Тошкентдаги йирик электр узилиши тўлиқ бартараф этилди

·1·Ўзбекистон
Тошкентдаги йирик электр узилиши тўлиқ бартараф этилди

Тошкентда «Юксак» подстанциясида содир бўлган авариядан кейин электр таъминоти барча истеъмолчилар учун тўлиқ тикланди. Энергетика вазирлиги хизматлари носозлик оқибатларини 29 июнь куни соат 03:56 да бартараф этган.

Технологик узилиш 28 июнь куни кечки соат 20:45 да қайд этилган. Яккасарой туманидаги 110 кВ кучланишли тармоқдаги техник носозлик Тошкент иссиқлик электр марказида ишлаётган иккита газ-турбина ускунасининг тўхташига сабаб бўлган.

Авария оқибатида Яккасарой, Чилонзор, Миробод ва Учтепа туманларида, шунингдек, Зангиота туманида электр таъминоти узилган. Жами 55 минг абонент вақтинча токсиз қолган. Бу Тошкент шаҳридаги умумий истеъмолчиларнинг 6,2 фоизига тенг бўлган.

Энергия етказиб бериш 28 июнь куни соат 21:50 дан босқичма-босқич қайта йўлга қўйилган. Барча ҳудудларда электр таъминоти 29 июнь куни соат 04:00 гача тикланган.

Айни пайтда минтақанинг электр тизими штат режимида ишламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда энг кўп аҳоли қаерда яшайди? ТОП-10 рўйхат...Ўзбекистонда энг кўп аҳоли қаерда яшайди? ТОП-10 рўйхат...Бугун, 15:16Ўзбекистонда аҳолиси энг кам ҳудудлар: ТОП-10 рўйхат...Ўзбекистонда аҳолиси энг кам ҳудудлар: ТОП-10 рўйхат...Бугун, 15:05Янгихаётда янги қурилаётган бино ҳудудида ёнғин чиқдиЯнгихаётда янги қурилаётган бино ҳудудида ёнғин чиқдиБугун, 13:30Ўзбекистонда қоғоз автостраховка полислари бекор қилинадиЎзбекистонда қоғоз автостраховка полислари бекор қилинадиКеча, 18:24Ўзбекистонда 7 ёшгача бўлган болалар учун автокресло мажбурий бўлиши мумкинЎзбекистонда 7 ёшгача бўлган болалар учун автокресло мажбурий бўлиши мумкинКеча, 16:46Ўзбекистоннинг 24 университети дунёнинг энг нуфузли университетлари рейтингига кирдиЎзбекистоннинг 24 университети дунёнинг энг нуфузли университетлари рейтингига кирди27.06, 23:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
2030 йилгача Ўзбекистонда 5 та сел-сув омбори қурилади
2030 йилгача Ўзбекистонда 5 та сел-сув омбори қурилади