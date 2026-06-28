Конго ДРдан кейин Каннаваро танқидларга жавоб берди

·132·Спорт
Конго ДРдан кейин Каннаваро танқидларга жавоб берди

Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Конго Демократик Республикасига қарши 1:3 ҳисобидаги мағлубиятдан кейин жамоаси ҳақида фикр билдирди.

Мураббийнинг айтишича, Ўзбекистон учрашувни яхши бошлаган ва биринчи бўлимда яратилган имкониятлардан бирини голга айлантира олган. Бироқ танаффусдан кейин йўл қўйилган хатолар ўйин тақдирига таъсир қилган.

Каннаваро футболчиларни танқид қилишдан бош тортди. У жамоа аъзолари майдонда бор кучини сарфлаганини ва охиригача курашганини таъкидлади.

«Футболчилар қўлидан келган барча ишни қилди. Мен улардан норози эмасман ва жамоам билан фахрланаман», деди Каннаваро.

Ўзбекистон терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги дебют иштирокини учта мағлубият билан якунлади ва гуруҳдан чиқа олмади. Каннаваро эса ушбу мусобақани футболчилар учун катта тажриба ва келажакдаги натижалар учун асос деб ҳисоблашини айтди.

ЎзбекистонКонго ДРФабио КаннавароЖаҳон чемпионатиМиллий терма жамоа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Морган Роджерс трансфери учун 100 миллион фунт тўлаши керакАрсенал Морган Роджерс трансфери учун 100 миллион фунт тўлаши керакБугун, 18:53Ламине Ямал ҳали ҳақиқий юлдуз эмасми: Аргентина афсонаси ёш иқтидорга шарт қўйдиЛамине Ямал ҳали ҳақиқий юлдуз эмасми: Аргентина афсонаси ёш иқтидорга шарт қўйдиБугун, 18:36Ўзбекистон терма жамоаси FIFAдан қанча пул олади?Ўзбекистон терма жамоаси FIFAдан қанча пул олади?Бугун, 18:33Гарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини янгилади: Гари Линекернинг муносабатиГарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини янгилади: Гари Линекернинг муносабатиБугун, 18:19ЖЧ-2026. «Ростов» Шомуродовни тарихий голи билан табрикладиЖЧ-2026. «Ростов» Шомуродовни тарихий голи билан табрикладиБугун, 18:19Аббосбек Файзуллаев мундиалда икки бор тарихга кирдиАббосбек Файзуллаев мундиалда икки бор тарихга кирдиБугун, 18:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди