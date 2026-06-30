Хоразм санъати оғир жудоликка учради: хонанда Суннат Салаев вафот этди
Хоразм санъати яна бир оғир жудоликка учради. Истеъдодли хонанда, кўплаб мухлислар қалбидан жой олган қўшиқлар ижрочиси Суннат Салаев 37 ёшида вафот этди.
Марҳум санъаткорнинг бевақт оламдан ўтганлиги ҳақидаги хабар унинг яқинлари, ҳамкасблари ҳамда минглаб мухлисларини чуқур қайғуга солди. Фаолияти давомида у ўзининг самимий ижроси, бетакрор овози ва халқона услуби билан ўзбек эстрадаси, хусусан Хоразм санъатида муносиб ўрин эгаллаган эди.
Суннат Салаев ижросидаги “Оқ қушлар”, “Мозоли”, “Ишқ”, “Дўст”, “Армон” каби қўшиқлар бугунги кунгача тингловчилар томонидан севиб тингланади. Унинг ижоди халқона оҳанглар ва чуқур маъноли тароналари билан кўплаб мухлислар қалбидан жой олган.
Ижтимоий тармоқларда ҳам санъаткорнинг вафоти муносабати билан ҳамкасблари, дўстлари ва мухлислари чуқур ҳамдардлик билдириб, унинг ижоди ва инсоний фазилатларини илиқ хотиралар билан ёдга олишмоқда.
Суннат Салаевнинг бевақт вафоти Хоразм санъати учун катта йўқотиш бўлди. Унинг ижоди ва куй-қўшиқлари эса мухлислар қалбида узоқ йиллар давомида яшаб қолади.
Марҳумнинг оила аъзолари ва яқинларига чуқур таъзия билдирамиз ва сабр тилаймиз.
…