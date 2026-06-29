Челси юлдузи Коул Палмерга огоҳлантириш: Буюкликка эришиш учун барқарорлик зарур
Челси жамоасининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Коул Палмер сўнгги вақтларда ўз ўйинида пасайишни бошдан кечирмоқда. Гарчи у Лондонда ўзининг дебют мавсумидаёқ барчани ҳайратда қолдирган бўлса-да, ҳозирги кўрсаткичлари мутахассислар ва собиқ футболчиларда хавотир уйғотмоқда. Хусусан, Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати учун қайдномасидан четда қолиши футболчи учун кутилмаган зарба бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Челси афсонаси Франк Лебоэуф ГОАЛ нашрига берган интервюсида Палмернинг ҳозирги ҳолати ва келажаги ҳақида ўз фикрларини билдирди. Унинг сўзларига кўра, терма жамоа устози Томас Тухель томонидан Жаҳон чемпионатига жалб этилмагани футболчи учун "юзга тушган кучли тарсаки" каби таъсир қилиши мумкин. Лебоэуф ёш юлдузга чинакам буюк ўйинчи бўлиш сирларини тушунтириб ўтди.
Барқарорлик — юлдузликнинг асосий мезониФранк Лебоэуфнинг таъкидлашича, биргина омадли мавсум футболчини афсонага айлантирмайди. "Сиз қачонки барқарорлик кўрсата олсангизгина буюк футболчига айланасиз. Бу фақат бир мавсум эмас, балки икки, уч, тўрт ва беш йил давом этиши керак. Масалан, Криштиано Роналдо ва Лионель Месси 17 мавсум давомида юқори савияни ушлаб туришган. Биз ҳали Килиан Мбаппе фаолияти якунида уни афсоналар қаторига қўшиш учун барқарорлигини кутмоқдамиз", — дейди собиқ ҳимоячи.
Палмер 2023-йилнинг ёзида Манчестер Сити сафини тарк этиб, 40 миллион фунт стерлинг эвазига Челси таркибига қўшилган эди. Унинг дебют мавсуми ажойиб ўтди: 25 та гол ва ПФА талқинига кўра йилнинг энг яхши ёш ўйинчиси соврини. Бироқ, 2024-25-йилги мавсумда голлар сони 18 тага, жароҳатлар билан кечган 2025-26-йилги мавсумда эса 11 тага тушиб қолди. Бу эса унинг терма жамоадаги ўрнига салбий таъсир кўрсатди.
Ҳозирда 24 ёшга тўлган футболчи атрофида турли трансфер миш-мишлари ҳам юрибди. Хусусан, унинг болалигида мухлислик қилган жамоаси — Манчестер Юнайтедга ўтиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалган. Аммо Челси раҳбарияти ўзининг 10-рақамли юлдузини қўйиб юбормоқчи эмас. Унинг клуб билан 2033-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартномаси бор.
Клуб раҳбарияти янги бош мураббий Хаби Алонсо қўл остида Коул Палмер яна ўзининг аввалги спорт формасига қайтишига умид қилмоқда. Лебоэуфнинг фикрича, футболчи ўзидаги иқтидорни доимий меҳнат ва руҳий барқарорлик билан мустаҳкамлаб бориши шарт. Акс ҳолда, у тарихдаги навбатдаги "порлаб ўчган юлдуз"га айланиб қолиши ҳеч гап эмас.
- Коул Палмернинг дебют мавсумидаги голлари: 25 та;
- Иккинчи мавсумдаги кўрсаткичи: 18 та гол;
- Жароҳатлар таъсир қилган сўнгги мавсум: 11 та гол.
…