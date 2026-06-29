Бразилия ва Япония тўқнашуви олдидан даҳанаки жанг: Маркиньос рақибнинг гапларига жавоб қайтарди
Жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичи доирасидаги Бразилия ва Япония терма жамоалари ўртасидаги учрашув олдидан майдон ташқарисидаги эҳтирослар қизиб бормоқда. Япониялик ҳужумчи Кенто Шиогаи томонидан билдирилган провокацион фикрлар Бразилия лагерида кескин кутиб олинди. Селекао сардори Маркиньос рақибнинг Неймар ва жамоанинг умумий савияси ҳақидаги танқидларига муносабат билдириб, буни рақибнинг манманлиги сифатида баҳолади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Можарога Япониянинг Вольфцбург клубидаги ҳужумчиси Кенто Шиогаининг интервюси сабаб бўлди. У ўз сўзларида Неймар энди аввалги даражасида эмаслигини ва Бразилия терма жамоаси ўтмишдаги каби қўрқинчли куч ҳисобланмаслигини таъкидлаган эди. GOAL.com нашрининг хабар беришича, ушбу баёнот Хюстондаги машғулотлар базасида тайёргарлик кўраётган бразилиялик футболчиларнинг ғурурига тегиб кетган ва жамоа ичида муҳокамаларга сабаб бўлган.
Маркиньос Казе ТВ телеканалига берган интервюсида рақибнинг бу каби чиқишлари Бразилия терма жамоаси учун қўшимча мотивация манбаи бўлишини яшириб ўтирмади. Унинг сўзларига кўра, жамоа бир ойдан бери АҚШда камтарлик билан меҳнат қилмоқда ва ҳар қандай танқидга фақат майдондаги натижа билан жавоб беришни мақсад қилган. Сардор рақибнинг гапларини эътиборсиз қолдирмасликларини, аксинча, улардан куч олишларини билдирди.
Камтарлик ва такаббурлик ўртасидаги баҳсБразилиялик ҳимоячи япониялик футболчининг тутумини танқид қилар экан, футбол оламида ўзаро ҳурмат муҳимлигини эслатиб ўтди. "Футбол бугунги кунда жуда мувозанатлашган. Бундай вазиятда ақл ва донолик билан иш тутиш лозим, балки бу уларнинг томонидан бироз такаббурликдир. Бразилия ҳамон буюк жамоа бўлиб қолаверади. Биз ўз кучимиз ва сифатимизни ҳар бир вазиятда исботлашимиз керак", — дея таъкидлади Маркиньос.
Қизиғи шундаки, терма жамоа бош мураббийи Карло Анселотти ушбу вазиятда дипломатик позицияни эгаллашни афзал кўрди. Бироқ Маркиньос сардор сифатида жамоа шарафини ҳимоя қилишга қарор қилди. Унинг фикрича, олтинчи бор жаҳон тожи учун курашаётган Бразилия каби жамоанинг босиб ўтган йўлига нисбатан ҳурматсизлик қилиш ноўрин.
НРГ Стадиум мезбонлик қиладиган ушбу баҳс икки мамлакат футболи тарихида ўзига хос саҳифа очади, чунки Бразилия ва Япония илк бор Жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичида ўзаро тўқнаш келишмоқда. Бразилия турнирни бироз суст бошлаган бўлса-да, кейинчалик Гаити ва Шотландия устидан қозонилган 3:0 ҳисобидаги ишончли ғалабалар орқали ўз ритмини топиб олди.
Шунга қарамай, Селекао учун бўлажак ўйин осон кечмаслиги аниқ. Ўтган йилнинг октябрь ойида Токиода ўтказилган ўртоқлик учрашувида Япония 0:2 ҳисобида ютқазаётиб, якунда 3:2 ҳисобидаги иродали ғалабани қўлга киритган эди. Карло Анселотти шогирдлари ўша мағлубият учун реванш олишни ва 1/8 финал йўлланмасини нақд қилишни кўзламоқда. Неймар атрофидаги гап-сўзлар эса фақатгина оловга мой сепиш вазифасини ўтамоқда.
…