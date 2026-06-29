Қозоғистонда чиройли сана сабаб минглаб жуфтликлар бир кунда никоҳдан ўтди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Қозоғистонда 26.06.2026 санаси ўзига хос ва эсда қоларли сана сифатида катта қизиқиш уйғотди. Шу куни никоҳдан ўтишни истаган жуфтликлар сони кескин ошиб, мамлакат бўйлаб 4 мингдан ортиқ никоҳни рўйхатдан ўтказиш учун ариза топширилди.
Энг кўп мурожаатлар Олмаота шаҳридан қайд этилган бўлиб, бу ерда 830 та, пойтахт Остонада эса 740 та жуфтлик айнан ушбу санани танлаган.
Ижтимоий тармоқларда мазкур санада ўтказилган тўй маросимларидан лавҳалар кенг тарқалмоқда. Фойдаланувчилар чиройли санани оилавий ҳаёт учун унутилмас бошланиш деб баҳолаб, янги оила қурган жуфтликларни табриклаб, уларга бахт ва тотувлик тилашмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…