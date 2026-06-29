Диего Форлан: Криштиано Роналдо Португалия терма жамоасининг ўйинига халақит бермоқда

·0·Спорт
Диего Форлан: Криштиано Роналдо Португалия терма жамоасининг ўйинига халақит бермоқда

Уругвай футболи афсонаси ва Манчестер Юнайтед собиқ ҳужумчиси Диего Форлан Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдо ҳақида кескин фикр билдирди. Унинг таъкидлашича, 41 ёшли ҳужумчининг майдондаги ҳаракатлари жамоанинг умумий ҳужум салоҳиятини чеклаб қўймоқда ва 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги мақсадларига тўсиқ бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичидаги ўйинлар Криштиано Роналдо учун турлича кечди. Конго ДРга қарши дуранг билан якунланган баҳсдаги суст ўйиндан сўнг, Ал-Насср юлдузи Ўзбекистон терма жамоаси дарвозасига иккита гол уриб, ўзининг энг яхши формасига қайтганини эълон қилган эди. Бироқ Колумбия билан ўйиндаги омадсиз ҳаракатлар яна мутахассислар орасида баҳсларни келтириб чиқарди.

ESPN телеканалининг "Ла Каса дел Кун" дастурида чиқиш қилган Форлан, Криштиано Роналдонинг статик ҳолати рақиб ҳимоячилари учун жуда қулай эканини тушунтирди. Уругвайлик собиқ форварднинг фикрича, Криштиано Роналдо фақат жарима майдончаси ичида тўп кутиб туриши туфайли Португалиянинг бошқа ижодкор футболчилари учун бўш ҳудудлар ёпилиб қолмоқда.

Тактик муаммолар ва ҳужумдаги "воронка"

"Мен ҳужумчи сифатида гапиряпман. Криштиано Роналдо ҳозирда фақат тўққизинчи рақамли ҳужумчи вазифасини бажармоқда ва тўп қидириб майдон бўйлаб ҳаракатланмаяпти. Бу эса Португалиянинг ўйинини қийинлаштирмоқда. Иккала марказий ҳимоячи ҳам у билан қолади, натижада бўш жойлар йўқолади", — дейди Диего Форлан Goal.com нашрига берган интервюсида.

Форланнинг фикрича, Бруно Фернандес, Бернардо Силва ва Рафаел Леао каби иқтидорли футболчиларнинг имкониятларини тўлиқ очиш учун Криштиано Роналдо ўз ўйин услубини ўзгартириши керак. Акс ҳолда, Португалия ҳужумлари бир нуқтага тўпланиб қоладиган "воронка"га айланиб қолади ва рақиблар учун прогноз қилиш осон бўлади.

"Агар у бироз қанотларга чиқиб ҳаракат қилса, бошқа жамоадошлари марказга кириши учун йўлак очилади. Бу муаммо эмас, шунчаки унга буни тушунтириш керак. 'Қимирлагин, у ердан чиқ, жамоага ёрдам бер' деб айтиш лозим", — дея қўшимча қилди 2010-йилги Жаҳон чемпионати "Олтин тўп" соҳиби.

Плей-офф олдидан Роберто Мартинез олдидаги танлов

Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез плей-офф босқичи олдидан жиддий босим остида қолмоқда. Жамоа 1/16 финал босқичида Хорватияга қарши майдонга тушади. Криштиано Роналдо ҳали ҳам гол сезиш қобилиятига эга бўлса-да, кучли рақибларга қарши баҳсда унинг ҳаракатсизлиги жамоага қимматга тушиши мумкин.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам бу мавзу қизиқарли, боиси гуруҳ босқичида айнан бизнинг терма жамоамиз дарвозасига Криштиано Роналдо дубл қайд этган эди. Аммо юқори савиядаги рақиблар унинг бу камчилигидан фойдаланиб қолиши эҳтимоли юқори.

Беш карра "Олтин тўп" соҳиби фаолиятининг сўнгги йилларида ўз ўйин фалсафасини ўзгартиришга тайёрми ёки йўқ, буни яқин вақт ичидаги ҳал қилувчи баҳслар кўрсатиб беради. Португалия чемпионликка эришмоқчи бўлса, ўзининг энг буюк ўйинчисидан кўпроқ фаоллик талаб қилиши аниқ.

Криштиано РоналдоПортугалияДиего ФорланЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиРоссиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиБугун, 16:15Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Бугун, 16:12Букайо Сака жароҳати Англия терма жамоаси ва Арсенал мухлисларини хавотирга солмоқдаБукайо Сака жароҳати Англия терма жамоаси ва Арсенал мухлисларини хавотирга солмоқдаБугун, 15:54Челси юлдузи Коул Палмерга огоҳлантириш: Буюкликка эришиш учун барқарорлик зарурЧелси юлдузи Коул Палмерга огоҳлантириш: Буюкликка эришиш учун барқарорлик зарурБугун, 15:39Бразилия ва Япония тўқнашуви олдидан даҳанаки жанг: Маркиньос рақибнинг гапларига жавоб қайтардиБразилия ва Япония тўқнашуви олдидан даҳанаки жанг: Маркиньос рақибнинг гапларига жавоб қайтардиБугун, 14:52Анчелотти ЖЧ-2026 фаворитини айта олмади: «Кучлар деярли тенг»Анчелотти ЖЧ-2026 фаворитини айта олмади: «Кучлар деярли тенг»Бугун, 14:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди