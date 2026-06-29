Россиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтди

·65·Спорт
Россиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтди

Ўзбекистон миллий жамоасининг ЖЧ-2026даги муваффақиятсиз иштироки Россияда ҳам муҳокама қилинмоқда. Мураббий Игор Коливанов термамизда тажриба ва жамоавий яхлитлик етишмаганини таъкидлаб, айрим футболчилар ҳаракатини ҳам танқид қилди.

Унинг фикрича, мундиалга чиқишнинг ўзи Ўзбекистон учун катта ютуқ бўлган. Аммо жаҳон чемпионати даражасида муносиб рақобат қилиш учун жамоага уюшқоқлик ва юқори савиядаги тажриба етишмади.

«Баҳолайдиган нарсанинг ўзи йўқ»

Коливанов Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатидаги иштирокини фақат натижа орқали баҳолаш тўғри эмаслигини айтди.

«Улар финал босқичига чиққанининг ўзи катта ютуқ. Албатта, тажриба етишмади», — деди мутахассис.

Шу билан бирга, у терма жамоа майдонда янада тартибли ва уюшқоқ ҳаракат қилиши мумкин бўлганини таъкидлади.

Ўзбекистонда яхлитлик етишмади

Россиялик мураббий Ўзбекистонни Кабо-Верде миллий жамоаси билан таққослади.

Унинг фикрича, Кабо-Верде футболчилари охиригача курашган, ҳимоя чизиғини яхши ушлаб турган ва мураббий белгилаган вазифаларни бажарган.

Ўзбекистон эса аксинча, майдонда тарқоқ кўринган.

«Ўзбекистон яхлит жамоа бўлиб кўринмади. Шунинг учун ҳам кўп гол ўтказиб юборилди», — деди Коливанов.

Шомуродов ва Ҳусанов ҳақида ҳам гапирди

Коливанов Ўзбекистон футболчиларининг аксарияти Европанинг йирик клубларида ўйнамаслигини ҳам қайд этди.

У Элдор Шомуродовни истисно сифатида тилга олди. Чунки ҳужумчи Италия ва Россия чемпионатларида тўп тепган.

Шунингдек, «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ҳақида ҳам фикр билдирди.

«Ҳусанов бор, аммо у ҳам бу турнирда жиддий хатоларга йўл қўйди», — деди мутахассис.

Учта ўйин — учта мағлубият

Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон гуруҳ босқичида барча учрашувда имкониятни бой берди.

Учрашув

Ҳисоб

Ўзбекистон — Колумбия

1:3

Португалия — Ўзбекистон

5:0

Конго ДР — Ўзбекистон

3:1

Терма жамоамиз уч ўйинда икки гол урди ва 11 та тўп ўтказиб юборди.

«Ҳаракат қилишди, аммо ўхшамади»

Коливанов Ўзбекистон футболчиларининг ҳаракат қилганини инкор этмади. Бироқ у жамоанинг умумий савиясини ўртача деб баҳолади.

«Ҳаракат қилиб кўришди, аммо ўхшамади. Футболда бундай ҳолатлар бўлиб туради», — деди у.

Мураббийнинг фикрича, мундиалдаги асосий камчиликлар қуйидагилар бўлди:

  • халқаро тажрибанинг етишмаслиги;

  • ҳимоядаги тарқоқлик;

  • жамоавий яхлитликнинг йўқлиги;

  • мураббий вазифаларини тўлиқ бажармаслик;

  • ҳал қилувчи вазиятлардаги индивидуал хатолар.

Илк мундиал келажак учун сабоқ бўладими?

Ўзбекистон тарихида биринчи марта жаҳон чемпионатида иштирок этди. Натижа кутилганидек бўлмаган бўлса-да, бундай мусобақада орттирилган тажриба келажак учун муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

Энди терма жамоа олдида мундиалдаги хатоларни таҳлил қилиш, ҳимоявий тартибни яхшилаш ва юқори даражада ўйнайдиган футболчилар сонини кўпайтириш вазифаси турибди.

Сизнингча, Ўзбекистоннинг мундиалдаги энг катта муаммоси тажриба етишмаслигими ёки жамоавий ўйиннинг йўқлигими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

УзбкистонИгорь КоливановЭлдор ШомуродовМанчестер СитиФабио Каннаваро
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Бугун, 13:45Непомняшчий: «Ўзбекистонни Кападзе бошқариши керак эди»Непомняшчий: «Ўзбекистонни Кападзе бошқариши керак эди»Бугун, 13:26Саудия футболида катта истеъфо: федерация президенти халқдан узр сўрадиСаудия футболида катта истеъфо: федерация президенти халқдан узр сўрадиБугун, 13:12Лионель Скалони Аргентина терма жамоасида 2031-йилгача қоладиган бўлдиЛионель Скалони Аргентина терма жамоасида 2031-йилгача қоладиган бўлдиБугун, 12:56Япония мураббийи Бразилияга қарши баҳс олдидан дадил гапирдиЯпония мураббийи Бразилияга қарши баҳс олдидан дадил гапирдиБугун, 12:42Жанубий Кореяда футбол можароси: президент тергов талаб қилдиЖанубий Кореяда футбол можароси: президент тергов талаб қилдиБугун, 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди