Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...

·0·Спорт
Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...

Ўзбекистон миллий жамоаси сардори ва рекордчи тўпурари Элдор Шомуродов ЖЧ-2026даги тарихий иштирокидан кейин ўз ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди.

Терма жамоа етакчиси болалик орзуси амалга ошганини таъкидлар экан, натижа кутилганидек бўлмаганини ҳам очиқ тан олди. Шунга қарамай, у бу мундиал ўзига беқиёс тажриба ва янада катта мотивация берганини билдирди.

«Болалик орзум амалга ошди»

Элдор Шомуродов Instagram саҳифасида жаҳон чемпионатидан олинган суратларни жойлаштириб, тарихий дебют ҳақида ёзди.

«Болалигимдан жаҳон чемпионати майдонига тушишни орзу қилганман. Бугун эса бу орзу амалга ошди. Буни сўз билан ифодалаш қийин бўлган ҳис-туйғулар эди», — деди у.

Ўзбекистон тарихида илк бор жаҳон чемпионати финал босқичида иштирок этгани сабаб бу турнир ҳар бир футболчи учун алоҳида аҳамият касб этди.

Натижа кутилганидек бўлмади

Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон «К» гуруҳида учта учрашув ўтказди.

Миллий жамоа:

  • Колумбияга 1:3;

  • Португалияга 0:5;

  • ДР Конгога 1:3

ҳисобида имкониятни бой берди.

Шу тариқа, терма жамоамиз гуруҳ босқичида мусобақани тарк этди.

Шомуродов ҳам бу ҳақда очиқ гапирди:

«Албатта, ҳаммаси ҳам ўйлаганимиздек кечмади. Натижа яхшироқ бўлиши мумкин эди».

«Бу йўл мени янада кучли қилди»

Терма жамоа сардори мағлубиятларга қарамай, мундиалдан муҳим сабоқ олганини таъкидлади.

Унинг фикрича, ЖЧ-2026:

  • катта тажриба берди;

  • руҳий жиҳатдан чиниқтирди;

  • келажак учун мотивацияни оширди;

  • янада кучли бўлиш заруратини кўрсатди.

«Бу йўл мени янада кучлироқ қилди, беқиёс тажриба берди ва олға интилиш учун янада катта мотивация бахш этди», — деб ёзди Шомуродов.

Мундиалда тарихга кирди

Элдор Шомуродов Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатидаги иккинчи голига муаллифлик қилди.

Шу тариқа, у мамлакат футболи тарихида мундиалда гол урган футболчилардан бирига айланди.

Унинг зарбаси FIFA томонидан жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг энг чиройли голлари танловига ҳам киритилди.

Терма жамоа рекордчиси

Шомуродов Ўзбекистон миллий жамоаси сафидаги энг сермаҳсул футболчи ҳисобланади.

Кўрсаткич

Натижа

Терма жамоадаги ўйинлар

95 та

Урилган голлар

45 та

Мақоми

Ўзбекистон рекордчиси

ЖЧ-2026даги голлар

1 та

У мундиал давомида ўз тажрибаси ва етакчилик фазилатлари билан терма жамоанинг энг яхши футболчиларидан бири бўлди.

Шомуродовга қизиқиш ортмоқда

Мундиалдан кейин ўзбек ҳужумчисига клублар қизиқиши янада кучайган.

Маълумотларга кўра, «Истанбул Башакшеҳир» Шомуродов бўйича Туркиянинг «Фенербаҳче» ва «Трабзонспор» клубларидан таклиф олган.

Бу эса футболчининг келажаги бўйича янги трансфер эҳтимолларини юзага келтирмоқда.

«Олдинга ҳаракат қилишда давом этамиз»

Шомуродов ўз мурожаатини уни қўллаб-қувватлаган барча инсонларга миннатдорчилик билдириш билан якунлади.

«Йўлимда мен билан бирга бўлган ва қўллаб-қувватлаган барчага раҳмат. Олдинга қараб ҳаракат қилишда давом этамиз».

Ўзбекистоннинг илк мундиали кутилган натижани бермаган бўлса-да, Шомуродовнинг сўзлари жамоа бу тажрибадан кейин янада кучли бўлиб қайтишга тайёрланаётганини кўрсатди.

Сизнингча, Элдор Шомуродов ЖЧ-2026да Ўзбекистоннинг энг яхши футболчиси бўлдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси аёллар жамоасида ҳужумчи инқирози: Сам Керр ўрнини ким эгаллайди?Челси аёллар жамоасида ҳужумчи инқирози: Сам Керр ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 12:15Нойер сенсацион мағлубиятдан сўнг Германиянинг асосий муаммосини айтдиНойер сенсацион мағлубиятдан сўнг Германиянинг асосий муаммосини айтдиБугун, 12:09ЖЧ-2026. 1/16 финал. Нидерландия — Марокаш 1:1 (2:3) (голлар видеоси)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Нидерландия — Марокаш 1:1 (2:3) (голлар видеоси)Бугун, 12:03Юрген Клопп Германиянинг мағлубиятидан сўнг Арсенал жамоасини танқид қилдиЮрген Клопп Германиянинг мағлубиятидан сўнг Арсенал жамоасини танқид қилдиБугун, 11:59ЖЧ-2026. 1/16 финал. Германия – Парагвай 1:1 (3:4) (голлар видеоси)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Германия – Парагвай 1:1 (3:4) (голлар видеоси)Бугун, 11:54Куман Нидерландиядаги танқидлар ҳақида: «Мен парво қилмайман»Куман Нидерландиядаги танқидлар ҳақида: «Мен парво қилмайман»Бугун, 11:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди