Аббосбек Файзуллаев мундиалда икки бор тарихга кирди
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг илк жаҳон чемпионати натижа жиҳатидан омадли кечмади. Аммо тарихий мундиалда шундай футболчи бўлдики, у нафақат жамоамизнинг энг ёрқин ижрочисига айланди, балки жаҳон футболи солномасида ҳам ўз номини қолдирди.
Гап 22 ёшли Аббосбек Файзуллаев ҳақида кетмоқда. У Ўзбекистоннинг мундиалдаги ҳар икки голида бевосита иштирок этиб, терма жамоанинг энг самарали футболчиси бўлди.
Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатидаги биринчи голи
Файзуллаев Колумбияга қарши учрашувда машҳур «Ацтека» стадионида рақиб дарвозасини ишғол қилди.
Ушбу гол Ўзбекистон миллий терма жамоасининг жаҳон чемпионатлари тарихидаги илк голи сифатида қайд этилди.
Аббосбек Файзуллаев мундиалда биринчи бўлиб гол урган илк ўзбекистонлик футболчига айланди.
Бу тўп нафақат миллий футболимиз, балки жаҳон чемпионатлари статистикаси учун ҳам алоҳида аҳамият касб этди.
167 сантиметр бўй билан ўрнатилган ноодатий рекорд
Файзуллаев Колумбия дарвозасига голни боши билан киритди. Шу орқали у XXI асрдаги жаҳон чемпионатларида бош билан гол урган энг паст бўйли футболчи сифатида рекорд ўрнатди.
Аббосбекнинг бўйи 167 сантиметрни ташкил этади.
Бу ҳолат унинг майдондаги тўғри жой танлаши, вазиятни олдиндан ҳис қилиши ва рақиблардан устун ҳаракат қила олишини яна бир бор кўрсатди.
Шомуродовнинг суперголида ҳам унинг ҳиссаси бор
Гуруҳ босқичининг учинчи турида Ўзбекистон Конго ДРга қарши майдонга тушди.
Ушбу баҳсда Элдор Шомуродов чиройли гол урди. Голли ҳужумни эса Аббосбек Файзуллаевнинг ажойиб узатмаси бошлаб берди.
Шу тариқа, Файзуллаев:
Колумбияга қарши тарихий гол урди;
Конго ДРга қарши голли узатма берди;
Ўзбекистоннинг мундиалда ҳисобга олинган ҳар икки голида қатнашди.
Терма жамоанинг энг самарали футболчиси
Ўзбекистоннинг умумий натижаси ижобий бўлмаганига қарамай, Аббосбек ўз имкониятларини юқори даражада намойиш қилди.
Унинг тезлиги, техникаси, майдонни кўра билиши ва ҳал қилувчи вазиятлардаги ҳаракатлари мухлислар ҳамда мутахассислар эътиборини тортди.
Шу сабаб Файзуллаев Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026даги энг самарали футболчиси сифатида эътироф этилди.
Аббосбекнинг терма жамоадаги натижаси
22 ёшли футболчи ҳозирга қадар Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида:
Кўрсаткич
Натижа
Ўйинлар
35 та
Голлар
9 та
ЖЧ-2026даги голлар
1 та
ЖЧ-2026даги голли узатмалар
1 та
Аббосбек Файзуллаев илк мундиалидаёқ икки тарихий натижа қайд этди. Энди унинг жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйини Европа клублари эътиборини янада кучайтириши мумкин.
Сизнингча, Аббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026да Ўзбекистоннинг энг яхши футболчиси бўлдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…