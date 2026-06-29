Инсон имкониятидан юқори: Агибот Г2 роботи қарийб уч сутка тўхтовсиз ишлади
Робототехника соҳасида инқилобий қадам ташланди: Агибот Г2 гуманоид роботи реал ишлаб чиқариш шароитида қарийб уч сутка давомида танаффуссиз меҳнат қилиб, ўзига хос жаҳон рекордини ўрнатди. Ушбу синов роботларнинг нафақат лаборатория шароитида, балки мураккаб саноат линияларида ҳам инсон ўрнини тўлиқ эгаллаши мумкинлигини исботламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Агибот компанияси берган расмий маълумотларга кўра, Г2 модели Нанчандаги Лонгчеер Течнологй заводида планшетлар сифатини назорат қилиш линиясида 64 соат давомида узлуксиз ишлаган. Тажриба 23-июндан 28-июнгача очиқ трансляция форматида ўтказилди, бу эса жараённинг шаффофлигини таъминлади. Мазкур вақт ичида робот 64 828 дона маҳсулотни қайта ишлашга улгурди.
Саноатда янги самарадорлик стандартиСинов давомида Агибот Г2 ўзининг юқори аниқликдаги ҳаракатлари билан муҳандисларни ҳайратда қолдирди. Операцияларни бажариш муваффақияти 99,99 фоизни ташкил этди, бу эса ҳатто энг малакали мутахассислар учун ҳам эришиб бўлмайдиган кўрсаткичдир. Робот конвеердан планшетларни олиб, уларни тест стендларига жойлаштириш, тизим билан маълумот алмашиш ва нуқсонли қурилмаларни саралаш каби мураккаб вазифаларни бажарди.
ixbt.com хабарига кўра, ушбу жараёнда робот ва завод ускуналари ягона технологик комплекс сифатида ишлаган. Робот нафақат механик ҳаракатларни амалга оширди, балки ақлли тизим ёрдамида ҳар бир қурилманинг ҳолати ҳақида қарор қабул қилиб, уларни тегишли тартибда конвеерга қайтарди. Бу каби автоматлаштириш даражаси келажакда ишлаб чиқариш таннархини сезиларли даражада камайтириши кутилмоқда.
Икки карра жаҳон рекордиАгибот вакиллари ушбу синов орқали бир вақтнинг ўзида иккита жаҳон рекорди ўрнатилганини эълон қилишди:
- Гуманоид роботнинг ишлаб чиқариш линиясида энг узоқ вақт давомида танаффуссиз ишлаши;
- Оммавий ишлаб чиқариш шароитида гуманоид роботлар томонидан қайта ишланган маҳсулотларнинг умумий ҳажми ва тезлиги.
Ўзбекистон каби жадал саноатлашиб бораётган мамлакатлар учун ҳам бундай технологиялар келажакда катта аҳамият касб этиши мумкин. Айниқса, электроника ва автомобилсозлик соҳаларида инсон омили билан боғлиқ хатоларни камайтириш ва иш унумдорлигини оширишда Агибот Г2 каби ечимлар юқори самарадорлик бериши шубҳасиз.
…