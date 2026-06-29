Эквадор термасида янги давр: Моисес Кайседо сардорлик боғичини қабул қилиб олди

·0·Спорт
Эквадор термасида янги давр: Моисес Кайседо сардорлик боғичини қабул қилиб олди

Эквадор миллий терма жамоасида кутилмаган, аммо тарихий ўзгариш юз берди. Жамоанинг кўп йиллик сардори ва фахрий ҳужумчиси Эннер Valencia ўз ихтиёри билан сардорлик боғичини Челси ярим ҳимоячиси Моисес Кайседо топширди. Ушбу қарор жамоанинг 2026-йилги Жаҳон чемпионати плей-офф босқичига йўлланма олганидан сўнг расман эълон қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

36 ёшли Эннер Valencia жамоа ичидаги махсус тадбирда 24 ёшли Моисес Кайседо сардор сифатида таништирди. Goal.com нашрининг хабар беришича, фахрий футболчи бу қарорини жамоада янги авлод етакчиларига йўл бўшатиш ва масъулиятни ёшроқ футболчиларга топшириш вақти келгани билан изоҳлаган. Бу воқеа Эквадор футболи учун янги давр бошланаётганидан далолат беради.

Тарихий ғалаба ва етакчилик алмашинуви

Эквадор терма жамоаси жорий турнирни бироз омадсиз бошлаган эди. Кот-дъИвуар билан ўйиндаги мағлубият ва Кюрасао билан қайд этилган дурангдан сўнг, жамоанинг имкониятлари сўроқ остида қолганди. Бироқ, Ню-Жерси штатида Германия устидан қозонилган ҳайратланарли 2:1 ҳисобидаги ғалаба барчасини ўзгартириб юборди. Айнан шу ғалаба эквадорликларга сўнгги йигирма йилликдаги илк плей-офф йўлланмасини тақдим этди.

Эътиборли жиҳати шундаки, Германияга қарши кечган ўша муҳим баҳсда Моисес Кайседо майдонга сардор сифатида тушган эди. Valencia дастлабки икки ўйинда жамоани бошлаган бўлса-да, ҳал қилувчи паллада боғичнинг Кайседо қўлига ўтиши амалдаги сардорнинг ёш ҳамкасбига бўлган ишончини кўрсатди. Бу ғалаба Эквадорни Бразилия ва Аргентина каби қитъа гигантлари соясидан чиқишига ёрдам берди.

Челси юлдузининг янги масъулияти

Моисес Кайседо бугунги кунда нафақат Эквадор, балки жаҳон футболининг энг қимматбаҳо ярим ҳимоячиларидан бири ҳисобланади. У 2023-йилда 115 миллион фунт стерлинг эвазига Челси сафига қўшилиб, Британия трансфер рекордини ўрнатган эди. Унинг майдон марказидаги барқарор ўйини ва тактик етуклиги уни жамоанинг ажралмас бўлагига айлантирди.

Гарчи Кайседо аввал ҳам бир неча бор вақтинчалик сардорлик вазифасини бажарган бўлса-да, эндиликда у расман доимий сардор мақомига эга бўлди. Мутахассисларнинг фикрича, бу қарор жамоанинг "олтин авлоди" шаклланишида муҳим аҳамият касб этади. Valencia ўзининг бу олижаноб ҳаракати билан жамоа манфаатини шахсий амбицияларидан устун қўйишини яна бир бор исботлади.

Эквадор терма жамоаси эндиликда Моисес Кайседо етакчилигида Жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи босқичларига тайёргарлик кўрмоқда. Жамоанинг ёш ва ғайратли таркиби ушбу турнирда кутилмаган натижалар қайд этишда давом этиши кутилмоқда.

ЭквадорМоисес КайседоЭннер ValenciaЖаҳон ЧемпионатиЧелсеа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиРоссиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиБугун, 16:15Диего Форлан: Криштиано Роналдо Португалия терма жамоасининг ўйинига халақит бермоқдаДиего Форлан: Криштиано Роналдо Португалия терма жамоасининг ўйинига халақит бермоқдаБугун, 16:13Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Бугун, 16:12Букайо Сака жароҳати Англия терма жамоаси ва Арсенал мухлисларини хавотирга солмоқдаБукайо Сака жароҳати Англия терма жамоаси ва Арсенал мухлисларини хавотирга солмоқдаБугун, 15:54Челси юлдузи Коул Палмерга огоҳлантириш: Буюкликка эришиш учун барқарорлик зарурЧелси юлдузи Коул Палмерга огоҳлантириш: Буюкликка эришиш учун барқарорлик зарурБугун, 15:39Бразилия ва Япония тўқнашуви олдидан даҳанаки жанг: Маркиньос рақибнинг гапларига жавоб қайтардиБразилия ва Япония тўқнашуви олдидан даҳанаки жанг: Маркиньос рақибнинг гапларига жавоб қайтардиБугун, 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди