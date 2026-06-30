Баэна Вальверде билан жанжалдан кейинги ҳаётидаги оғир кунларни очди

·3·Спорт
Баэна Вальверде билан жанжалдан кейинги ҳаётидаги оғир кунларни очди

«Атлетико» Мадрид ва Испания миллий жамоаси ярим ҳимоячиси Алекс Баэна Федерико Вальверде билан боғлиқ можародан кейин ҳаётида юзага келган оғир давр ҳақида гапирди.

Футболчининг айтишича, воқеадан кейин босим фақат унинг ўзига эмас, балки оила аъзоларига ҳам таъсир қилган. У ҳатто психолог ёрдамисиз бу қийинчиликларни енгиб ўта олмаслиги мумкинлигини тан олди.

2023 йилдаги можаро қандай бошланган эди?

Баэна ва Вальверде ўртасидаги зиддият 2023 йилда юз берган.

Оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, ўйин вақтида Баэна уругвайлик футболчини ҳақорат қилгани айтилган. Кейинчалик Вальверде ўйиндан сўнг автотураргоҳда рақибини кутиб, унинг юзига мушт туширгани ҳақида хабарлар тарқалган.

Баэна ушбу воқеадан кейин полицияга ариза берган, бироқ иш судда кўриб чиқилмасдан рад этилган.

Таҳдидлар оиласига ҳам етиб борган

Баэнанинг сўзларига кўра, можародан кейин энг оғир вазият яқинларига нисбатан таҳдидлар бошланганида юзага келган.

«Энг оғир томони — таҳдидлар оила аъзоларимга ҳам етиб боргани бўлди. Уларга таҳдидли хабарлар ёзишди, тун ярмида қўнғироқ қилишди, ўлдириш билан қўрқитишди», — деди у.

Футболчи ўша пайтда ўзидан кўра оиласи учун кўпроқ хавотир олганини таъкидлади.

Психолог ёрдами ҳал қилувчи бўлган

Алекс Баэна руҳий босимни енгишда мутахассис ёрдами жуда муҳим бўлганини очиқ айтди.

«Агар психолог ёрдами бўлмаганида, эҳтимол, бугун бу ерда ўтирмаган бўлардим», — дея унинг сўзларини келтирди Mundo Deportivo.

Унинг бу иқрори профессионал спортдаги ташқи босим баъзан футболчиларнинг руҳий ҳолатига қанчалик қаттиқ таъсир қилишини кўрсатди.

Баэна ҳозир Испания термаси сафида

Қийин даврларга қарамай, Алекс Баэна футболчилик фаолиятини давом эттирмоқда.

Ҳозирда у 2026 йилги жаҳон чемпионатида иштирок этаётган Испания миллий жамоаси ихтиёрида.

Испания 1/16 финал босқичида Австрияга қарши майдонга тушади.

Майдон ташқарисидаги кураш ҳам осон эмас

Футболчилар кўпинча фақат майдондаги ўйини билан баҳоланади. Аммо Баэнанинг ҳикояси машҳурлик, танқид ва таҳдидлар ортида оғир руҳий босим ҳам бўлишини кўрсатди.

Унинг психолог ёрдами ҳақида очиқ гапириши бундай ҳолатларда мутахассисга мурожаат қилиш муҳим эканини яна бир бор эслатди.

Сизнингча, футболдаги жанжаллардан кейин ўйинчилар ва уларнинг оилаларини ҳимоя қилиш учун қаттиқроқ чоралар керакми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Алекс БаэнаФедерико ВальвердеАтлетико МадридИспанияМундо Депортиво
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Златан Ибрагимович Роналд Коэманни кескин танқид қилди: Нидерландия ўзлигини йўқотдиЗлатан Ибрагимович Роналд Коэманни кескин танқид қилди: Нидерландия ўзлигини йўқотдиБугун, 15:39Анъанавий ўйин услубидан воз кечишнинг оқибати Куманга қимматга тушдиАнъанавий ўйин услубидан воз кечишнинг оқибати Куманга қимматга тушдиБугун, 15:23Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Бугун, 15:22Нагелсманн Германия ҳақида оғир "тан олиш "қилди: у нимани очиқлади?Нагелсманн Германия ҳақида оғир "тан олиш "қилди: у нимани очиқлади?Бугун, 15:13Марокаш терма жамоаси бош мураббийи ғалабадан кейинги сирни очдиМарокаш терма жамоаси бош мураббийи ғалабадан кейинги сирни очдиБугун, 15:05Шавкат Мирзиёев терма жамоа ҳақида муҳим чақириқ билан чиқди...Шавкат Мирзиёев терма жамоа ҳақида муҳим чақириқ билан чиқди...Бугун, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди