1 июль учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Евро 66,01 сўмга арзонлаб, 13 688,17 сўмга тушди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 1 июль куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 51,57 сўмга арзонлаб, 12 009,27 сўмга тушди.
• Евро 66,01 сўмга арзонлаб, 13 688,17 сўмга тушди.
• Россия рубли 1,25 сўмга арзонлаб, 153,75 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 46,55 сўмга арзонлаб, 15 896,67 сўмга тушди.
• Япон иенаси 0,5 сўмга арзонлаб, 74,00 сўмга тушди.
• Швейцария франки 80,28 сўмга арзонлаб, 14 833,58 сўмга тушди.
• Хитой юани 5,3 сўмга арзонлаб, 1 769,84 сўмга тушди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…