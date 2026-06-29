Blue Origin New Glenn ракетаси портлашидан сўнг старт майдончасини тикламоқда
Миллиардер Jeff Bezosга тегишли Blue Origin компанияси New Glenn ракетасининг синовлари давомида юз берган жиддий авария оқибатларини бартараф этишнинг фаол босқичига ўтди. Канавирал бурнидаги ЛК-36 старт комплексида баландлиги 180 метрдан ошадиган улкан кран ёрдамида асосий учириш минорасини қисмларга ажратиш ишлари бошлаб юборилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу чора-тадбирлар жорий йилнинг 28-май куни New Glenn ракетасининг статик оловли синовлари пайтида содир бўлган кучли портлашдан сўнг амалга оширилмоқда. Blue Origin бош директори Даве Лимп ижтимоий тармоқларда эълон қилган видеолавҳада кўринишича, компания шикастланган инфратузилмани тўлиқ янгилашга қарор қилган. Портлаш оқибатида нафақат учириш минораси, балки транспорт-ўрнатиш мажмуаси ва чақмоқ қайтаргич тизимлари ҳам талофат кўрган эди.
Таъмирлаш стратегиясидаги ўзгаришларДастлаб компания мутахассислари минорани жойида, қисмларга ажратмасдан таъмирлаш имкониятларини кўриб чиқишган эди. Бироқ, ixbt.com нашрининг хабар беришича, кейинчалик стратегия ўзгартирилди. Эндиликда минора тўлиқ демонтаж қилинади ва унинг ҳар бир секцияси алоҳида қайта тикланади ёки янгисига алмаштирилади.
Бундай ёндашув Blue Origin раҳбарияти томонидан энг самарали йўл деб топилди. Компания вакилларининг таъкидлашича, минорани қисмларга бўлиб таъмирлаш ишлар суръатини тезлаштиради ва хавфсизлик даражасини оширади. Бу эса New Glenn ракетасининг парвозларга қайтиш муддатини кечиктирмасликка хизмат қилади.
New Glenn — Blue Origin компаниясининг энг йирик ва қувватли ракетаси бўлиб, у SpaceX компаниясининг Falcon Heavy ва Starship лойиҳаларига асосий рақобатчи сифатида кўрилмоқда. Шу сабабли, старт майдончасининг тезроқ ишга тушиши глобал космик бозоридаги рақобат учун ўта муҳим аҳамиятга эга.
Парвозлар жадвали ва келажакдаги режаларМай ойидаги кучли портлашга қарамай, Blue Origin асосий инфратузилманинг муҳим қисмлари сақлаб қолинганини маълум қилди. Компания 2026-йил якунига қадар New Glenn ракетасини илк бор коинотга учириш ниятидан воз кечмаган. Ҳозирги демонтаж ишлари айнан шу мақсадга хизмат қилади.
Ўзбекистонлик космик технологиялар ишқибозлари учун ҳам ушбу лойиҳа қизиқарли, чунки New Glenn келажакда сунъий йўлдошларни орбитага олиб чиқиш нархини сезиларли даражада арзонлаштириши кутилмоқда. Ҳозирда Канавирал бурнидаги ишлар кеча-ю кундуз давом этмоқда ва улкан кран ёрдамида олиб борилаётган жараён космик саноат тарихидаги энг йирик таъмирлаш операцияларидан бирига айланди.
…