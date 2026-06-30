Златан Ибрагимович Роналд Коэманни кескин танқид қилди: Нидерландия ўзлигини йўқотди

·3·Спорт
Златан Ибрагимович Роналд Коэманни кескин танқид қилди: Нидерландия ўзлигини йўқотди

Швециялик афсонавий ҳужумчи Златан Ибрагимович Нидерландия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизлигидан сўнг бош мураббий Роналд Коэман манзилига кескин айбловлар ёғдирди. Монтеррейда Марокашга қарши кечган драматик баҳсдан сўнг, Ибрагимович нидерландияликларнинг мағлубиятида бевосита мураббийнинг тактик хатоларини асосий сабаб қилиб кўрсатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Нидерландия терма жамоаси нимчорак финал босқичида Марокашга имкониятни бой бериб, турнирни эрта тарк этди. Учрашув давомида Коди Гакпо томонидан киритилган гол эвазига ҳисобда олдинда бораётган "тўқ сариқлар" сўнгги дақиқаларда устунликни бой беришди. Пеналтилар сериясида эса омад марокашликларга кулиб боқди (3:2). Ибрагимовичнинг фикрича, жамоанинг бундай кўринишга тушиб қолиши анъанавий футбол фалсафасидан воз кечилгани билан боғлиқ.

Тактик ўзгаришлар ва "италянча" услуб

ФОХ Sportс телеканалида эксперт сифатида чиқиш қилган Златан Ибрагимович Роналд Коэманнинг ўта эҳтиёткорона тактикаси жамоанинг руҳиятига зарба берганини таъкидлади. Мураббий сўнгги 32 ўйин ичида илк бор бешта ҳимоячидан иборат схемадан фойдаланишга қарор қилди, бу эса кўпчилик учун кутилмаган ҳол бўлди.

"Бу мағлубиятда фақат Коэман айбдор, чунки мен майдонда Нидерландия жамоасини кўрмадим. У нидерландларга хос бўлмаган услубда ютқазди. Мен доим ҳужумкор футболга ўргатилганман, бу жамоанинг ўзлиги эди. Бугун Коэман ютқазмаслик учун ўйнайдиган италян мураббийларига ўхшаб қолди. Нидерландия эса доим ғалаба учун ўйнайди. Агар ютқазсанг ҳам, ўз услубингда мағлуб бўлишинг керак", — дея таъкидлади Ибрагимович.

Ҳужумчининг сўзларига кўра, футболчилар майдонда ўзларини ноқулай ҳис қилишган. Тўп назорати ва ҳужумкорлик йўқолгани сабабли жамоа ўзининг энг кучли жиҳатларини намойиш эта олмаган. Бу ҳолат нафақат мухлисларни, балки мутахассисларни ҳам ҳайратда қолдирди.

Тьерри Анри ҳам ҳайратда

Фақатгина Ибрагимович эмас, балки Арсенал ва Франция терма жамоаси афсонаси Тьерри Анри ҳам Роналд Коэманнинг қарорларидан таажжубда эканини билдирди. Генри ўйин давомида ярим ҳимоячини олиб ташлаб, ҳимоячини тушириш қарорини қўрқоқлик белгиси сифатида баҳолади.

"Сиз ярим ҳимоячини ўрнига ҳимоячини тушириб, рақибдан қўрқаётганингизни кўрсатиб қўясиз. Албатта, мураббий сифатида бунга ҳақингиз бор. Агар ғалаба қозонсангиз — ҳақсиз, ютқазсангиз — айбдор. Нидерландия одатда бундай ўйнамас эди, лекин Коэман бошқача қарашга эга бўлган кўринади", — деди Генри.

Ушбу мағлубият Нидерландия футбол жамоатчилиги орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Коэманнинг прагматик ёндашуви натижа бермагач, унинг келажаги ва жамоанинг кейинги ривожланиш йўналиши сўроқ остида қолмоқда. Фох Sportс хабарига кўра, бу каби тактик тажрибалар жамоанинг халқаро майдондаги нуфузига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

ФутболНидерландияЗлатан ИбрагимовичРоналд КоэманЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Баэна Вальверде билан жанжалдан кейинги ҳаётидаги оғир кунларни очдиБаэна Вальверде билан жанжалдан кейинги ҳаётидаги оғир кунларни очдиБугун, 15:41Анъанавий ўйин услубидан воз кечишнинг оқибати Куманга қимматга тушдиАнъанавий ўйин услубидан воз кечишнинг оқибати Куманга қимматга тушдиБугун, 15:23Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Бугун, 15:22Нагелсманн Германия ҳақида оғир "тан олиш "қилди: у нимани очиқлади?Нагелсманн Германия ҳақида оғир "тан олиш "қилди: у нимани очиқлади?Бугун, 15:13Марокаш терма жамоаси бош мураббийи ғалабадан кейинги сирни очдиМарокаш терма жамоаси бош мураббийи ғалабадан кейинги сирни очдиБугун, 15:05Шавкат Мирзиёев терма жамоа ҳақида муҳим чақириқ билан чиқди...Шавкат Мирзиёев терма жамоа ҳақида муҳим чақириқ билан чиқди...Бугун, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди