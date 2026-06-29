Июлда Ўзбекистонда ҳаво ҳарорати 45 даражагача чиқиши мумкин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Синоптиклар прогнозларига кўра, Ўзбекистонда июль ойи одатдагидан анча иссиқ келиши кутилмоқда. Ойлик ўртача ҳаво ҳарорати иқлим меъёридан 1,5–3 даража юқори бўлиши мумкин.
Июль ойининг дастлабки кунларида ҳаво нисбатан мўътадил бўлади. Биринчи ўн кунлик охирига келиб эса ҳарорат +37...+40 даражагача кўтарилиши кутилмоқда.
Жанубий ҳудудларда ҳаво янада иссиқ бўлиб, +41...+43 даражага етиши мумкин. Айрим даврларда республиканинг баъзи туманларида термометр кўрсаткичи +45 даражагача чиқиши эҳтимоли бор.
Ой давомида ҳаво асосан қуруқ келади. Ёғингарчилик кам бўлиши кутилмоқда.
Қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқлар фақат тоғ олди ҳамда тоғли ҳудудларда кузатилиши мумкин.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…