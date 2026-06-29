Диего Форлан: Криштиано Роналдо Португалия терма жамоасининг ўйинига халақит бермоқда
Уругвай футболи афсонаси ва Манчестер Юнайтед собиқ ҳужумчиси Диего Форлан Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдо ҳақида кескин фикр билдирди. Унинг таъкидлашича, 41 ёшли ҳужумчининг майдондаги ҳаракатлари жамоанинг умумий ҳужум салоҳиятини чеклаб қўймоқда ва 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги мақсадларига тўсиқ бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичидаги ўйинлар Криштиано Роналдо учун турлича кечди. Конго ДРга қарши дуранг билан якунланган баҳсдаги суст ўйиндан сўнг, Ал-Насср юлдузи Ўзбекистон терма жамоаси дарвозасига иккита гол уриб, ўзининг энг яхши формасига қайтганини эълон қилган эди. Бироқ Колумбия билан ўйиндаги омадсиз ҳаракатлар яна мутахассислар орасида баҳсларни келтириб чиқарди.
ESPN телеканалининг "Ла Каса дел Кун" дастурида чиқиш қилган Форлан, Криштиано Роналдонинг статик ҳолати рақиб ҳимоячилари учун жуда қулай эканини тушунтирди. Уругвайлик собиқ форварднинг фикрича, Криштиано Роналдо фақат жарима майдончаси ичида тўп кутиб туриши туфайли Португалиянинг бошқа ижодкор футболчилари учун бўш ҳудудлар ёпилиб қолмоқда.
Тактик муаммолар ва ҳужумдаги "воронка""Мен ҳужумчи сифатида гапиряпман. Криштиано Роналдо ҳозирда фақат тўққизинчи рақамли ҳужумчи вазифасини бажармоқда ва тўп қидириб майдон бўйлаб ҳаракатланмаяпти. Бу эса Португалиянинг ўйинини қийинлаштирмоқда. Иккала марказий ҳимоячи ҳам у билан қолади, натижада бўш жойлар йўқолади", — дейди Диего Форлан Goal.com нашрига берган интервюсида.
Форланнинг фикрича, Бруно Фернандес, Бернардо Силва ва Рафаел Леао каби иқтидорли футболчиларнинг имкониятларини тўлиқ очиш учун Криштиано Роналдо ўз ўйин услубини ўзгартириши керак. Акс ҳолда, Португалия ҳужумлари бир нуқтага тўпланиб қоладиган "воронка"га айланиб қолади ва рақиблар учун прогноз қилиш осон бўлади.
"Агар у бироз қанотларга чиқиб ҳаракат қилса, бошқа жамоадошлари марказга кириши учун йўлак очилади. Бу муаммо эмас, шунчаки унга буни тушунтириш керак. 'Қимирлагин, у ердан чиқ, жамоага ёрдам бер' деб айтиш лозим", — дея қўшимча қилди 2010-йилги Жаҳон чемпионати "Олтин тўп" соҳиби.
Плей-офф олдидан Роберто Мартинез олдидаги танловПортугалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез плей-офф босқичи олдидан жиддий босим остида қолмоқда. Жамоа 1/16 финал босқичида Хорватияга қарши майдонга тушади. Криштиано Роналдо ҳали ҳам гол сезиш қобилиятига эга бўлса-да, кучли рақибларга қарши баҳсда унинг ҳаракатсизлиги жамоага қимматга тушиши мумкин.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам бу мавзу қизиқарли, боиси гуруҳ босқичида айнан бизнинг терма жамоамиз дарвозасига Криштиано Роналдо дубл қайд этган эди. Аммо юқори савиядаги рақиблар унинг бу камчилигидан фойдаланиб қолиши эҳтимоли юқори.
Беш карра "Олтин тўп" соҳиби фаолиятининг сўнгги йилларида ўз ўйин фалсафасини ўзгартиришга тайёрми ёки йўқ, буни яқин вақт ичидаги ҳал қилувчи баҳслар кўрсатиб беради. Португалия чемпионликка эришмоқчи бўлса, ўзининг энг буюк ўйинчисидан кўпроқ фаоллик талаб қилиши аниқ.
…