Златан Ибрагимович Роналд Коэманни кескин танқид қилди: Нидерландия ўзлигини йўқотди
Швециялик афсонавий ҳужумчи Златан Ибрагимович Нидерландия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизлигидан сўнг бош мураббий Роналд Коэман манзилига кескин айбловлар ёғдирди. Монтеррейда Марокашга қарши кечган драматик баҳсдан сўнг, Ибрагимович нидерландияликларнинг мағлубиятида бевосита мураббийнинг тактик хатоларини асосий сабаб қилиб кўрсатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Нидерландия терма жамоаси нимчорак финал босқичида Марокашга имкониятни бой бериб, турнирни эрта тарк этди. Учрашув давомида Коди Гакпо томонидан киритилган гол эвазига ҳисобда олдинда бораётган "тўқ сариқлар" сўнгги дақиқаларда устунликни бой беришди. Пеналтилар сериясида эса омад марокашликларга кулиб боқди (3:2). Ибрагимовичнинг фикрича, жамоанинг бундай кўринишга тушиб қолиши анъанавий футбол фалсафасидан воз кечилгани билан боғлиқ.
Тактик ўзгаришлар ва "италянча" услубФОХ Sportс телеканалида эксперт сифатида чиқиш қилган Златан Ибрагимович Роналд Коэманнинг ўта эҳтиёткорона тактикаси жамоанинг руҳиятига зарба берганини таъкидлади. Мураббий сўнгги 32 ўйин ичида илк бор бешта ҳимоячидан иборат схемадан фойдаланишга қарор қилди, бу эса кўпчилик учун кутилмаган ҳол бўлди.
"Бу мағлубиятда фақат Коэман айбдор, чунки мен майдонда Нидерландия жамоасини кўрмадим. У нидерландларга хос бўлмаган услубда ютқазди. Мен доим ҳужумкор футболга ўргатилганман, бу жамоанинг ўзлиги эди. Бугун Коэман ютқазмаслик учун ўйнайдиган италян мураббийларига ўхшаб қолди. Нидерландия эса доим ғалаба учун ўйнайди. Агар ютқазсанг ҳам, ўз услубингда мағлуб бўлишинг керак", — дея таъкидлади Ибрагимович.
Ҳужумчининг сўзларига кўра, футболчилар майдонда ўзларини ноқулай ҳис қилишган. Тўп назорати ва ҳужумкорлик йўқолгани сабабли жамоа ўзининг энг кучли жиҳатларини намойиш эта олмаган. Бу ҳолат нафақат мухлисларни, балки мутахассисларни ҳам ҳайратда қолдирди.
Тьерри Анри ҳам ҳайратдаФақатгина Ибрагимович эмас, балки Арсенал ва Франция терма жамоаси афсонаси Тьерри Анри ҳам Роналд Коэманнинг қарорларидан таажжубда эканини билдирди. Генри ўйин давомида ярим ҳимоячини олиб ташлаб, ҳимоячини тушириш қарорини қўрқоқлик белгиси сифатида баҳолади.
"Сиз ярим ҳимоячини ўрнига ҳимоячини тушириб, рақибдан қўрқаётганингизни кўрсатиб қўясиз. Албатта, мураббий сифатида бунга ҳақингиз бор. Агар ғалаба қозонсангиз — ҳақсиз, ютқазсангиз — айбдор. Нидерландия одатда бундай ўйнамас эди, лекин Коэман бошқача қарашга эга бўлган кўринади", — деди Генри.
Ушбу мағлубият Нидерландия футбол жамоатчилиги орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Коэманнинг прагматик ёндашуви натижа бермагач, унинг келажаги ва жамоанинг кейинги ривожланиш йўналиши сўроқ остида қолмоқда. Фох Sportс хабарига кўра, бу каби тактик тажрибалар жамоанинг халқаро майдондаги нуфузига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
…