Россиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтди
Ўзбекистон миллий жамоасининг ЖЧ-2026даги муваффақиятсиз иштироки Россияда ҳам муҳокама қилинмоқда. Мураббий Игор Коливанов термамизда тажриба ва жамоавий яхлитлик етишмаганини таъкидлаб, айрим футболчилар ҳаракатини ҳам танқид қилди.
Унинг фикрича, мундиалга чиқишнинг ўзи Ўзбекистон учун катта ютуқ бўлган. Аммо жаҳон чемпионати даражасида муносиб рақобат қилиш учун жамоага уюшқоқлик ва юқори савиядаги тажриба етишмади.
«Баҳолайдиган нарсанинг ўзи йўқ»
Коливанов Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатидаги иштирокини фақат натижа орқали баҳолаш тўғри эмаслигини айтди.
«Улар финал босқичига чиққанининг ўзи катта ютуқ. Албатта, тажриба етишмади», — деди мутахассис.
Шу билан бирга, у терма жамоа майдонда янада тартибли ва уюшқоқ ҳаракат қилиши мумкин бўлганини таъкидлади.
Ўзбекистонда яхлитлик етишмади
Россиялик мураббий Ўзбекистонни Кабо-Верде миллий жамоаси билан таққослади.
Унинг фикрича, Кабо-Верде футболчилари охиригача курашган, ҳимоя чизиғини яхши ушлаб турган ва мураббий белгилаган вазифаларни бажарган.
Ўзбекистон эса аксинча, майдонда тарқоқ кўринган.
«Ўзбекистон яхлит жамоа бўлиб кўринмади. Шунинг учун ҳам кўп гол ўтказиб юборилди», — деди Коливанов.
Шомуродов ва Ҳусанов ҳақида ҳам гапирди
Коливанов Ўзбекистон футболчиларининг аксарияти Европанинг йирик клубларида ўйнамаслигини ҳам қайд этди.
У Элдор Шомуродовни истисно сифатида тилга олди. Чунки ҳужумчи Италия ва Россия чемпионатларида тўп тепган.
Шунингдек, «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ҳақида ҳам фикр билдирди.
«Ҳусанов бор, аммо у ҳам бу турнирда жиддий хатоларга йўл қўйди», — деди мутахассис.
Учта ўйин — учта мағлубият
Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон гуруҳ босқичида барча учрашувда имкониятни бой берди.
Учрашув
Ҳисоб
Ўзбекистон — Колумбия
1:3
Португалия — Ўзбекистон
5:0
Конго ДР — Ўзбекистон
3:1
Терма жамоамиз уч ўйинда икки гол урди ва 11 та тўп ўтказиб юборди.
«Ҳаракат қилишди, аммо ўхшамади»
Коливанов Ўзбекистон футболчиларининг ҳаракат қилганини инкор этмади. Бироқ у жамоанинг умумий савиясини ўртача деб баҳолади.
«Ҳаракат қилиб кўришди, аммо ўхшамади. Футболда бундай ҳолатлар бўлиб туради», — деди у.
Мураббийнинг фикрича, мундиалдаги асосий камчиликлар қуйидагилар бўлди:
халқаро тажрибанинг етишмаслиги;
ҳимоядаги тарқоқлик;
жамоавий яхлитликнинг йўқлиги;
мураббий вазифаларини тўлиқ бажармаслик;
ҳал қилувчи вазиятлардаги индивидуал хатолар.
Илк мундиал келажак учун сабоқ бўладими?
Ўзбекистон тарихида биринчи марта жаҳон чемпионатида иштирок этди. Натижа кутилганидек бўлмаган бўлса-да, бундай мусобақада орттирилган тажриба келажак учун муҳим аҳамият касб этиши мумкин.
Энди терма жамоа олдида мундиалдаги хатоларни таҳлил қилиш, ҳимоявий тартибни яхшилаш ва юқори даражада ўйнайдиган футболчилар сонини кўпайтириш вазифаси турибди.
Сизнингча, Ўзбекистоннинг мундиалдаги энг катта муаммоси тажриба етишмаслигими ёки жамоавий ўйиннинг йўқлигими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…