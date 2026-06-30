Tesla заводидан миллионлаб долларлик аккумуляторлар ўғирланди: жиноий схема фош этилди
Илон Маск бошқарувидаги Tesla компанияси Невада штатидаги Гигафакторй заводида йирик ўғирликлар сериясига дуч келди. Маълум бўлишича, жиноятчилар завод ҳудудидан миллионлаб доллар қийматга эга аккумуляторлар ортилган юк машиналарини тўсқинликсиз олиб чиқиб кетишга муваффақ бўлишган. Ушбу ҳолат компаниянинг логистика ва хавфсизлик тизимидаги жиддий бўшлиқларни кўрсатиб бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳуқуқ-тартибот идоралари маълумотларига кўра, ўғирликлар 2023-йил декабрь ойидан буён давом этиб келмоқда. Жиноятчилар асосан Повервалл 3 уй энергия сақлаш тизимлари ва электромобиллар учун мўлжалланган батареялар ортилган ярим тиркамаларни нишонга олишган. Ҳозирга қадар камида 11 та шундай йирик ўғирлик ҳолати қайд этилган бўлиб, уларнинг аксарияти жорий йилнинг январ ойига тўғри келади.
Сохта ҳужжатлар ва пухта режалаштирилган схемаТергов хулосаларига кўра, жиноятчилар ўзларини қонуний ташувчи компания вакиллари сифатида кўрсатиб, сохта ҳайдовчилик гувоҳномалари ва транспорт ҳужжатларидан фойдаланишган. Шу йўл билан улар завод назорат-ўтиш жойларидан бемалол ўтиб, қимматбаҳо юкларни олиб чиқиб кетишган. Фақатгина январ ойининг ўзида 9 та шундай ҳолат рўйхатга олинган.
Ўғирлик кўлами жуда юқори экани айтилмоқда. Масалан, ҳодисаларнинг бирида умумий қиймати 950 минг доллардан ортиқ бўлган иккита Повервалл тиркамаси олиб қочилган. Кейинчалик ушбу тиркамалар заводдан 800 километр узоқликда бўш ҳолатда топилган. Бу эса жиноятчиларнинг юкни тезкорлик билан бошқа жойга ўтказиш ва изни йўқотиш бўйича тайёр тизимга эга эканлигидан далолат беради.
Ҳозирда мазкур жиноятларга алоқадорликда гумонланиб уч киши ҳибсга олинган. Уларга ўғирланган мулкни сақлаш ва сотиш бўйича айбловлар қўйилган. Полиция ушбу схема ортида йирик уюшган жиноий гуруҳ турганини тахмин қилмоқда. Шунингдек, ҳудуддаги бошқа технологик компаниялар, жумладан Редвоод Материалс ҳам шундай ҳужумлардан жабр кўрган.
Харидорлар учун огоҳлантиришЎғирланган аккумуляторларнинг бир қисми аллақачон иккиламчи бозордаги савдо майдончаларида пайдо бўлган. Бироқ Tesla мутахассислари харидорларни эҳтиёт бўлишга чақирмоқда. Компания ўғирланган қурилмаларнинг серия рақамларини қора рўйхатга киритиши мумкин, натижада уларни расмий тарзда фаоллаштириш ва дастурий таъминотини янгилаш имконсиз бўлиб қолади.
Ушбу воқеа Tesla учун нафақат молиявий зарар, балки обрў масаласида ҳам жиддий зарба бўлди. Дунёдаги энг илғор технологик корхоналардан бирининг логистика занжири бундай содда, аммо самарали фирибгарлик олдида ожиз қолгани кўплаб саволларни келтириб чиқармоқда. Эндиликда компания Невада штатидаги Гигафакторй ва бошқа заводларида юкларни қабул қилиш ва жўнатиш тартибини тубдан қайта кўриб чиқиши кутилмоқда.
…