳур «Рома» клублари шарафини ҳимоя қилди.

Туркияда янги зафарлар ва трансфер овозалари

Айни пайтда маҳоратли тўпураримиз Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» клуби аъзоси ҳисобланади. Ортда қолган мавсумда Туркия Суперлигасининг энг яхши тўпурари мақомини қўлга киритган Шомуродов яна диққат марказига тушди.

Ҳозирда Туркиянинг бир қатор гранд клублари ўзбекистонлик ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш учун фаол трансфер музокараларини олиб бормоқда. Мундиалдаги гол эса унинг халқаро бозордаги қийматини янада ошириши табиий.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев мундиалда икки бор тарихга кирдиАббосбек Файзуллаев мундиалда икки бор тарихга кирдиБугун, 18:11ЖЧ-2026. Элдор Шомуродов: «Асосий омил психология бўлди»ЖЧ-2026. Элдор Шомуродов: «Асосий омил психология бўлди»Бугун, 18:05Шомуродов оғир ҳақиқатни айтди: «Мундиалда бутунлай бошқа даражани кўрдик»Шомуродов оғир ҳақиқатни айтди: «Мундиалда бутунлай бошқа даражани кўрдик»Бугун, 17:55Қодиров: Японлардек ўйламасак, бу мактабни 100 йилда ҳам битиролмаймизҚодиров: Японлардек ўйламасак, бу мактабни 100 йилда ҳам битиролмаймизБугун, 17:28Уэйн Руни Томас Тухельга огоҳлантириш билан чиқди: Гарри Кейн хатоси такрорланмасинУэйн Руни Томас Тухельга огоҳлантириш билан чиқди: Гарри Кейн хатоси такрорланмасинБугун, 16:59Ливерпул афсонаси Муҳаммад Салах ўрнига кутилмаган номзодни таклиф қилдиЛиверпул афсонаси Муҳаммад Салах ўрнига кутилмаган номзодни таклиф қилдиБугун, 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди