Хитойнинг Лоонгсон компанияси 16 ядроли ва тежамкор 3К3000 процессорини тақдим этди
Хитойнинг Лоонгсон Течнологй компанияси ўзининг янги авлод сервер процессори — Лоонгсон 3К3000 моделини расман намойиш этди. Мазкур чип арзон ва самарадор сервер тизимларини яратишга йўналтирилган бўлиб, у корпоратив инфратузилма ҳамда умумий вазифалар учун мўлжалланган. Янги ишланманинг асосий ўзига хослиги унинг юқори энергия самарадорлиги ва миллий архитектурага асосланганидадир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Лоонгсон 3К3000 процессори компаниянинг ўзига тегишли бўлган 64 битли ЛоонгАрч архитектурасида қурилган. У 16 та физик ядрога эга бўлиб, бир вақтнинг ўзида 16 та маълумотлар оқимини қайта ишлаш имкониятига эга. Қурилманинг ишчи частотаси 1,5 дан 1,8 ГГс гача бўлган диапазонни ташкил этади. ixbt.com маълумотларига кўра, ҳар бир ядро 128 битли векторли кўрсатмаларни қўллаб-қувватлайди, бу эса ҳисоблаш жараёнларининг аниқлигини оширади.
Техник имкониятлар ва энергия тежамкорлигиИшлаб чиқарувчининг таъкидлашича, янги чип файл серверлари, веб-платформалар ва маълумотлар базаларини бошқариш учун идеал ечим ҳисобланади. 3К3000 модели ўзидан олдинги 3C5000 версияси билан бир хил унумдорликни тақдим этса-да, у сунъий интеллект ёки ўта мураккаб ҳисоб-китоблар учун эмас, балки кундалик бизнес вазифалари учун ҳамёнбоп вариант сифатида таклиф этилмоқда.
Процессорнинг кеш хотираси тизими ҳам диққатга сазовор: ҳар бир ядро 64 КБ Л1 кўрсатмалар ва 64 КБ Л1 маълумотлар кешига эга, умумий Л2 кеш ҳажми эса 16 МБ ни ташкил қилади. Хотира контроллери хатоларни тузатиш функциясига (ЭКК) эга бўлган икки каналли DDR4-2400 стандартини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, тизимда 32 та PCIe интерфейс линиялари мавжуд бўлиб, бу ташқи қурилмалар билан тезкор алоқани таъминлайди.
Энг муҳим жиҳатлардан бири — энергия истеъмоли. Лоонгсон 3К3000 одатий иш режимида (1,5 ГГс частотада) бор-йўғи 40 В электр энергияси сарфлайди. Бу замонавий сервер процессорлари учун жуда паст кўрсаткич ҳисобланади. Динамик частота бошқаруви ва ишлатилмаётган блокларни ўчириш технологияси туфайли, юклама кам бўлган вақтда энергия сарфи янада пасаяди.
Бозордаги ўрни ва истиқболлариЯнги процессор Лоонгсон Cohereнт Линк (ЛКЛ) шинаси орқали иккита чипни битта тизимга бирлаштириш имконини беради. Бу эса кичик ва ўрта бизнес вакиллари учун мослашувчан сервер ечимларини яратишга йўл очади. Ҳозирча қурилманинг аниқ нархи эълон қилинмаган бўлса-да, у асосан сервер ускуналари ишлаб чиқарувчилари ва йирик корпоратив мижозларга етказиб берилиши кутилмоқда.
Хитойнинг бундай технологик қадамлари глобал бозорда Intel ва AMD каби гигантларга қарамликни камайтиришга қаратилган. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам бундай ҳамёнбоп ва тежамкор сервер ечимлари келажакда IT-инфратузилмани модернизация қилишда қизиқарли муқобил бўлиши мумкин.
…