Челси юлдузи Коул Палмерга огоҳлантириш: Буюкликка эришиш учун барқарорлик зарур

·0·Спорт
Челси юлдузи Коул Палмерга огоҳлантириш: Буюкликка эришиш учун барқарорлик зарур

Челси жамоасининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Коул Палмер сўнгги вақтларда ўз ўйинида пасайишни бошдан кечирмоқда. Гарчи у Лондонда ўзининг дебют мавсумидаёқ барчани ҳайратда қолдирган бўлса-да, ҳозирги кўрсаткичлари мутахассислар ва собиқ футболчиларда хавотир уйғотмоқда. Хусусан, Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати учун қайдномасидан четда қолиши футболчи учун кутилмаган зарба бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Челси афсонаси Франк Лебоэуф ГОАЛ нашрига берган интервюсида Палмернинг ҳозирги ҳолати ва келажаги ҳақида ўз фикрларини билдирди. Унинг сўзларига кўра, терма жамоа устози Томас Тухель томонидан Жаҳон чемпионатига жалб этилмагани футболчи учун "юзга тушган кучли тарсаки" каби таъсир қилиши мумкин. Лебоэуф ёш юлдузга чинакам буюк ўйинчи бўлиш сирларини тушунтириб ўтди.

Барқарорлик — юлдузликнинг асосий мезони

Франк Лебоэуфнинг таъкидлашича, биргина омадли мавсум футболчини афсонага айлантирмайди. "Сиз қачонки барқарорлик кўрсата олсангизгина буюк футболчига айланасиз. Бу фақат бир мавсум эмас, балки икки, уч, тўрт ва беш йил давом этиши керак. Масалан, Криштиано Роналдо ва Лионель Месси 17 мавсум давомида юқори савияни ушлаб туришган. Биз ҳали Килиан Мбаппе фаолияти якунида уни афсоналар қаторига қўшиш учун барқарорлигини кутмоқдамиз", — дейди собиқ ҳимоячи.

Палмер 2023-йилнинг ёзида Манчестер Сити сафини тарк этиб, 40 миллион фунт стерлинг эвазига Челси таркибига қўшилган эди. Унинг дебют мавсуми ажойиб ўтди: 25 та гол ва ПФА талқинига кўра йилнинг энг яхши ёш ўйинчиси соврини. Бироқ, 2024-25-йилги мавсумда голлар сони 18 тага, жароҳатлар билан кечган 2025-26-йилги мавсумда эса 11 тага тушиб қолди. Бу эса унинг терма жамоадаги ўрнига салбий таъсир кўрсатди.

Ҳозирда 24 ёшга тўлган футболчи атрофида турли трансфер миш-мишлари ҳам юрибди. Хусусан, унинг болалигида мухлислик қилган жамоаси — Манчестер Юнайтедга ўтиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалган. Аммо Челси раҳбарияти ўзининг 10-рақамли юлдузини қўйиб юбормоқчи эмас. Унинг клуб билан 2033-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартномаси бор.

Клуб раҳбарияти янги бош мураббий Хаби Алонсо қўл остида Коул Палмер яна ўзининг аввалги спорт формасига қайтишига умид қилмоқда. Лебоэуфнинг фикрича, футболчи ўзидаги иқтидорни доимий меҳнат ва руҳий барқарорлик билан мустаҳкамлаб бориши шарт. Акс ҳолда, у тарихдаги навбатдаги "порлаб ўчган юлдуз"га айланиб қолиши ҳеч гап эмас.

  • Коул Палмернинг дебют мавсумидаги голлари: 25 та;
  • Иккинчи мавсумдаги кўрсаткичи: 18 та гол;
  • Жароҳатлар таъсир қилган сўнгги мавсум: 11 та гол.
Шу тариқа, Палмер учун келаётган янги мавсум унинг фаолиятидаги энг муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. У ё танқидчиларга муносиб жавоб қайтариб, яна этакчига айланади, ёки ўртамиёна ўйинчилар қаторида қолади.

ЧелсиКоул ПалмерАнглияФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилия ва Япония тўқнашуви олдидан даҳанаки жанг: Маркиньос рақибнинг гапларига жавоб қайтардиБразилия ва Япония тўқнашуви олдидан даҳанаки жанг: Маркиньос рақибнинг гапларига жавоб қайтардиБугун, 14:52Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Бугун, 14:45Россиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиРоссиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиБугун, 14:31Анчелотти ЖЧ-2026 фаворитини айта олмади: «Кучлар деярли тенг»Анчелотти ЖЧ-2026 фаворитини айта олмади: «Кучлар деярли тенг»Бугун, 14:03Непомняшчий: «Ўзбекистонни Кападзе бошқариши керак эди»Непомняшчий: «Ўзбекистонни Кападзе бошқариши керак эди»Бугун, 13:26Саудия футболида катта истеъфо: федерация президенти халқдан узр сўрадиСаудия футболида катта истеъфо: федерация президенти халқдан узр сўрадиБугун, 13:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди