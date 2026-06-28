Конго ДРдан кейин Каннаваро танқидларга жавоб берди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Конго Демократик Республикасига қарши 1:3 ҳисобидаги мағлубиятдан кейин жамоаси ҳақида фикр билдирди.
Мураббийнинг айтишича, Ўзбекистон учрашувни яхши бошлаган ва биринчи бўлимда яратилган имкониятлардан бирини голга айлантира олган. Бироқ танаффусдан кейин йўл қўйилган хатолар ўйин тақдирига таъсир қилган.
Каннаваро футболчиларни танқид қилишдан бош тортди. У жамоа аъзолари майдонда бор кучини сарфлаганини ва охиригача курашганини таъкидлади.
«Футболчилар қўлидан келган барча ишни қилди. Мен улардан норози эмасман ва жамоам билан фахрланаман», деди Каннаваро.
Ўзбекистон терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги дебют иштирокини учта мағлубият билан якунлади ва гуруҳдан чиқа олмади. Каннаваро эса ушбу мусобақани футболчилар учун катта тажриба ва келажакдаги натижалар учун асос деб ҳисоблашини айтди.
…