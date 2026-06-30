Tesla заводидан миллионлаб долларлик аккумуляторлар ўғирланди: жиноий схема фош этилди

·5·Техно
Tesla заводидан миллионлаб долларлик аккумуляторлар ўғирланди: жиноий схема фош этилди

Илон Маск бошқарувидаги Tesla компанияси Невада штатидаги Гигафакторй заводида йирик ўғирликлар сериясига дуч келди. Маълум бўлишича, жиноятчилар завод ҳудудидан миллионлаб доллар қийматга эга аккумуляторлар ортилган юк машиналарини тўсқинликсиз олиб чиқиб кетишга муваффақ бўлишган. Ушбу ҳолат компаниянинг логистика ва хавфсизлик тизимидаги жиддий бўшлиқларни кўрсатиб бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари маълумотларига кўра, ўғирликлар 2023-йил декабрь ойидан буён давом этиб келмоқда. Жиноятчилар асосан Повервалл 3 уй энергия сақлаш тизимлари ва электромобиллар учун мўлжалланган батареялар ортилган ярим тиркамаларни нишонга олишган. Ҳозирга қадар камида 11 та шундай йирик ўғирлик ҳолати қайд этилган бўлиб, уларнинг аксарияти жорий йилнинг январ ойига тўғри келади.

Сохта ҳужжатлар ва пухта режалаштирилган схема

Тергов хулосаларига кўра, жиноятчилар ўзларини қонуний ташувчи компания вакиллари сифатида кўрсатиб, сохта ҳайдовчилик гувоҳномалари ва транспорт ҳужжатларидан фойдаланишган. Шу йўл билан улар завод назорат-ўтиш жойларидан бемалол ўтиб, қимматбаҳо юкларни олиб чиқиб кетишган. Фақатгина январ ойининг ўзида 9 та шундай ҳолат рўйхатга олинган.

Ўғирлик кўлами жуда юқори экани айтилмоқда. Масалан, ҳодисаларнинг бирида умумий қиймати 950 минг доллардан ортиқ бўлган иккита Повервалл тиркамаси олиб қочилган. Кейинчалик ушбу тиркамалар заводдан 800 километр узоқликда бўш ҳолатда топилган. Бу эса жиноятчиларнинг юкни тезкорлик билан бошқа жойга ўтказиш ва изни йўқотиш бўйича тайёр тизимга эга эканлигидан далолат беради.

Ҳозирда мазкур жиноятларга алоқадорликда гумонланиб уч киши ҳибсга олинган. Уларга ўғирланган мулкни сақлаш ва сотиш бўйича айбловлар қўйилган. Полиция ушбу схема ортида йирик уюшган жиноий гуруҳ турганини тахмин қилмоқда. Шунингдек, ҳудуддаги бошқа технологик компаниялар, жумладан Редвоод Материалс ҳам шундай ҳужумлардан жабр кўрган.

Харидорлар учун огоҳлантириш

Ўғирланган аккумуляторларнинг бир қисми аллақачон иккиламчи бозордаги савдо майдончаларида пайдо бўлган. Бироқ Tesla мутахассислари харидорларни эҳтиёт бўлишга чақирмоқда. Компания ўғирланган қурилмаларнинг серия рақамларини қора рўйхатга киритиши мумкин, натижада уларни расмий тарзда фаоллаштириш ва дастурий таъминотини янгилаш имконсиз бўлиб қолади.

Ушбу воқеа Tesla учун нафақат молиявий зарар, балки обрў масаласида ҳам жиддий зарба бўлди. Дунёдаги энг илғор технологик корхоналардан бирининг логистика занжири бундай содда, аммо самарали фирибгарлик олдида ожиз қолгани кўплаб саволларни келтириб чиқармоқда. Эндиликда компания Невада штатидаги Гигафакторй ва бошқа заводларида юкларни қабул қилиш ва жўнатиш тартибини тубдан қайта кўриб чиқиши кутилмоқда.

TeslaГигафакторйПоверваллТехнологияЎғирлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда биринчи суперкомпьютер ишга туширилдиЎзбекистонда биринчи суперкомпьютер ишга туширилдиБугун, 15:29Android смартфонларда «Алиса AI»ни асосий ёрдамчи сифатида созлаш имконияти пайдо бўлдиAndroid смартфонларда «Алиса AI»ни асосий ёрдамчи сифатида созлаш имконияти пайдо бўлдиБугун, 14:59Honor X80 Pro Max сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: 11 000 мА/соат сиғимли аккумуляторHonor X80 Pro Max сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: 11 000 мА/соат сиғимли аккумуляторБугун, 14:23Сунъий интеллект иқтисодиёти: OKX агентлар бир-бирини ёллайдиган платформани ишга туширдиСунъий интеллект иқтисодиёти: OKX агентлар бир-бирини ёллайдиган платформани ишга туширдиБугун, 14:20WhatsApp фойдаланувчилари учун ноёб никнеймлар тизими ишга туширилдиWhatsApp фойдаланувчилари учун ноёб никнеймлар тизими ишга туширилдиБугун, 13:57Европадаги аномал иссиқ Hisense кондиционерлари савдосини кескин ошириб юбордиЕвропадаги аномал иссиқ Hisense кондиционерлари савдосини кескин ошириб юбордиБугун, 12:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди