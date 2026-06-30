Анъанавий ўйин услубидан воз кечишнинг оқибати Куманга қимматга тушди
Нидерландия миллий жамоасининг ЖЧ-2026 1/16 финалида Марокашга пенальтилар сериясида мағлуб бўлиши ортидан Роналд Куманнинг тактикаси кескин танқид остида қолди.
Франция термасининг собиқ ҳужумчиси Тиерри Анри Нидерландиянинг беш ҳимоячи билан майдонга тушганидан ҳайрон қолганини айтди. Унинг фикрича, бу қарор жамоанинг Марокашдан чўчиганини кўрсатган.
Куман беш ҳимоячини танлади
Роналд Куман ҳал қилувчи учрашувда одатдагидан фарқли тактик схемани қўллади.
Нидерландия майдонга беш нафар ҳимоячи билан тушди ва асосий эътиборни мудофаа барқарорлигига қаратди.
Бироқ ушбу қарор кутилган натижани бермади. Асосий ва қўшимча вақт 1:1 ҳисобида якунлангач, Марокаш пенальтилар сериясида 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
«Марокашдан қўрқаётганингизни кўрсатдингиз»
Тиерри Анри Куманнинг тактик танловини очиқ танқид қилди.
«Аслида, сиз бу қарорингиз билан Марокашдан қўрқаётганингизни кўрсатдингиз», — деди у.
Собиқ футболчининг фикрича, бундай хавфли қарорнинг баҳоси фақат натижага қараб берилади.
«Агар ғалаба қозонсангиз — ҳақ бўласиз. Мағлуб бўлсангиз — ноҳақ бўласиз».
Анрини нима ҳайрон қолдирди?
Анри Нидерландиянинг анъанавий ўйин услубидан воз кечганини тушуниш қийин бўлганини таъкидлади.
Нидерландия одатда:
тўп назоратига;
ҳужумкор ҳаракатларга;
юқори босимга;
кенг қанотлардан фойдаланишга
таянадиган жамоа сифатида танилган.
Шу сабаб беш ҳимоячили схема Анри учун кутилмаган қарор бўлган.
«Ростини айтсам, бу схемадан жуда ҳайрон қолдим. Чунки Нидерландия одатда бундай услубда ўйнамайди», — деди у Fox эфирида.
Марокаш тактик курашда ҳам устун келдими?
Нидерландия ҳисобда олдинга чиққан бўлса-да, 90+1-дақиқада Марокаш мувозанатни тиклади.
Қўшимча вақтда гол кузатилмади, пенальтилар сериясида эса африкалик футболчилар совуққонроқ ҳаракат қилди.
Кўрсаткич
Натижа
Асосий ва қўшимча вақт
1:1
Пенальтилар серияси
2:3
Ғолиб
Марокаш
Турнирни тарк этган жамоа
Нидерландия
Куманнинг қарори узоқ муҳокама қилинади
Анри Куманнинг ўз тактик қараши борлигини ҳам тан олди. Бироқ натижа манфий бўлгани сабаб беш ҳимоячили схема энди Нидерландия мағлубиятининг асосий сабабларидан бири сифатида муҳокама қилинмоқда.
Плей-оффда мураббийнинг битта қарори бутун жамоа тақдирини ҳал қилиши мумкин. Куманнинг танлови эса бу сафар ўзини оқламади.
Сизнингча, Нидерландиянинг мағлубиятига асосий сабаб Куманнинг тактикасими ёки футболчиларнинг имкониятлардан фойдалана олмаганими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…