Тошкентдаги йирик электр узилиши тўлиқ бартараф этилди
Тошкентда «Юксак» подстанциясида содир бўлган авариядан кейин электр таъминоти барча истеъмолчилар учун тўлиқ тикланди. Энергетика вазирлиги хизматлари носозлик оқибатларини 29 июнь куни соат 03:56 да бартараф этган.
Технологик узилиш 28 июнь куни кечки соат 20:45 да қайд этилган. Яккасарой туманидаги 110 кВ кучланишли тармоқдаги техник носозлик Тошкент иссиқлик электр марказида ишлаётган иккита газ-турбина ускунасининг тўхташига сабаб бўлган.
Авария оқибатида Яккасарой, Чилонзор, Миробод ва Учтепа туманларида, шунингдек, Зангиота туманида электр таъминоти узилган. Жами 55 минг абонент вақтинча токсиз қолган. Бу Тошкент шаҳридаги умумий истеъмолчиларнинг 6,2 фоизига тенг бўлган.
Энергия етказиб бериш 28 июнь куни соат 21:50 дан босқичма-босқич қайта йўлга қўйилган. Барча ҳудудларда электр таъминоти 29 июнь куни соат 04:00 гача тикланган.
Айни пайтда минтақанинг электр тизими штат режимида ишламоқда.
…