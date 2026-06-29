Букайо Сака жароҳати Англия терма жамоаси ва Арсенал мухлисларини хавотирга солмоқда

·0·Спорт
Букайо Сака жароҳати Англия терма жамоаси ва Арсенал мухлисларини хавотирга солмоқда

Шимолий Америкада ўтаётган 2026-йилги Жаҳон чемпионати қизғин паллага кириб бораётган бир вақтда, Англия терма жамоасининг етакчи ҳужумчиси Букайо Сака билан боғлиқ вазият мутахассислар ва ишқибозлар диққат марказида бўлиб турибди. Арсенал юлдузи узоқ вақтдан бери давом этаётган жароҳати сабабли ўзининг энг яхши формасини намойиш эта олмаётгани жиддий муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Англия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Гари Невилле Sky Бет томонидан тақдим этилган Стикк то Футбол дастурида чиқиш қилиб, 24 ёшли футболчининг жисмоний ҳолатидан қаттиқ ташвишда эканини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Букайо Сака майдонда одатдагидек фаол ва хушчақчақ кўринмаяпти, бу эса унинг жисмоний оғриқлар билан курашаётганидан далолат беради.

Ахиллес пайидаги муаммо ва чекланган дақиқалар

GOAL.com нашри хабарига кўра, Букайо Сака анча вақтдан бери Ахиллес пайидаги сурункали жароҳат билан ўйнамоқда. Шу сабабли, Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель гуруҳ босқичидаги барча ўйинларда унга эҳтиёткорлик билан ёндашди. Футболчи барча баҳсларда иштирок этган бўлса-да, унинг ўйин вақти қатъий чеклаб қўйилди ва у асосан захирадан майдонга туширилди.

Иан Райт ҳам ушбу масалада Невилле фикрига қўшилиб, Саканинг турнирга олиб келиниши хато бўлган бўлиши мумкинлигини тахмин қилди. Англия Премер-лигасидаги оғир мавсумдан сўнг футболчи жисмоний жиҳатдан толиқиб қолгани яққол кўзга ташланмоқда. Букайо Сака ўз интервюларида таваккал қилишга тайёрлигини айтган бўлса-да, унинг майдондаги ҳаракатлари аввалги шиддатни йўқотган.

Ҳозирда Англия терма жамоаси қанот ҳужумчиларининг самарадорлиги борасида муаммоларга дуч келмоқда. Антонй Гордон ва Нони Мадуеке каби футболчиларга имконият берилаётган бўлса-да, улар Букайо Сака яратадиган хавфли вазиятларни ўрнини боса олмаяпти. Жамоа ҳужумда кўпроқ Жуд Беллингем ва сардор Гарри Кейн томонидан яратиладиган индивидуал маҳоратга таяниб қолмоқда.

Рой Кеане эса плей-офф босқичи олдидан қанот ўйинчиларини танқид остига олди. Унинг фикрича, гуруҳ босқичидаги хатоларни тузатиш мумкин, аммо ҳал қилувчи баҳсларда қанот вакиллари ўз имкониятларидан максимал фойдаланишлари шарт. Акс ҳолда, Англия чемпионлик пойгасидан эрта чиқиб кетиши ҳеч гап эмас.

Арсенал ва Англия терма жамоаси тиббий штаби футболчининг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда. Шимолий Америкадаги иқлим шароити ва узоқ масофаларга парвозлар ҳам жароҳатдан тикланаётган футболчи учун қўшимча қийинчиликлар туғдирмоқда. Мухлислар эса плей-офф босқичида "уч шерлар"нинг асосий қуроли ўзининг аввалги ҳолатига қайтишига умид қилмоқда.

Букайо СакаАнглияАрсеналЖаҳон ЧемпионатиТомас Тухель
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси юлдузи Коул Палмерга огоҳлантириш: Буюкликка эришиш учун барқарорлик зарурЧелси юлдузи Коул Палмерга огоҳлантириш: Буюкликка эришиш учун барқарорлик зарурБугун, 15:39Бразилия ва Япония тўқнашуви олдидан даҳанаки жанг: Маркиньос рақибнинг гапларига жавоб қайтардиБразилия ва Япония тўқнашуви олдидан даҳанаки жанг: Маркиньос рақибнинг гапларига жавоб қайтардиБугун, 14:52Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Бугун, 14:45Россиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиРоссиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиБугун, 14:31Анчелотти ЖЧ-2026 фаворитини айта олмади: «Кучлар деярли тенг»Анчелотти ЖЧ-2026 фаворитини айта олмади: «Кучлар деярли тенг»Бугун, 14:03Непомняшчий: «Ўзбекистонни Кападзе бошқариши керак эди»Непомняшчий: «Ўзбекистонни Кападзе бошқариши керак эди»Бугун, 13:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди