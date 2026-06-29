Букайо Сака жароҳати Англия терма жамоаси ва Арсенал мухлисларини хавотирга солмоқда
Шимолий Америкада ўтаётган 2026-йилги Жаҳон чемпионати қизғин паллага кириб бораётган бир вақтда, Англия терма жамоасининг етакчи ҳужумчиси Букайо Сака билан боғлиқ вазият мутахассислар ва ишқибозлар диққат марказида бўлиб турибди. Арсенал юлдузи узоқ вақтдан бери давом этаётган жароҳати сабабли ўзининг энг яхши формасини намойиш эта олмаётгани жиддий муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Англия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Гари Невилле Sky Бет томонидан тақдим этилган Стикк то Футбол дастурида чиқиш қилиб, 24 ёшли футболчининг жисмоний ҳолатидан қаттиқ ташвишда эканини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Букайо Сака майдонда одатдагидек фаол ва хушчақчақ кўринмаяпти, бу эса унинг жисмоний оғриқлар билан курашаётганидан далолат беради.
Ахиллес пайидаги муаммо ва чекланган дақиқаларGOAL.com нашри хабарига кўра, Букайо Сака анча вақтдан бери Ахиллес пайидаги сурункали жароҳат билан ўйнамоқда. Шу сабабли, Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель гуруҳ босқичидаги барча ўйинларда унга эҳтиёткорлик билан ёндашди. Футболчи барча баҳсларда иштирок этган бўлса-да, унинг ўйин вақти қатъий чеклаб қўйилди ва у асосан захирадан майдонга туширилди.
Иан Райт ҳам ушбу масалада Невилле фикрига қўшилиб, Саканинг турнирга олиб келиниши хато бўлган бўлиши мумкинлигини тахмин қилди. Англия Премер-лигасидаги оғир мавсумдан сўнг футболчи жисмоний жиҳатдан толиқиб қолгани яққол кўзга ташланмоқда. Букайо Сака ўз интервюларида таваккал қилишга тайёрлигини айтган бўлса-да, унинг майдондаги ҳаракатлари аввалги шиддатни йўқотган.
Ҳозирда Англия терма жамоаси қанот ҳужумчиларининг самарадорлиги борасида муаммоларга дуч келмоқда. Антонй Гордон ва Нони Мадуеке каби футболчиларга имконият берилаётган бўлса-да, улар Букайо Сака яратадиган хавфли вазиятларни ўрнини боса олмаяпти. Жамоа ҳужумда кўпроқ Жуд Беллингем ва сардор Гарри Кейн томонидан яратиладиган индивидуал маҳоратга таяниб қолмоқда.
Рой Кеане эса плей-офф босқичи олдидан қанот ўйинчиларини танқид остига олди. Унинг фикрича, гуруҳ босқичидаги хатоларни тузатиш мумкин, аммо ҳал қилувчи баҳсларда қанот вакиллари ўз имкониятларидан максимал фойдаланишлари шарт. Акс ҳолда, Англия чемпионлик пойгасидан эрта чиқиб кетиши ҳеч гап эмас.
Арсенал ва Англия терма жамоаси тиббий штаби футболчининг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда. Шимолий Америкадаги иқлим шароити ва узоқ масофаларга парвозлар ҳам жароҳатдан тикланаётган футболчи учун қўшимча қийинчиликлар туғдирмоқда. Мухлислар эса плей-офф босқичида "уч шерлар"нинг асосий қуроли ўзининг аввалги ҳолатига қайтишига умид қилмоқда.
…