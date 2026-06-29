Эквадор термасида янги давр: Моисес Кайседо сардорлик боғичини қабул қилиб олди
Эквадор миллий терма жамоасида кутилмаган, аммо тарихий ўзгариш юз берди. Жамоанинг кўп йиллик сардори ва фахрий ҳужумчиси Эннер Valencia ўз ихтиёри билан сардорлик боғичини Челси ярим ҳимоячиси Моисес Кайседо топширди. Ушбу қарор жамоанинг 2026-йилги Жаҳон чемпионати плей-офф босқичига йўлланма олганидан сўнг расман эълон қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
36 ёшли Эннер Valencia жамоа ичидаги махсус тадбирда 24 ёшли Моисес Кайседо сардор сифатида таништирди. Goal.com нашрининг хабар беришича, фахрий футболчи бу қарорини жамоада янги авлод етакчиларига йўл бўшатиш ва масъулиятни ёшроқ футболчиларга топшириш вақти келгани билан изоҳлаган. Бу воқеа Эквадор футболи учун янги давр бошланаётганидан далолат беради.
Тарихий ғалаба ва етакчилик алмашинувиЭквадор терма жамоаси жорий турнирни бироз омадсиз бошлаган эди. Кот-дъИвуар билан ўйиндаги мағлубият ва Кюрасао билан қайд этилган дурангдан сўнг, жамоанинг имкониятлари сўроқ остида қолганди. Бироқ, Ню-Жерси штатида Германия устидан қозонилган ҳайратланарли 2:1 ҳисобидаги ғалаба барчасини ўзгартириб юборди. Айнан шу ғалаба эквадорликларга сўнгги йигирма йилликдаги илк плей-офф йўлланмасини тақдим этди.
Эътиборли жиҳати шундаки, Германияга қарши кечган ўша муҳим баҳсда Моисес Кайседо майдонга сардор сифатида тушган эди. Valencia дастлабки икки ўйинда жамоани бошлаган бўлса-да, ҳал қилувчи паллада боғичнинг Кайседо қўлига ўтиши амалдаги сардорнинг ёш ҳамкасбига бўлган ишончини кўрсатди. Бу ғалаба Эквадорни Бразилия ва Аргентина каби қитъа гигантлари соясидан чиқишига ёрдам берди.
Челси юлдузининг янги масъулиятиМоисес Кайседо бугунги кунда нафақат Эквадор, балки жаҳон футболининг энг қимматбаҳо ярим ҳимоячиларидан бири ҳисобланади. У 2023-йилда 115 миллион фунт стерлинг эвазига Челси сафига қўшилиб, Британия трансфер рекордини ўрнатган эди. Унинг майдон марказидаги барқарор ўйини ва тактик етуклиги уни жамоанинг ажралмас бўлагига айлантирди.
Гарчи Кайседо аввал ҳам бир неча бор вақтинчалик сардорлик вазифасини бажарган бўлса-да, эндиликда у расман доимий сардор мақомига эга бўлди. Мутахассисларнинг фикрича, бу қарор жамоанинг "олтин авлоди" шаклланишида муҳим аҳамият касб этади. Valencia ўзининг бу олижаноб ҳаракати билан жамоа манфаатини шахсий амбицияларидан устун қўйишини яна бир бор исботлади.
Эквадор терма жамоаси эндиликда Моисес Кайседо етакчилигида Жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи босқичларига тайёргарлик кўрмоқда. Жамоанинг ёш ва ғайратли таркиби ушбу турнирда кутилмаган натижалар қайд этишда давом этиши кутилмоқда.
…