29 июнда туғилганларнинг 5 та "яширин" сири: Сиз аслида кимсиз?
Бугун, 29 июнь — тақвимдаги энг сирли ва кучли энергияга эга кунлардан бири. Бу санада туғилган инсонлар дунёга ўзгача бир жозиба ва ички куч билан келишади. Агар сиз ёки яқинларингиз айнан шу куни таваллуд топган бўлса, демак, бугун ўз характерингизнинг сизга ҳам номаълум бўлган қирраларини кашф этасиз.
Zamin.uz нумерологлари 29 июнда туғилганларнинг тақдир коди ва яширин қобилиятларини таҳлил қилиб чиқди.
1. Олий код: «Илоҳий 11» сонининг сеҳри
Нумерологияда 29 сони жуда ноёб ҳисобланади. Уни ташкил этувчи рақамларни қўшганда 11 сони келиб чиқади (2 + 9 = 11). Инсоният тарихида 11 сони «Мастер-рақам» (Олий код) деб юритилади. Бу код остида туғилганлар оддий одамлардан ажралиб турувчи юқори маънавият, кучли интуиция ва атрофдагиларга таъсир ўтказиш қобилиятига эга бўлишади. Сиз шунчаки яшамайсиз, сиз одамларга йўл кўрсатувчи маёқсиз.
2. Рентген-интуиция: Одамларни ўқий олиш
Бу санада туғилганларнинг ички сезиш қобилияти шу қадар кучлики, уларни алдаш деярли имконсиз. Сиз суҳбатдошингизнинг кўзига қараб, унинг асл ниятини, ичидаги сохталик ёки самимийликни бир сонияда аниқлай оласиз. Сизга ҳатто психолог бўлиш ҳам шарт эмас — бу қобилият сизга туғма берилган.
3. Ташқи хотиржамлик ортидаги вулқон
Июннинг 29-кунида туғилган инсонлар ташқи кўринишдан жуда вазмин, юмшоқ ва киришимли бўлиб кўринишади (бунга 2 рақами сабабчи). Аммо ички оламингизда ҳақиқий вулқон ва тўфонлар яширинган. Агар сизнинг ҳақ-ҳуқуқларингизга ёки яқинларингизга хавф туғилса, ичингиздаги ўша хотиржам инсон сониялар ичида енгилмас жангчига айланиши мумкин.
4. Муҳаббат ва дўстликдаги «Магнит»
Сиз юзаки муносабатларни ёқтирмайсиз. Сиз учун дўстлик ҳам, муҳаббат ҳам содиқлик ва чуқурлик устига қурилиши шарт. Шу сабабли даврангиз жуда катта бўлмаса-да, ёнингиздаги инсонлар энг ишончли ва синалган дўстлардир. Сиз одамларни ўзингизга худди магнитдек тортасиз — одамлар сиздан тинчлик ва суянч излашади.
5. Сизнинг бош вазифангиз (Миссиянгиз)
Тақдирингиздаги ягона тўсиқ — бу баъзан ўзингизга бўлган ишончнинг йўқолиши ва кераксиз нарсалар ҳақида ҳаддан ташқари кўп ўйлашдир (овертҳинкинг). Нумерологларнинг маслаҳати: ички қўрқувларни ташлаб юборинг. Тезкор қарор қабул қилишдан қўрқмасангиз, ҳаёт сизни моддий ва маънавий ютуқлар билан мукофотлайди.
Бу кунда кимлар туғилган? 29 июнь куни замонавий футбол оламининг энг ёрқин юлдузларидан бири, «Реал Мадрид» клуби ва Англия терма жамоаси етакчиси Жуд Беллингем (Jude Bellingham) ҳамда машҳур «Кичкина шаҳзода» асари муаллифи Антуан де Сент-Экзюпери таваллуд топган. Мана шу икки шахснинг ўзиёқ 29 июнда туғилганларнинг ички дунёси нақадар бой ва мақсад сари интилувчан бўлишини исботлайди!
Ушбу мақолани бугун туғилган кунини нишонлаётган танишларингизга юборинг — улар учун энг зўр ва кутилмаган совға бўлсин!
…