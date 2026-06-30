Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...
Ўзбекистон миллий жамоаси сардори ва рекордчи тўпурари Элдор Шомуродов ЖЧ-2026даги тарихий иштирокидан кейин ўз ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди.
Терма жамоа етакчиси болалик орзуси амалга ошганини таъкидлар экан, натижа кутилганидек бўлмаганини ҳам очиқ тан олди. Шунга қарамай, у бу мундиал ўзига беқиёс тажриба ва янада катта мотивация берганини билдирди.
«Болалик орзум амалга ошди»
Элдор Шомуродов Instagram саҳифасида жаҳон чемпионатидан олинган суратларни жойлаштириб, тарихий дебют ҳақида ёзди.
«Болалигимдан жаҳон чемпионати майдонига тушишни орзу қилганман. Бугун эса бу орзу амалга ошди. Буни сўз билан ифодалаш қийин бўлган ҳис-туйғулар эди», — деди у.
Ўзбекистон тарихида илк бор жаҳон чемпионати финал босқичида иштирок этгани сабаб бу турнир ҳар бир футболчи учун алоҳида аҳамият касб этди.
Натижа кутилганидек бўлмади
Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон «К» гуруҳида учта учрашув ўтказди.
Миллий жамоа:
Колумбияга 1:3;
Португалияга 0:5;
ДР Конгога 1:3
ҳисобида имкониятни бой берди.
Шу тариқа, терма жамоамиз гуруҳ босқичида мусобақани тарк этди.
Шомуродов ҳам бу ҳақда очиқ гапирди:
«Албатта, ҳаммаси ҳам ўйлаганимиздек кечмади. Натижа яхшироқ бўлиши мумкин эди».
«Бу йўл мени янада кучли қилди»
Терма жамоа сардори мағлубиятларга қарамай, мундиалдан муҳим сабоқ олганини таъкидлади.
Унинг фикрича, ЖЧ-2026:
катта тажриба берди;
руҳий жиҳатдан чиниқтирди;
келажак учун мотивацияни оширди;
янада кучли бўлиш заруратини кўрсатди.
«Бу йўл мени янада кучлироқ қилди, беқиёс тажриба берди ва олға интилиш учун янада катта мотивация бахш этди», — деб ёзди Шомуродов.
Мундиалда тарихга кирди
Элдор Шомуродов Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатидаги иккинчи голига муаллифлик қилди.
Шу тариқа, у мамлакат футболи тарихида мундиалда гол урган футболчилардан бирига айланди.
Унинг зарбаси FIFA томонидан жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг энг чиройли голлари танловига ҳам киритилди.
Терма жамоа рекордчиси
Шомуродов Ўзбекистон миллий жамоаси сафидаги энг сермаҳсул футболчи ҳисобланади.
Кўрсаткич
Натижа
Терма жамоадаги ўйинлар
95 та
Урилган голлар
45 та
Мақоми
Ўзбекистон рекордчиси
ЖЧ-2026даги голлар
1 та
У мундиал давомида ўз тажрибаси ва етакчилик фазилатлари билан терма жамоанинг энг яхши футболчиларидан бири бўлди.
Шомуродовга қизиқиш ортмоқда
Мундиалдан кейин ўзбек ҳужумчисига клублар қизиқиши янада кучайган.
Маълумотларга кўра, «Истанбул Башакшеҳир» Шомуродов бўйича Туркиянинг «Фенербаҳче» ва «Трабзонспор» клубларидан таклиф олган.
Бу эса футболчининг келажаги бўйича янги трансфер эҳтимолларини юзага келтирмоқда.
«Олдинга ҳаракат қилишда давом этамиз»
Шомуродов ўз мурожаатини уни қўллаб-қувватлаган барча инсонларга миннатдорчилик билдириш билан якунлади.
«Йўлимда мен билан бирга бўлган ва қўллаб-қувватлаган барчага раҳмат. Олдинга қараб ҳаракат қилишда давом этамиз».
Ўзбекистоннинг илк мундиали кутилган натижани бермаган бўлса-да, Шомуродовнинг сўзлари жамоа бу тажрибадан кейин янада кучли бўлиб қайтишга тайёрланаётганини кўрсатди.
Сизнингча, Элдор Шомуродов ЖЧ-2026да Ўзбекистоннинг энг яхши футболчиси бўлдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…