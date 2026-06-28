ЖЧ-2026. «Ростов» Шомуродовни тарихий голи билан табриклади
Россия Премьер-лигаси иштирокчиси бўлмиш «Ростов» клуби АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилаётган Жаҳон чемпионатида муваффақиятли гол муаллифига айланган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳужумчиси Элдор Шомуродовни расман табриклади.
30 ёшли тажрибали форвард Конго Демократик Республикаси терма жамоасига қарши кечган гуруҳ босқичининг 3-тур учрашувида (1:3) вакилларимизнинг мусобақадаги сўнгги голига муаллифлик қилган эди.
Собиқ клубдан самимий қутлов
«Ростов» клуби матбуот хизмати ўзининг собиқ футболчисини унутмаган ҳолда, ижтимоий тармоқларда қуйидагича самимий мурожаатни эълон қилди:
«Дўстимиз ва “Ростов”нинг собиқ ҳужумчиси Элдор Шомуродовни Жаҳон чемпионатида урган голи билан табриклаймиз!»
«Ростов»дан Европа грандлари сари йўл
Элдор Шомуродовнинг катта футболдаги ва Европадаги муваффақиятли фаолияти айнан шу клуб билан узвий боғлиқ:
2017–2020 йиллар: «Ростов» сафида порлаб, Россия чемпионатининг энг хавфли ҳужумчиларидан бирига айланди.
Италия А Серияси: Россиядаги ёрқин ўйинларидан сўнг Италияга йўл олиб, «Женоа», «Специя», «Кальяри» ва машҳур «Рома» клублари шарафини ҳимоя қилди.
Туркияда янги зафарлар ва трансфер овозалари
Айни пайтда маҳоратли тўпураримиз Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» клуби аъзоси ҳисобланади. Ортда қолган мавсумда Туркия Суперлигасининг энг яхши тўпурари мақомини қўлга киритган Шомуродов яна диққат марказига тушди.
Ҳозирда Туркиянинг бир қатор гранд клублари ўзбекистонлик ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш учун фаол трансфер музокараларини олиб бормоқда. Мундиалдаги гол эса унинг халқаро бозордаги қийматини янада ошириши табиий.
…