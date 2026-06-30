Марокаш терма жамоаси бош мураббийи ғалабадан кейинги сирни очди

·39·Спорт
Марокаш терма жамоаси бош мураббийи ғалабадан кейинги сирни очди

Марокаш миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/16 финалида Нидерландияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олди.

Учрашувдан сўнг жамоа бош мураббийи Муҳаммад Уаҳби Марокашнинг асосий кучи қаерда эканини очиқлади. Унинг фикрича, 2022 йилги жаҳон чемпионатидан кейин жамоа ва мухлислар руҳияти бутунлай ўзгарган.

«Ўз кучимизга ишонамиз»

Муҳаммад Уаҳби Марокаш футболчилари энди катта рақиблардан қўрқмаслигини таъкидлади.

«2022 йилги жаҳон чемпионатидан кейин бизнинг руҳиятимиз ўзгарди. Футболчилар ҳам, мухлислар ҳам ўз кучига ишонади», — деди у.

Мураббийнинг сўзларига кўра, айнан шу ишонч ҳал қилувчи баҳсларда жамоага қўшимча куч бермоқда.

Талаблар ҳам ошган

Марокаш сўнгги йилларда йирик мусобақаларда юқори натижалар қайд этгани сабаб жамоага нисбатан кутилмалар ҳам ортган.

«Ҳамма жамоамиз узоқ босқичларгача етиб боришга қодирлигини билади», — деди Уаҳби.

Бу эса футболчилар зиммасига катта масъулият юклайди. Энди ҳар бир баҳсда Марокашдан ғалаба ва юқори савиядаги ўйин кутилмоқда.

Нидерландия пенальтиларда таслим бўлди

Учрашувнинг асосий ва қўшимча вақти 1:1 ҳисобида якунланди.

Пенальтилар сериясида эса Марокаш футболчилари совуққонроқ ҳаракат қилиб, 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди.

Кўрсаткич

Натижа

Асосий ва қўшимча вақт

1:1

Пенальтилар серияси

3:2

Ғолиб

Марокаш

Кейинги рақиб

Канада

Канадага қарши осон бўлмайди

Марокаш 1/8 финалда Канада миллий жамоасига қарши майдонга тушади.

Муҳаммад Уаҳби бу рақибни жиддий баҳолади ва баҳс осон кечмаслигини таъкидлади.

«Бу ҳеч қачон осон ўйин бўлмайди. Бизга жиддий рақиб қарши чиқади», — деди у.

Марокаш яна узоққа бора оладими?

Нидерландия устидан қозонилган ғалаба Марокашнинг руҳий барқарорлиги ва катта ўйинлардаги тажрибасини яна бир бор кўрсатди.

Энди асосий савол — жамоа 2022 йилдаги тарихий юришини яна такрорлай оладими?

Сизнингча, Марокаш Канададан ҳам ўтиб, чоракфиналга чиқадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

МороккоНидерландыМухаммад ВабиКанада
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анъанавий ўйин услубидан воз кечишнинг оқибати Куманга қимматга тушдиАнъанавий ўйин услубидан воз кечишнинг оқибати Куманга қимматга тушдиБугун, 15:23Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Бугун, 15:22Нагелсманн Германия ҳақида оғир "тан олиш "қилди: у нимани очиқлади?Нагелсманн Германия ҳақида оғир "тан олиш "қилди: у нимани очиқлади?Бугун, 15:13Шавкат Мирзиёев терма жамоа ҳақида муҳим чақириқ билан чиқди...Шавкат Мирзиёев терма жамоа ҳақида муҳим чақириқ билан чиқди...Бугун, 14:58Ўзбекистон боксчилари Жакартага катта таркиб билан йўл оладиЎзбекистон боксчилари Жакартага катта таркиб билан йўл оладиБугун, 14:53Президент Ўзбекистон терма жамоасини қўллаб-қувватлашга чақирдиПрезидент Ўзбекистон терма жамоасини қўллаб-қувватлашга чақирдиБугун, 14:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди