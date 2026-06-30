Шавкат Мирзиёев терма жамоа ҳақида муҳим чақириқ билан чиқди...
Президент Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон миллий жамоасининг ЖЧ-2026даги иштирокига муносабат билдирди.
Давлат раҳбари футболчиларнинг тарихий мундиалда катта тажриба орттирганини таъкидлаб, бугун уларни танқид қилиш эмас, аксинча, қўллаб-қувватлаш ва руҳлантириш муҳимлигини айтди.
«Бутун халқимиз бир тан-у бир жон бўлди»
Президент миллий жамоанинг АҚШ ва Мексика майдонларидаги учрашувларини бутун мамлакат катта ҳаяжон билан кузатганини қайд этди.
«Миллий жамоамизнинг ўйинларини бутун халқимиз билан бир тан-у бир жон бўлиб, катта ҳаяжон билан кузатиб бордик», — деди Шавкат Мирзиёев.
Ўзбекистон футболчилари гуруҳ босқичида ФИФА рейтингида юқори ўринларда турган кучли рақибларга қарши майдонга тушди.
Кучли рақибларга қарши катта тажриба
Миллий жамоа ЖЧ-2026да:
ФИФА рейтингида 5-ўриндаги Португалия;
13-ўриндаги Колумбия;
таркибида Европа клублари футболчилари кўп бўлган Конго ДР
жамоаларига қарши баҳс олиб борди.
Президентнинг таъкидлашича, ушбу учрашувлар футболчиларга катта тажриба берди ва улар мундиал муҳитини ҳис қилди.
Файзуллаев ва Шомуродов тарихга кирди
Аббосбек Файзуллаев ва Элдор Шомуродов Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатидаги дастлабки голларига муаллифлик қилди.
Бу голлар миллий футбол тарихида алоҳида ўрин эгаллади ва мухлисларга катта қувонч улашди.
«Аббос Файзуллаев ва Элдор Шомуродов илк голларини уриб, халқимизга қувонч улашди», — деди Президент.
«Айб қидириш халқимизга хос эмас»
Давлат раҳбари терма жамоанинг иштироки ҳақида турли фикрлар билдирилаётганини ҳам қайд этди.
Бироқ у Ватан шарафини ҳимоя қилган футболчиларга ортиқча ҳиссиёт билан эътироз билдириш ёки улардан айб қидириш тўғри эмаслигини таъкидлади.
«Аксинча, бугун уларни қўллаб-қувватлаш ва руҳлантириш ҳар қачонгидан ҳам муҳим», — деди Шавкат Мирзиёев.
Катта ғалабалар ҳали олдинда
Президент Ўзбекистон футболининг келажаги ҳақида ҳам тўхталиб ўтди.
Келгусида:
футбол инфратузилмасини ривожлантириш;
соҳага инвестицияларни кўпайтириш;
болалар футболига эътиборни кучайтириш;
ёш иқтидорларни қўллаб-қувватлаш
режалаштирилган.
Давлат раҳбарининг таъкидлашича, миллий футболнинг энг катта ғалабалари ҳали олдинда.
Осиё кубогига тайёргарлик бошланади
2027 йил январь ойида Саудия Арабистонида Осиё кубоги бўлиб ўтади.
Президент ушбу мусобақага тайёргарликни ҳозирданоқ бошлаш зарурлигини қайд этди.
«Биз жамоамизга ишонамиз ва ушбу мусобақада ҳам бутун халқимиз билан уларни қўллаб-қувватлаймиз», — деди давлат раҳбари.
Илк мундиал — келажак учун пойдевор
Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026даги иштироки натижа нуқтаи назаридан оғир кечган бўлса-да, тарихий аҳамиятга эга бўлди.
Миллий жамоа илк бор дунёнинг энг кучли термаларига қарши мундиал майдонида ўйнади ва келажакдаги катта мусобақалар учун муҳим тажриба тўплади.
Сизнингча, Ўзбекистон Осиё кубогида қандай натижа кўрсатиши мумкин? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…