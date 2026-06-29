Қозоғистонда чиройли сана сабаб минглаб жуфтликлар бир кунда никоҳдан ўтди

·1·Дунё
Қозоғистонда чиройли сана сабаб минглаб жуфтликлар бир кунда никоҳдан ўтди

Қозоғистонда 26.06.2026 санаси ўзига хос ва эсда қоларли сана сифатида катта қизиқиш уйғотди. Шу куни никоҳдан ўтишни истаган жуфтликлар сони кескин ошиб, мамлакат бўйлаб 4 мингдан ортиқ никоҳни рўйхатдан ўтказиш учун ариза топширилди.

Энг кўп мурожаатлар Олмаота шаҳридан қайд этилган бўлиб, бу ерда 830 та, пойтахт Остонада эса 740 та жуфтлик айнан ушбу санани танлаган.

Ижтимоий тармоқларда мазкур санада ўтказилган тўй маросимларидан лавҳалар кенг тарқалмоқда. Фойдаланувчилар чиройли санани оилавий ҳаёт учун унутилмас бошланиш деб баҳолаб, янги оила қурган жуфтликларни табриклаб, уларга бахт ва тотувлик тилашмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон чемпионатидаги сеҳр: Африкалик сеҳргар Harry Kane'ни сеҳрлаб қўйганини айтмоқдаЖаҳон чемпионатидаги сеҳр: Африкалик сеҳргар Harry Kane'ни сеҳрлаб қўйганини айтмоқдаБугун, 14:36Покистон Афғонистонга ҳаводан зарба берди: Вазият кескинлашдиПокистон Афғонистонга ҳаводан зарба берди: Вазият кескинлашдиБугун, 14:29Саудия Арабистонида вертолёт ҳалокатга учради: 14 киши ҳалок бўлдиСаудия Арабистонида вертолёт ҳалокатга учради: 14 киши ҳалок бўлдиБугун, 14:27Чегарадаги янги ҳужум: Покистон ва Толибон бир-бирини айбламоқдаЧегарадаги янги ҳужум: Покистон ва Толибон бир-бирини айбламоқдаБугун, 14:11Нега машҳур қишлоқ ҳар якшанба туристларни киритмайди?Нега машҳур қишлоқ ҳар якшанба туристларни киритмайди?Бугун, 14:02Бошисиз икки ҳафта яшаган тилла балиқ олимларни ҳайратга солдиБошисиз икки ҳафта яшаган тилла балиқ олимларни ҳайратга солдиБугун, 13:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди