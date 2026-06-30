Нагелсманн Германия ҳақида оғир "тан олиш "қилди: у нимани очиқлади?

·20·Спорт
Нагелсманн Германия ҳақида оғир "тан олиш "қилди: у нимани очиқлади?

Германия миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/16 финалида Парагвайга пенальтилар сериясида мағлуб бўлиб, мусобақани тарк этди.

Учрашувдан сўнг бош мураббий Юлиан Нагелсманн натижани кескин баҳолади. Унинг фикрича, кетма-кет учинчи мундиалдаги эрта мағлубиятдан кейин Германияни энди биринчи даражали жамоа деб аташ қийин.

«Буни мутлақо қабул қилиб бўлмайди»

Нагелсманн жамоанинг 1/16 финалдаёқ турнирдан чиқиб кетишини оғир муваффақиятсизлик деб атади.

«1/16 финалда мусобақани тарк этиш биз учун мутлақо қабул қилиб бўлмайдиган натижа», — деди у.

Германия гуруҳ босқичини биринчи ўринда якунлагани сабаб жамоадан анча юқори натижа кутилган эди.

Кетма-кет учинчи мундиалдаги омадсизлик

Германия 2014 йилги чемпионликдан кейинги учта жаҳон чемпионатида ҳам ўз мақсадига эриша олмади.

  • 2018 йил — гуруҳ босқичида чиқиб кетди;

  • 2022 йил — гуруҳ босқичида чиқиб кетди;

  • 2026 йил — 1/16 финалда мағлуб бўлди.

«Германия кетма-кет учинчи Жаҳон чемпионатида турнирни эрта тарк этмоқда», — деди Нагелсманн.

«Энди бизни биринчи даражали жамоа деб бўлмайди»

Мураббийнинг энг оғир гапи Германиянинг ҳозирги мақоми ҳақида бўлди.

«Шундай натижалардан кейин энди бизни биринчи даражали жамоа деб бўлмайди», — деди у ESPN нашрига.

Бу баёнот Германия футболида катта ўзгаришлар зарурлигини кўрсатади.

Парагвай пенальтиларда кучлироқ чиқди

Учрашувнинг асосий ва қўшимча вақти 1:1 ҳисобида якунланди.

Пенальтилар сериясида Парагвай 4:3 ҳисобида ғалаба қозониб, кейинги босқичга йўл олди.

Кўрсаткич

Натижа

Учрашув

Германия — Парагвай

Асосий ва қўшимча вақт

1:1

Пенальтилар серияси

3:4

Натижа

Германия турнирни тарк этди

Германияни қандай ўзгаришлар кутмоқда?

Кетма-кет учинчи мундиалдаги муваффақиятсизликдан кейин Германия футболида жиддий муҳокамалар бошланиши аниқ.

Энди мураббийлар штаби, таркиб сиёсати ва жамоанинг катта ўйинлардаги руҳий тайёргарлиги қайта кўриб чиқилиши мумкин.

Сизнингча, Германия яна футбол элитасига қайтиши учун энг аввало нимани ўзгартириши керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

ГерманияЮлиан НагелсманнПарагвайESPNЮлиан Нагелсманн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марокаш терма жамоаси бош мураббийи ғалабадан кейинги сирни очдиМарокаш терма жамоаси бош мураббийи ғалабадан кейинги сирни очдиБугун, 15:05Шавкат Мирзиёев терма жамоа ҳақида муҳим чақириқ билан чиқди...Шавкат Мирзиёев терма жамоа ҳақида муҳим чақириқ билан чиқди...Бугун, 14:58Ўзбекистон боксчилари Жакартага катта таркиб билан йўл оладиЎзбекистон боксчилари Жакартага катта таркиб билан йўл оладиБугун, 14:53Президент Ўзбекистон терма жамоасини қўллаб-қувватлашга чақирдиПрезидент Ўзбекистон терма жамоасини қўллаб-қувватлашга чақирдиБугун, 14:05Жуд Беллингем Англиянинг янги етакчисига айланди: У Месси каби жамоани ортидан бошламоқдаЖуд Беллингем Англиянинг янги етакчисига айланди: У Месси каби жамоани ортидан бошламоқдаБугун, 13:36Неймар германиялик иқтисодчининг хато башоратини ижтимоий тармоқларда масхара қилдиНеймар германиялик иқтисодчининг хато башоратини ижтимоий тармоқларда масхара қилдиБугун, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди