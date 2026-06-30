Марокаш терма жамоаси бош мураббийи ғалабадан кейинги сирни очди
Марокаш миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/16 финалида Нидерландияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олди.
Учрашувдан сўнг жамоа бош мураббийи Муҳаммад Уаҳби Марокашнинг асосий кучи қаерда эканини очиқлади. Унинг фикрича, 2022 йилги жаҳон чемпионатидан кейин жамоа ва мухлислар руҳияти бутунлай ўзгарган.
«Ўз кучимизга ишонамиз»
Муҳаммад Уаҳби Марокаш футболчилари энди катта рақиблардан қўрқмаслигини таъкидлади.
«2022 йилги жаҳон чемпионатидан кейин бизнинг руҳиятимиз ўзгарди. Футболчилар ҳам, мухлислар ҳам ўз кучига ишонади», — деди у.
Мураббийнинг сўзларига кўра, айнан шу ишонч ҳал қилувчи баҳсларда жамоага қўшимча куч бермоқда.
Талаблар ҳам ошган
Марокаш сўнгги йилларда йирик мусобақаларда юқори натижалар қайд этгани сабаб жамоага нисбатан кутилмалар ҳам ортган.
«Ҳамма жамоамиз узоқ босқичларгача етиб боришга қодирлигини билади», — деди Уаҳби.
Бу эса футболчилар зиммасига катта масъулият юклайди. Энди ҳар бир баҳсда Марокашдан ғалаба ва юқори савиядаги ўйин кутилмоқда.
Нидерландия пенальтиларда таслим бўлди
Учрашувнинг асосий ва қўшимча вақти 1:1 ҳисобида якунланди.
Пенальтилар сериясида эса Марокаш футболчилари совуққонроқ ҳаракат қилиб, 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
Кўрсаткич
Натижа
Асосий ва қўшимча вақт
1:1
Пенальтилар серияси
3:2
Ғолиб
Марокаш
Кейинги рақиб
Канадага қарши осон бўлмайди
Марокаш 1/8 финалда Канада миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
Муҳаммад Уаҳби бу рақибни жиддий баҳолади ва баҳс осон кечмаслигини таъкидлади.
«Бу ҳеч қачон осон ўйин бўлмайди. Бизга жиддий рақиб қарши чиқади», — деди у.
Марокаш яна узоққа бора оладими?
Нидерландия устидан қозонилган ғалаба Марокашнинг руҳий барқарорлиги ва катта ўйинлардаги тажрибасини яна бир бор кўрсатди.
Энди асосий савол — жамоа 2022 йилдаги тарихий юришини яна такрорлай оладими?
Сизнингча, Марокаш Канададан ҳам ўтиб, чоракфиналга чиқадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…