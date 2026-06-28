Хитойнинг Лоонгсон компанияси 16 ядроли ва тежамкор 3К3000 процессорини тақдим этди

·0·Техно
Хитойнинг Лоонгсон компанияси 16 ядроли ва тежамкор 3К3000 процессорини тақдим этди

Хитойнинг Лоонгсон Течнологй компанияси ўзининг янги авлод сервер процессори — Лоонгсон 3К3000 моделини расман намойиш этди. Мазкур чип арзон ва самарадор сервер тизимларини яратишга йўналтирилган бўлиб, у корпоратив инфратузилма ҳамда умумий вазифалар учун мўлжалланган. Янги ишланманинг асосий ўзига хослиги унинг юқори энергия самарадорлиги ва миллий архитектурага асосланганидадир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лоонгсон 3К3000 процессори компаниянинг ўзига тегишли бўлган 64 битли ЛоонгАрч архитектурасида қурилган. У 16 та физик ядрога эга бўлиб, бир вақтнинг ўзида 16 та маълумотлар оқимини қайта ишлаш имкониятига эга. Қурилманинг ишчи частотаси 1,5 дан 1,8 ГГс гача бўлган диапазонни ташкил этади. ixbt.com маълумотларига кўра, ҳар бир ядро 128 битли векторли кўрсатмаларни қўллаб-қувватлайди, бу эса ҳисоблаш жараёнларининг аниқлигини оширади.

Техник имкониятлар ва энергия тежамкорлиги

Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, янги чип файл серверлари, веб-платформалар ва маълумотлар базаларини бошқариш учун идеал ечим ҳисобланади. 3К3000 модели ўзидан олдинги 3C5000 версияси билан бир хил унумдорликни тақдим этса-да, у сунъий интеллект ёки ўта мураккаб ҳисоб-китоблар учун эмас, балки кундалик бизнес вазифалари учун ҳамёнбоп вариант сифатида таклиф этилмоқда.

Процессорнинг кеш хотираси тизими ҳам диққатга сазовор: ҳар бир ядро 64 КБ Л1 кўрсатмалар ва 64 КБ Л1 маълумотлар кешига эга, умумий Л2 кеш ҳажми эса 16 МБ ни ташкил қилади. Хотира контроллери хатоларни тузатиш функциясига (ЭКК) эга бўлган икки каналли DDR4-2400 стандартини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, тизимда 32 та PCIe интерфейс линиялари мавжуд бўлиб, бу ташқи қурилмалар билан тезкор алоқани таъминлайди.

Энг муҳим жиҳатлардан бири — энергия истеъмоли. Лоонгсон 3К3000 одатий иш режимида (1,5 ГГс частотада) бор-йўғи 40 В электр энергияси сарфлайди. Бу замонавий сервер процессорлари учун жуда паст кўрсаткич ҳисобланади. Динамик частота бошқаруви ва ишлатилмаётган блокларни ўчириш технологияси туфайли, юклама кам бўлган вақтда энергия сарфи янада пасаяди.

Бозордаги ўрни ва истиқболлари

Янги процессор Лоонгсон Cohereнт Линк (ЛКЛ) шинаси орқали иккита чипни битта тизимга бирлаштириш имконини беради. Бу эса кичик ва ўрта бизнес вакиллари учун мослашувчан сервер ечимларини яратишга йўл очади. Ҳозирча қурилманинг аниқ нархи эълон қилинмаган бўлса-да, у асосан сервер ускуналари ишлаб чиқарувчилари ва йирик корпоратив мижозларга етказиб берилиши кутилмоқда.

Хитойнинг бундай технологик қадамлари глобал бозорда Intel ва AMD каби гигантларга қарамликни камайтиришга қаратилган. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам бундай ҳамёнбоп ва тежамкор сервер ечимлари келажакда IT-инфратузилмани модернизация қилишда қизиқарли муқобил бўлиши мумкин.

ЛоонгсонПроцессорХитойТехнологияСервер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аирбус А320 ўрнини босувчи янги авлод самолётини ишлаб чиқишга киришмоқдаАирбус А320 ўрнини босувчи янги авлод самолётини ишлаб чиқишга киришмоқдаБугун, 17:54Dragonфлй Энергй қаттиқ танали аккумуляторлар ишлаб чиқаришда инқилобий усулни патентладиDragonфлй Энергй қаттиқ танали аккумуляторлар ишлаб чиқаришда инқилобий усулни патентладиБугун, 17:20Дельта Air Линес юзлаб Boeing 737 самолётларида ёқилғи сарфини камайтириш йўлини топдиДельта Air Линес юзлаб Boeing 737 самолётларида ёқилғи сарфини камайтириш йўлини топдиБугун, 16:52Қуёшда 2024-йилнинг энг йирик доғи пайдо бўлди: Ерга таъсири қандай бўлади?Қуёшда 2024-йилнинг энг йирик доғи пайдо бўлди: Ерга таъсири қандай бўлади?Бугун, 16:21Коинот пойгасида янги иттифоқ: Amazon ва бошқа гигантлар СпасеКоннект ассоциациясини туздиКоинот пойгасида янги иттифоқ: Amazon ва бошқа гигантлар СпасеКоннект ассоциациясини туздиБугун, 15:54Олимлар арзон олмос кукунидан квант материаллари олиш технологиясини яратмоқдаОлимлар арзон олмос кукунидан квант материаллари олиш технологиясини яратмоқдаБугун, 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди