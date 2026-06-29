Blue Origin New Glenn ракетаси портлашидан сўнг старт майдончасини тикламоқда

·0·Техно
Blue Origin New Glenn ракетаси портлашидан сўнг старт майдончасини тикламоқда

Миллиардер Jeff Bezosга тегишли Blue Origin компанияси New Glenn ракетасининг синовлари давомида юз берган жиддий авария оқибатларини бартараф этишнинг фаол босқичига ўтди. Канавирал бурнидаги ЛК-36 старт комплексида баландлиги 180 метрдан ошадиган улкан кран ёрдамида асосий учириш минорасини қисмларга ажратиш ишлари бошлаб юборилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу чора-тадбирлар жорий йилнинг 28-май куни New Glenn ракетасининг статик оловли синовлари пайтида содир бўлган кучли портлашдан сўнг амалга оширилмоқда. Blue Origin бош директори Даве Лимп ижтимоий тармоқларда эълон қилган видеолавҳада кўринишича, компания шикастланган инфратузилмани тўлиқ янгилашга қарор қилган. Портлаш оқибатида нафақат учириш минораси, балки транспорт-ўрнатиш мажмуаси ва чақмоқ қайтаргич тизимлари ҳам талофат кўрган эди.

Таъмирлаш стратегиясидаги ўзгаришлар

Дастлаб компания мутахассислари минорани жойида, қисмларга ажратмасдан таъмирлаш имкониятларини кўриб чиқишган эди. Бироқ, ixbt.com нашрининг хабар беришича, кейинчалик стратегия ўзгартирилди. Эндиликда минора тўлиқ демонтаж қилинади ва унинг ҳар бир секцияси алоҳида қайта тикланади ёки янгисига алмаштирилади.

Бундай ёндашув Blue Origin раҳбарияти томонидан энг самарали йўл деб топилди. Компания вакилларининг таъкидлашича, минорани қисмларга бўлиб таъмирлаш ишлар суръатини тезлаштиради ва хавфсизлик даражасини оширади. Бу эса New Glenn ракетасининг парвозларга қайтиш муддатини кечиктирмасликка хизмат қилади.

New Glenn — Blue Origin компаниясининг энг йирик ва қувватли ракетаси бўлиб, у SpaceX компаниясининг Falcon Heavy ва Starship лойиҳаларига асосий рақобатчи сифатида кўрилмоқда. Шу сабабли, старт майдончасининг тезроқ ишга тушиши глобал космик бозоридаги рақобат учун ўта муҳим аҳамиятга эга.

Парвозлар жадвали ва келажакдаги режалар

Май ойидаги кучли портлашга қарамай, Blue Origin асосий инфратузилманинг муҳим қисмлари сақлаб қолинганини маълум қилди. Компания 2026-йил якунига қадар New Glenn ракетасини илк бор коинотга учириш ниятидан воз кечмаган. Ҳозирги демонтаж ишлари айнан шу мақсадга хизмат қилади.

Ўзбекистонлик космик технологиялар ишқибозлари учун ҳам ушбу лойиҳа қизиқарли, чунки New Glenn келажакда сунъий йўлдошларни орбитага олиб чиқиш нархини сезиларли даражада арзонлаштириши кутилмоқда. Ҳозирда Канавирал бурнидаги ишлар кеча-ю кундуз давом этмоқда ва улкан кран ёрдамида олиб борилаётган жараён космик саноат тарихидаги энг йирик таъмирлаш операцияларидан бирига айланди.

Blue OriginNew GlennJeff BezosКосмосРакета
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Volkswagen ва Bosch ўртасидаги ҳамкорлик якунланмоқда: 1,5 миллиард евролик лойиҳа барбод бўлдиVolkswagen ва Bosch ўртасидаги ҳамкорлик якунланмоқда: 1,5 миллиард евролик лойиҳа барбод бўлдиБугун, 15:20Коинотда пиширилган қовоқ: Хитойлик тайконавтлар Tiangong станциясида бир ойни якунладиКоинотда пиширилган қовоқ: Хитойлик тайконавтлар Tiangong станциясида бир ойни якунладиБугун, 14:52Россиянинг «Sberbank» инвестиция иловаси App Store дўконига янги ном билан қайтдиРоссиянинг «Sberbank» инвестиция иловаси App Store дўконига янги ном билан қайтдиБугун, 14:26Ер хотиржам бўлиши мумкин: Йирик астероидлар хавфи ҳақида янги хулоса эълон қилиндиЕр хотиржам бўлиши мумкин: Йирик астероидлар хавфи ҳақида янги хулоса эълон қилиндиБугун, 13:50Apple 2027-йилги режаларини белгилаб олди: iPhone 19 Pro ва буклама iPhone Ultra кутилмоқдаApple 2027-йилги режаларини белгилаб олди: iPhone 19 Pro ва буклама iPhone Ultra кутилмоқдаБугун, 13:24Қуёш тизимининг ўтмишидаги сир: Юлдуз яқинлашиши Оорт булутини ўзгартирган бўлиши мумкинҚуёш тизимининг ўтмишидаги сир: Юлдуз яқинлашиши Оорт булутини ўзгартирган бўлиши мумкинБугун, 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди