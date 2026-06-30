Анъанавий ўйин услубидан воз кечишнинг оқибати Куманга қимматга тушди

·12·Спорт
Анъанавий ўйин услубидан воз кечишнинг оқибати Куманга қимматга тушди

Нидерландия миллий жамоасининг ЖЧ-2026 1/16 финалида Марокашга пенальтилар сериясида мағлуб бўлиши ортидан Роналд Куманнинг тактикаси кескин танқид остида қолди.

Франция термасининг собиқ ҳужумчиси Тиерри Анри Нидерландиянинг беш ҳимоячи билан майдонга тушганидан ҳайрон қолганини айтди. Унинг фикрича, бу қарор жамоанинг Марокашдан чўчиганини кўрсатган.

Куман беш ҳимоячини танлади

Роналд Куман ҳал қилувчи учрашувда одатдагидан фарқли тактик схемани қўллади.

Нидерландия майдонга беш нафар ҳимоячи билан тушди ва асосий эътиборни мудофаа барқарорлигига қаратди.

Бироқ ушбу қарор кутилган натижани бермади. Асосий ва қўшимча вақт 1:1 ҳисобида якунлангач, Марокаш пенальтилар сериясида 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди.

«Марокашдан қўрқаётганингизни кўрсатдингиз»

Тиерри Анри Куманнинг тактик танловини очиқ танқид қилди.

«Аслида, сиз бу қарорингиз билан Марокашдан қўрқаётганингизни кўрсатдингиз», — деди у.

Собиқ футболчининг фикрича, бундай хавфли қарорнинг баҳоси фақат натижага қараб берилади.

«Агар ғалаба қозонсангиз — ҳақ бўласиз. Мағлуб бўлсангиз — ноҳақ бўласиз».

Анрини нима ҳайрон қолдирди?

Анри Нидерландиянинг анъанавий ўйин услубидан воз кечганини тушуниш қийин бўлганини таъкидлади.

Нидерландия одатда:

  • тўп назоратига;

  • ҳужумкор ҳаракатларга;

  • юқори босимга;

  • кенг қанотлардан фойдаланишга

таянадиган жамоа сифатида танилган.

Шу сабаб беш ҳимоячили схема Анри учун кутилмаган қарор бўлган.

«Ростини айтсам, бу схемадан жуда ҳайрон қолдим. Чунки Нидерландия одатда бундай услубда ўйнамайди», — деди у Fox эфирида.

Марокаш тактик курашда ҳам устун келдими?

Нидерландия ҳисобда олдинга чиққан бўлса-да, 90+1-дақиқада Марокаш мувозанатни тиклади.

Қўшимча вақтда гол кузатилмади, пенальтилар сериясида эса африкалик футболчилар совуққонроқ ҳаракат қилди.

Кўрсаткич

Натижа

Асосий ва қўшимча вақт

1:1

Пенальтилар серияси

2:3

Ғолиб

Марокаш

Турнирни тарк этган жамоа

Нидерландия

Куманнинг қарори узоқ муҳокама қилинади

Анри Куманнинг ўз тактик қараши борлигини ҳам тан олди. Бироқ натижа манфий бўлгани сабаб беш ҳимоячили схема энди Нидерландия мағлубиятининг асосий сабабларидан бири сифатида муҳокама қилинмоқда.

Плей-оффда мураббийнинг битта қарори бутун жамоа тақдирини ҳал қилиши мумкин. Куманнинг танлови эса бу сафар ўзини оқламади.

Сизнингча, Нидерландиянинг мағлубиятига асосий сабаб Куманнинг тактикасими ёки футболчиларнинг имкониятлардан фойдалана олмаганими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Роналд КуманНидерландияМарокашТьерри АнриФранция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нагелсманн Германия ҳақида оғир "тан олиш "қилди: у нимани очиқлади?Нагелсманн Германия ҳақида оғир "тан олиш "қилди: у нимани очиқлади?Бугун, 15:13Марокаш терма жамоаси бош мураббийи ғалабадан кейинги сирни очдиМарокаш терма жамоаси бош мураббийи ғалабадан кейинги сирни очдиБугун, 15:05Шавкат Мирзиёев терма жамоа ҳақида муҳим чақириқ билан чиқди...Шавкат Мирзиёев терма жамоа ҳақида муҳим чақириқ билан чиқди...Бугун, 14:58Ўзбекистон боксчилари Жакартага катта таркиб билан йўл оладиЎзбекистон боксчилари Жакартага катта таркиб билан йўл оладиБугун, 14:53Президент Ўзбекистон терма жамоасини қўллаб-қувватлашга чақирдиПрезидент Ўзбекистон терма жамоасини қўллаб-қувватлашга чақирдиБугун, 14:05Жуд Беллингем Англиянинг янги етакчисига айланди: У Месси каби жамоани ортидан бошламоқдаЖуд Беллингем Англиянинг янги етакчисига айланди: У Месси каби жамоани ортидан бошламоқдаБугун, 13:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди