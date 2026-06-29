Инсон имкониятидан юқори: Агибот Г2 роботи қарийб уч сутка тўхтовсиз ишлади

·0·Техно
Инсон имкониятидан юқори: Агибот Г2 роботи қарийб уч сутка тўхтовсиз ишлади

Робототехника соҳасида инқилобий қадам ташланди: Агибот Г2 гуманоид роботи реал ишлаб чиқариш шароитида қарийб уч сутка давомида танаффуссиз меҳнат қилиб, ўзига хос жаҳон рекордини ўрнатди. Ушбу синов роботларнинг нафақат лаборатория шароитида, балки мураккаб саноат линияларида ҳам инсон ўрнини тўлиқ эгаллаши мумкинлигини исботламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Агибот компанияси берган расмий маълумотларга кўра, Г2 модели Нанчандаги Лонгчеер Течнологй заводида планшетлар сифатини назорат қилиш линиясида 64 соат давомида узлуксиз ишлаган. Тажриба 23-июндан 28-июнгача очиқ трансляция форматида ўтказилди, бу эса жараённинг шаффофлигини таъминлади. Мазкур вақт ичида робот 64 828 дона маҳсулотни қайта ишлашга улгурди.

Саноатда янги самарадорлик стандарти

Синов давомида Агибот Г2 ўзининг юқори аниқликдаги ҳаракатлари билан муҳандисларни ҳайратда қолдирди. Операцияларни бажариш муваффақияти 99,99 фоизни ташкил этди, бу эса ҳатто энг малакали мутахассислар учун ҳам эришиб бўлмайдиган кўрсаткичдир. Робот конвеердан планшетларни олиб, уларни тест стендларига жойлаштириш, тизим билан маълумот алмашиш ва нуқсонли қурилмаларни саралаш каби мураккаб вазифаларни бажарди.

ixbt.com хабарига кўра, ушбу жараёнда робот ва завод ускуналари ягона технологик комплекс сифатида ишлаган. Робот нафақат механик ҳаракатларни амалга оширди, балки ақлли тизим ёрдамида ҳар бир қурилманинг ҳолати ҳақида қарор қабул қилиб, уларни тегишли тартибда конвеерга қайтарди. Бу каби автоматлаштириш даражаси келажакда ишлаб чиқариш таннархини сезиларли даражада камайтириши кутилмоқда.

Икки карра жаҳон рекорди

Агибот вакиллари ушбу синов орқали бир вақтнинг ўзида иккита жаҳон рекорди ўрнатилганини эълон қилишди:

  • Гуманоид роботнинг ишлаб чиқариш линиясида энг узоқ вақт давомида танаффуссиз ишлаши;
  • Оммавий ишлаб чиқариш шароитида гуманоид роботлар томонидан қайта ишланган маҳсулотларнинг умумий ҳажми ва тезлиги.
Компания нафақат технологик имкониятларни, балки оммавий ишлаб чиқариш салоҳиятини ҳам намойиш этмоқда. Яқинда Агибот конвееридан 15 мингинчи робот расман чиқиб кетгани маълум қилинган эди. Бу робототехника бозорида рақобат кучайиб бораётганидан ва гуманоидлар кундалик саноат ҳаётининг ажралмас қисмига айланаётганидан далолат беради.

Ўзбекистон каби жадал саноатлашиб бораётган мамлакатлар учун ҳам бундай технологиялар келажакда катта аҳамият касб этиши мумкин. Айниқса, электроника ва автомобилсозлик соҳаларида инсон омили билан боғлиқ хатоларни камайтириш ва иш унумдорлигини оширишда Агибот Г2 каби ечимлар юқори самарадорлик бериши шубҳасиз.

АгиботРобототехникаТехнологияСунъий IntelлектРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Blue Origin New Glenn ракетаси портлашидан сўнг старт майдончасини тикламоқдаBlue Origin New Glenn ракетаси портлашидан сўнг старт майдончасини тикламоқдаБугун, 15:57Volkswagen ва Bosch ўртасидаги ҳамкорлик якунланмоқда: 1,5 миллиард евролик лойиҳа барбод бўлдиVolkswagen ва Bosch ўртасидаги ҳамкорлик якунланмоқда: 1,5 миллиард евролик лойиҳа барбод бўлдиБугун, 15:20Коинотда пиширилган қовоқ: Хитойлик тайконавтлар Tiangong станциясида бир ойни якунладиКоинотда пиширилган қовоқ: Хитойлик тайконавтлар Tiangong станциясида бир ойни якунладиБугун, 14:52Россиянинг «Sberbank» инвестиция иловаси App Store дўконига янги ном билан қайтдиРоссиянинг «Sberbank» инвестиция иловаси App Store дўконига янги ном билан қайтдиБугун, 14:26Ер хотиржам бўлиши мумкин: Йирик астероидлар хавфи ҳақида янги хулоса эълон қилиндиЕр хотиржам бўлиши мумкин: Йирик астероидлар хавфи ҳақида янги хулоса эълон қилиндиБугун, 13:50Apple 2027-йилги режаларини белгилаб олди: iPhone 19 Pro ва буклама iPhone Ultra кутилмоқдаApple 2027-йилги режаларини белгилаб олди: iPhone 19 Pro ва буклама iPhone Ultra кутилмоқдаБугун, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди