Хоразм санъати оғир жудоликка учради: хонанда Суннат Салаев вафот этди

·56·Маданият
Хоразм санъати оғир жудоликка учради: хонанда Суннат Салаев вафот этди

Хоразм санъати яна бир оғир жудоликка учради. Истеъдодли хонанда, кўплаб мухлислар қалбидан жой олган қўшиқлар ижрочиси Суннат Салаев 37 ёшида вафот этди.

Марҳум санъаткорнинг бевақт оламдан ўтганлиги ҳақидаги хабар унинг яқинлари, ҳамкасблари ҳамда минглаб мухлисларини чуқур қайғуга солди. Фаолияти давомида у ўзининг самимий ижроси, бетакрор овози ва халқона услуби билан ўзбек эстрадаси, хусусан Хоразм санъатида муносиб ўрин эгаллаган эди.

Суннат Салаев ижросидаги “Оқ қушлар”, “Мозоли”, “Ишқ”, “Дўст”, “Армон” каби қўшиқлар бугунги кунгача тингловчилар томонидан севиб тингланади. Унинг ижоди халқона оҳанглар ва чуқур маъноли тароналари билан кўплаб мухлислар қалбидан жой олган.

Ижтимоий тармоқларда ҳам санъаткорнинг вафоти муносабати билан ҳамкасблари, дўстлари ва мухлислари чуқур ҳамдардлик билдириб, унинг ижоди ва инсоний фазилатларини илиқ хотиралар билан ёдга олишмоқда.

Суннат Салаевнинг бевақт вафоти Хоразм санъати учун катта йўқотиш бўлди. Унинг ижоди ва куй-қўшиқлари эса мухлислар қалбида узоқ йиллар давомида яшаб қолади.

Марҳумнинг оила аъзолари ва яқинларига чуқур таъзия билдирамиз ва сабр тилаймиз.

Суннат СалаевХорезм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер Навоийда унутилмас концерт тақдим этди (видео) Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер Навоийда унутилмас концерт тақдим этди (видео)Бугун, 14:15Майкл Жексоннинг жияни илк бор Тошкентга ташриф буюрадиМайкл Жексоннинг жияни илк бор Тошкентга ташриф буюрадиБугун, 13:33Севинч Мўминова бугун 44 ёшни қарши олдиСевинч Мўминова бугун 44 ёшни қарши олдиБугун, 13:26Тўйхонада свет ўчди, Муниса Ризаева барчани ҳайратда қолдирди (видео)Тўйхонада свет ўчди, Муниса Ризаева барчани ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 13:15Майкл Жексон ҳақидаги фильм тарихий рекорд ўрнатдиМайкл Жексон ҳақидаги фильм тарихий рекорд ўрнатдиБугун, 12:35Анжелина Жоли шахсий ҳаёти ҳақида кутилмаган баёнот бердиАнжелина Жоли шахсий ҳаёти ҳақида кутилмаган баёнот бердиБугун, 03:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...