Аббосбек Файзуллаев мундиалда икки бор тарихга кирди

·0·Спорт
Аббосбек Файзуллаев мундиалда икки бор тарихга кирди

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг илк жаҳон чемпионати натижа жиҳатидан омадли кечмади. Аммо тарихий мундиалда шундай футболчи бўлдики, у нафақат жамоамизнинг энг ёрқин ижрочисига айланди, балки жаҳон футболи солномасида ҳам ўз номини қолдирди.

Гап 22 ёшли Аббосбек Файзуллаев ҳақида кетмоқда. У Ўзбекистоннинг мундиалдаги ҳар икки голида бевосита иштирок этиб, терма жамоанинг энг самарали футболчиси бўлди.

Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатидаги биринчи голи

Файзуллаев Колумбияга қарши учрашувда машҳур «Ацтека» стадионида рақиб дарвозасини ишғол қилди.

Ушбу гол Ўзбекистон миллий терма жамоасининг жаҳон чемпионатлари тарихидаги илк голи сифатида қайд этилди.

Аббосбек Файзуллаев мундиалда биринчи бўлиб гол урган илк ўзбекистонлик футболчига айланди.

Бу тўп нафақат миллий футболимиз, балки жаҳон чемпионатлари статистикаси учун ҳам алоҳида аҳамият касб этди.

167 сантиметр бўй билан ўрнатилган ноодатий рекорд

Файзуллаев Колумбия дарвозасига голни боши билан киритди. Шу орқали у XXI асрдаги жаҳон чемпионатларида бош билан гол урган энг паст бўйли футболчи сифатида рекорд ўрнатди.

Аббосбекнинг бўйи 167 сантиметрни ташкил этади.

Бу ҳолат унинг майдондаги тўғри жой танлаши, вазиятни олдиндан ҳис қилиши ва рақиблардан устун ҳаракат қила олишини яна бир бор кўрсатди.

Шомуродовнинг суперголида ҳам унинг ҳиссаси бор

Гуруҳ босқичининг учинчи турида Ўзбекистон Конго ДРга қарши майдонга тушди.

Ушбу баҳсда Элдор Шомуродов чиройли гол урди. Голли ҳужумни эса Аббосбек Файзуллаевнинг ажойиб узатмаси бошлаб берди.

Шу тариқа, Файзуллаев:

  • Колумбияга қарши тарихий гол урди;

  • Конго ДРга қарши голли узатма берди;

  • Ўзбекистоннинг мундиалда ҳисобга олинган ҳар икки голида қатнашди.

Терма жамоанинг энг самарали футболчиси

Ўзбекистоннинг умумий натижаси ижобий бўлмаганига қарамай, Аббосбек ўз имкониятларини юқори даражада намойиш қилди.

Унинг тезлиги, техникаси, майдонни кўра билиши ва ҳал қилувчи вазиятлардаги ҳаракатлари мухлислар ҳамда мутахассислар эътиборини тортди.

Шу сабаб Файзуллаев Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026даги энг самарали футболчиси сифатида эътироф этилди.

Аббосбекнинг терма жамоадаги натижаси

22 ёшли футболчи ҳозирга қадар Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида:

Кўрсаткич

Натижа

Ўйинлар

35 та

Голлар

9 та

ЖЧ-2026даги голлар

1 та

ЖЧ-2026даги голли узатмалар

1 та

Аббосбек Файзуллаев илк мундиалидаёқ икки тарихий натижа қайд этди. Энди унинг жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйини Европа клублари эътиборини янада кучайтириши мумкин.

Сизнингча, Аббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026да Ўзбекистоннинг энг яхши футболчиси бўлдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Элдор Шомуродов: «Асосий омил психология бўлди»ЖЧ-2026. Элдор Шомуродов: «Асосий омил психология бўлди»Бугун, 18:05Шомуродов оғир ҳақиқатни айтди: «Мундиалда бутунлай бошқа даражани кўрдик»Шомуродов оғир ҳақиқатни айтди: «Мундиалда бутунлай бошқа даражани кўрдик»Бугун, 17:55Қодиров: Японлардек ўйламасак, бу мактабни 100 йилда ҳам битиролмаймизҚодиров: Японлардек ўйламасак, бу мактабни 100 йилда ҳам битиролмаймизБугун, 17:28Уэйн Руни Томас Тухельга огоҳлантириш билан чиқди: Гарри Кейн хатоси такрорланмасинУэйн Руни Томас Тухельга огоҳлантириш билан чиқди: Гарри Кейн хатоси такрорланмасинБугун, 16:59Ливерпул афсонаси Муҳаммад Салах ўрнига кутилмаган номзодни таклиф қилдиЛиверпул афсонаси Муҳаммад Салах ўрнига кутилмаган номзодни таклиф қилдиБугун, 16:58Уругвай гуруҳидаги натижалардан сўнг чартер рейси бекор қилиндиУругвай гуруҳидаги натижалардан сўнг чартер рейси бекор қилиндиБугун, 16:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди