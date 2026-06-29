ЖЧ-2026. ФИФА йил голи номзодлари орасига Шомуродовни қўшди

·0·Спорт
ЖЧ-2026. ФИФА йил голи номзодлари орасига Шомуродовни қўшди

Тарихда илк бор 48 та жамоа иштирокида ўтаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич ўйинлари ўз якунига етди. Мусобақа ташкилотчиси — ФИФА гуруҳ босқичининг энг чиройли голини аниқлаш учун расмий сўровнома бошланганини эълон қилди. Плей-офф йўлланмасини нақд қилган ва турнирни эрта тарк этган юлдузлар орасида ҳамюртимиз Элдор Шомуродов ҳам бор!

Энг чиройли гол муаллифлигига 12 номзод

ФИФА экспертлари томонидан саралаб олинган рўйхатдан дунёнинг энг сара юлдузлари ва кутилмаган кашфиётлари жой олган:

  • Элдор Шомуродов (Ўзбекистон)

  • Лионель Месси (Аргентина)

  • Килиан Мбаппе (Франция)

  • Винисиус Жуниор (Бразилия)

  • Жованни Рейна (АҚШ)

  • Исмоил Сайбари (Марокаш)

  • Феликс Нмеча (Германия)

  • Элайджа Жаст (Янги Зеландия)

  • Кевин Пина (Кабо-Верде)

  • Карим Алайбегович (Босния ва Герцеговина)

  • Уилсон Исидор (Гаити)

  • Даизен Маэда (Япония)

Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд!

Элдор Шомуродовнинг Конго ДР дарвозасига киритган голи нафақат чиройли, балки мундиаллар тарихига кирадиган даражада ноодатий бўлиб чиқди.

Машҳур OptaJose тадқиқот марказининг таҳлилларига кўра, Элдорнинг зарбаси кутилган голлар (xG — зарбанинг голга айланиш эҳтимоллиги) кўрсаткичи бўйича атиги 0,013 ни ташкил этган. Бу дегани — бундай нуқта ва вазиятдан берилган 1000 та зарбадан фақат 13 таси гол билан тугаши мумкин. Ушбу кўрсаткич ЖЧ-2026 турнирида рекорд натижа сифатида қайд этилди!

Овоз бериш қандай ўтади?

Энг яхши гол эгасини аниқлаш тўлиқ футбол ихлосмандларининг ихтиёрига берилган. Мухлислар ФИФАнинг расмий сайтидаги FIFAWorldCup бўлими орқали номзодларнинг голларини видеороликда томоша қилишлари ва ўзларига маъқул келган ижро учун овоз беришлари мумкин.

Эслатиб ўтамиз, овоз бериш жараёни ФИФА расмий платформасида бор-йўғи 48 соат давом этади. Шундан сўнг, овозлар ҳисоблаб чиқилиб, гуруҳ босқичининг энг чиройли голи ғолиби расман эълон қилинади. Миллий жамоамиз сардорини қўллаб-қувватлаш ва тарихий овоз беришда иштирок этиш имкониятини қўлдан бой берманг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудия футболида катта истеъфо: федерация президенти халқдан узр сўрадиСаудия футболида катта истеъфо: федерация президенти халқдан узр сўрадиБугун, 13:12Лионель Скалони Аргентина терма жамоасида 2031-йилгача қоладиган бўлдиЛионель Скалони Аргентина терма жамоасида 2031-йилгача қоладиган бўлдиБугун, 12:56Япония мураббийи Бразилияга қарши баҳс олдидан дадил гапирдиЯпония мураббийи Бразилияга қарши баҳс олдидан дадил гапирдиБугун, 12:42Жанубий Кореяда футбол можароси: президент тергов талаб қилдиЖанубий Кореяда футбол можароси: президент тергов талаб қилдиБугун, 12:30Барселона Роберт Левандовски ўрнига Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқдаБарселона Роберт Левандовски ўрнига Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 12:20Неймар сафга қайтди: Карло Анселотти Бразилия ва Япония ўйини олдидан баёнот бердиНеймар сафга қайтди: Карло Анселотти Бразилия ва Япония ўйини олдидан баёнот бердиБугун, 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди