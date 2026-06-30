Шавкат Мирзиёев терма жамоа ҳақида муҳим чақириқ билан чиқди...

·68·Спорт
Шавкат Мирзиёев терма жамоа ҳақида муҳим чақириқ билан чиқди...

Президент Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон миллий жамоасининг ЖЧ-2026даги иштирокига муносабат билдирди.

Давлат раҳбари футболчиларнинг тарихий мундиалда катта тажриба орттирганини таъкидлаб, бугун уларни танқид қилиш эмас, аксинча, қўллаб-қувватлаш ва руҳлантириш муҳимлигини айтди.

«Бутун халқимиз бир тан-у бир жон бўлди»

Президент миллий жамоанинг АҚШ ва Мексика майдонларидаги учрашувларини бутун мамлакат катта ҳаяжон билан кузатганини қайд этди.

«Миллий жамоамизнинг ўйинларини бутун халқимиз билан бир тан-у бир жон бўлиб, катта ҳаяжон билан кузатиб бордик», — деди Шавкат Мирзиёев.

Ўзбекистон футболчилари гуруҳ босқичида ФИФА рейтингида юқори ўринларда турган кучли рақибларга қарши майдонга тушди.

Кучли рақибларга қарши катта тажриба

Миллий жамоа ЖЧ-2026да:

  • ФИФА рейтингида 5-ўриндаги Португалия;

  • 13-ўриндаги Колумбия;

  • таркибида Европа клублари футболчилари кўп бўлган Конго ДР

жамоаларига қарши баҳс олиб борди.

Президентнинг таъкидлашича, ушбу учрашувлар футболчиларга катта тажриба берди ва улар мундиал муҳитини ҳис қилди.

Файзуллаев ва Шомуродов тарихга кирди

Аббосбек Файзуллаев ва Элдор Шомуродов Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатидаги дастлабки голларига муаллифлик қилди.

Бу голлар миллий футбол тарихида алоҳида ўрин эгаллади ва мухлисларга катта қувонч улашди.

«Аббос Файзуллаев ва Элдор Шомуродов илк голларини уриб, халқимизга қувонч улашди», — деди Президент.

«Айб қидириш халқимизга хос эмас»

Давлат раҳбари терма жамоанинг иштироки ҳақида турли фикрлар билдирилаётганини ҳам қайд этди.

Бироқ у Ватан шарафини ҳимоя қилган футболчиларга ортиқча ҳиссиёт билан эътироз билдириш ёки улардан айб қидириш тўғри эмаслигини таъкидлади.

«Аксинча, бугун уларни қўллаб-қувватлаш ва руҳлантириш ҳар қачонгидан ҳам муҳим», — деди Шавкат Мирзиёев.

Катта ғалабалар ҳали олдинда

Президент Ўзбекистон футболининг келажаги ҳақида ҳам тўхталиб ўтди.

Келгусида:

  • футбол инфратузилмасини ривожлантириш;

  • соҳага инвестицияларни кўпайтириш;

  • болалар футболига эътиборни кучайтириш;

  • ёш иқтидорларни қўллаб-қувватлаш

режалаштирилган.

Давлат раҳбарининг таъкидлашича, миллий футболнинг энг катта ғалабалари ҳали олдинда.

Осиё кубогига тайёргарлик бошланади

2027 йил январь ойида Саудия Арабистонида Осиё кубоги бўлиб ўтади.

Президент ушбу мусобақага тайёргарликни ҳозирданоқ бошлаш зарурлигини қайд этди.

«Биз жамоамизга ишонамиз ва ушбу мусобақада ҳам бутун халқимиз билан уларни қўллаб-қувватлаймиз», — деди давлат раҳбари.

Илк мундиал — келажак учун пойдевор

Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026даги иштироки натижа нуқтаи назаридан оғир кечган бўлса-да, тарихий аҳамиятга эга бўлди.

Миллий жамоа илк бор дунёнинг энг кучли термаларига қарши мундиал майдонида ўйнади ва келажакдаги катта мусобақалар учун муҳим тажриба тўплади.

Сизнингча, Ўзбекистон Осиё кубогида қандай натижа кўрсатиши мумкин? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Шавкат МирзиёевЎзбекистонАббосбек ФайзуллаевЭлдор ШомуродовАббосбек Файзуллаев
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Златан Ибрагимович Роналд Коэманни кескин танқид қилди: Нидерландия ўзлигини йўқотдиЗлатан Ибрагимович Роналд Коэманни кескин танқид қилди: Нидерландия ўзлигини йўқотдиБугун, 15:39Анъанавий ўйин услубидан воз кечишнинг оқибати Куманга қимматга тушдиАнъанавий ўйин услубидан воз кечишнинг оқибати Куманга қимматга тушдиБугун, 15:23Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Бугун, 15:22Нагелсманн Германия ҳақида оғир "тан олиш "қилди: у нимани очиқлади?Нагелсманн Германия ҳақида оғир "тан олиш "қилди: у нимани очиқлади?Бугун, 15:13Марокаш терма жамоаси бош мураббийи ғалабадан кейинги сирни очдиМарокаш терма жамоаси бош мураббийи ғалабадан кейинги сирни очдиБугун, 15:05Ўзбекистон боксчилари Жакартага катта таркиб билан йўл оладиЎзбекистон боксчилари Жакартага катта таркиб билан йўл оладиБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди