Нагелсманн Германия ҳақида оғир "тан олиш "қилди: у нимани очиқлади?
Германия миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/16 финалида Парагвайга пенальтилар сериясида мағлуб бўлиб, мусобақани тарк этди.
Учрашувдан сўнг бош мураббий Юлиан Нагелсманн натижани кескин баҳолади. Унинг фикрича, кетма-кет учинчи мундиалдаги эрта мағлубиятдан кейин Германияни энди биринчи даражали жамоа деб аташ қийин.
«Буни мутлақо қабул қилиб бўлмайди»
Нагелсманн жамоанинг 1/16 финалдаёқ турнирдан чиқиб кетишини оғир муваффақиятсизлик деб атади.
«1/16 финалда мусобақани тарк этиш биз учун мутлақо қабул қилиб бўлмайдиган натижа», — деди у.
Германия гуруҳ босқичини биринчи ўринда якунлагани сабаб жамоадан анча юқори натижа кутилган эди.
Кетма-кет учинчи мундиалдаги омадсизлик
Германия 2014 йилги чемпионликдан кейинги учта жаҳон чемпионатида ҳам ўз мақсадига эриша олмади.
2018 йил — гуруҳ босқичида чиқиб кетди;
2022 йил — гуруҳ босқичида чиқиб кетди;
2026 йил — 1/16 финалда мағлуб бўлди.
«Германия кетма-кет учинчи Жаҳон чемпионатида турнирни эрта тарк этмоқда», — деди Нагелсманн.
«Энди бизни биринчи даражали жамоа деб бўлмайди»
Мураббийнинг энг оғир гапи Германиянинг ҳозирги мақоми ҳақида бўлди.
«Шундай натижалардан кейин энди бизни биринчи даражали жамоа деб бўлмайди», — деди у ESPN нашрига.
Бу баёнот Германия футболида катта ўзгаришлар зарурлигини кўрсатади.
Парагвай пенальтиларда кучлироқ чиқди
Учрашувнинг асосий ва қўшимча вақти 1:1 ҳисобида якунланди.
Пенальтилар сериясида Парагвай 4:3 ҳисобида ғалаба қозониб, кейинги босқичга йўл олди.
Кўрсаткич
Натижа
Учрашув
Германия — Парагвай
Асосий ва қўшимча вақт
1:1
Пенальтилар серияси
3:4
Натижа
Германия турнирни тарк этди
Германияни қандай ўзгаришлар кутмоқда?
Кетма-кет учинчи мундиалдаги муваффақиятсизликдан кейин Германия футболида жиддий муҳокамалар бошланиши аниқ.
Энди мураббийлар штаби, таркиб сиёсати ва жамоанинг катта ўйинлардаги руҳий тайёргарлиги қайта кўриб чиқилиши мумкин.
Сизнингча, Германия яна футбол элитасига қайтиши учун энг аввало нимани ўзгартириши керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…