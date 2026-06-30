Баэна Вальверде билан жанжалдан кейинги ҳаётидаги оғир кунларни очди
«Атлетико» Мадрид ва Испания миллий жамоаси ярим ҳимоячиси Алекс Баэна Федерико Вальверде билан боғлиқ можародан кейин ҳаётида юзага келган оғир давр ҳақида гапирди.
Футболчининг айтишича, воқеадан кейин босим фақат унинг ўзига эмас, балки оила аъзоларига ҳам таъсир қилган. У ҳатто психолог ёрдамисиз бу қийинчиликларни енгиб ўта олмаслиги мумкинлигини тан олди.
2023 йилдаги можаро қандай бошланган эди?
Баэна ва Вальверде ўртасидаги зиддият 2023 йилда юз берган.
Оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, ўйин вақтида Баэна уругвайлик футболчини ҳақорат қилгани айтилган. Кейинчалик Вальверде ўйиндан сўнг автотураргоҳда рақибини кутиб, унинг юзига мушт туширгани ҳақида хабарлар тарқалган.
Баэна ушбу воқеадан кейин полицияга ариза берган, бироқ иш судда кўриб чиқилмасдан рад этилган.
Таҳдидлар оиласига ҳам етиб борган
Баэнанинг сўзларига кўра, можародан кейин энг оғир вазият яқинларига нисбатан таҳдидлар бошланганида юзага келган.
«Энг оғир томони — таҳдидлар оила аъзоларимга ҳам етиб боргани бўлди. Уларга таҳдидли хабарлар ёзишди, тун ярмида қўнғироқ қилишди, ўлдириш билан қўрқитишди», — деди у.
Футболчи ўша пайтда ўзидан кўра оиласи учун кўпроқ хавотир олганини таъкидлади.
Психолог ёрдами ҳал қилувчи бўлган
Алекс Баэна руҳий босимни енгишда мутахассис ёрдами жуда муҳим бўлганини очиқ айтди.
«Агар психолог ёрдами бўлмаганида, эҳтимол, бугун бу ерда ўтирмаган бўлардим», — дея унинг сўзларини келтирди Mundo Deportivo.
Унинг бу иқрори профессионал спортдаги ташқи босим баъзан футболчиларнинг руҳий ҳолатига қанчалик қаттиқ таъсир қилишини кўрсатди.
Баэна ҳозир Испания термаси сафида
Қийин даврларга қарамай, Алекс Баэна футболчилик фаолиятини давом эттирмоқда.
Ҳозирда у 2026 йилги жаҳон чемпионатида иштирок этаётган Испания миллий жамоаси ихтиёрида.
Испания 1/16 финал босқичида Австрияга қарши майдонга тушади.
Майдон ташқарисидаги кураш ҳам осон эмас
Футболчилар кўпинча фақат майдондаги ўйини билан баҳоланади. Аммо Баэнанинг ҳикояси машҳурлик, танқид ва таҳдидлар ортида оғир руҳий босим ҳам бўлишини кўрсатди.
Унинг психолог ёрдами ҳақида очиқ гапириши бундай ҳолатларда мутахассисга мурожаат қилиш муҳим эканини яна бир бор эслатди.
Сизнингча, футболдаги жанжаллардан кейин ўйинчилар ва уларнинг оилаларини ҳимоя қилиш учун қаттиқроқ чоралар керакми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…