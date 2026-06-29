Бразилия ва Япония тўқнашуви олдидан даҳанаки жанг: Маркиньос рақибнинг гапларига жавоб қайтарди

·38·Спорт
Бразилия ва Япония тўқнашуви олдидан даҳанаки жанг: Маркиньос рақибнинг гапларига жавоб қайтарди

Жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичи доирасидаги Бразилия ва Япония терма жамоалари ўртасидаги учрашув олдидан майдон ташқарисидаги эҳтирослар қизиб бормоқда. Япониялик ҳужумчи Кенто Шиогаи томонидан билдирилган провокацион фикрлар Бразилия лагерида кескин кутиб олинди. Селекао сардори Маркиньос рақибнинг Неймар ва жамоанинг умумий савияси ҳақидаги танқидларига муносабат билдириб, буни рақибнинг манманлиги сифатида баҳолади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Можарога Япониянинг Вольфцбург клубидаги ҳужумчиси Кенто Шиогаининг интервюси сабаб бўлди. У ўз сўзларида Неймар энди аввалги даражасида эмаслигини ва Бразилия терма жамоаси ўтмишдаги каби қўрқинчли куч ҳисобланмаслигини таъкидлаган эди. GOAL.com нашрининг хабар беришича, ушбу баёнот Хюстондаги машғулотлар базасида тайёргарлик кўраётган бразилиялик футболчиларнинг ғурурига тегиб кетган ва жамоа ичида муҳокамаларга сабаб бўлган.

Маркиньос Казе ТВ телеканалига берган интервюсида рақибнинг бу каби чиқишлари Бразилия терма жамоаси учун қўшимча мотивация манбаи бўлишини яшириб ўтирмади. Унинг сўзларига кўра, жамоа бир ойдан бери АҚШда камтарлик билан меҳнат қилмоқда ва ҳар қандай танқидга фақат майдондаги натижа билан жавоб беришни мақсад қилган. Сардор рақибнинг гапларини эътиборсиз қолдирмасликларини, аксинча, улардан куч олишларини билдирди.

Камтарлик ва такаббурлик ўртасидаги баҳс

Бразилиялик ҳимоячи япониялик футболчининг тутумини танқид қилар экан, футбол оламида ўзаро ҳурмат муҳимлигини эслатиб ўтди. "Футбол бугунги кунда жуда мувозанатлашган. Бундай вазиятда ақл ва донолик билан иш тутиш лозим, балки бу уларнинг томонидан бироз такаббурликдир. Бразилия ҳамон буюк жамоа бўлиб қолаверади. Биз ўз кучимиз ва сифатимизни ҳар бир вазиятда исботлашимиз керак", — дея таъкидлади Маркиньос.

Қизиғи шундаки, терма жамоа бош мураббийи Карло Анселотти ушбу вазиятда дипломатик позицияни эгаллашни афзал кўрди. Бироқ Маркиньос сардор сифатида жамоа шарафини ҳимоя қилишга қарор қилди. Унинг фикрича, олтинчи бор жаҳон тожи учун курашаётган Бразилия каби жамоанинг босиб ўтган йўлига нисбатан ҳурматсизлик қилиш ноўрин.

НРГ Стадиум мезбонлик қиладиган ушбу баҳс икки мамлакат футболи тарихида ўзига хос саҳифа очади, чунки Бразилия ва Япония илк бор Жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичида ўзаро тўқнаш келишмоқда. Бразилия турнирни бироз суст бошлаган бўлса-да, кейинчалик Гаити ва Шотландия устидан қозонилган 3:0 ҳисобидаги ишончли ғалабалар орқали ўз ритмини топиб олди.

Шунга қарамай, Селекао учун бўлажак ўйин осон кечмаслиги аниқ. Ўтган йилнинг октябрь ойида Токиода ўтказилган ўртоқлик учрашувида Япония 0:2 ҳисобида ютқазаётиб, якунда 3:2 ҳисобидаги иродали ғалабани қўлга киритган эди. Карло Анселотти шогирдлари ўша мағлубият учун реванш олишни ва 1/8 финал йўлланмасини нақд қилишни кўзламоқда. Неймар атрофидаги гап-сўзлар эса фақатгина оловга мой сепиш вазифасини ўтамоқда.

БразилияЯпонияНеймарМаркиньосЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Бугун, 14:45Россиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиРоссиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиБугун, 14:31Анчелотти ЖЧ-2026 фаворитини айта олмади: «Кучлар деярли тенг»Анчелотти ЖЧ-2026 фаворитини айта олмади: «Кучлар деярли тенг»Бугун, 14:03Непомняшчий: «Ўзбекистонни Кападзе бошқариши керак эди»Непомняшчий: «Ўзбекистонни Кападзе бошқариши керак эди»Бугун, 13:26Саудия футболида катта истеъфо: федерация президенти халқдан узр сўрадиСаудия футболида катта истеъфо: федерация президенти халқдан узр сўрадиБугун, 13:12Лионель Скалони Аргентина терма жамоасида 2031-йилгача қоладиган бўлдиЛионель Скалони Аргентина терма жамоасида 2031-йилгача қоладиган бўлдиБугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди