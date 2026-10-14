Риёд Маҳрез Қатарнинг “Аш-Шамал” клуби билан шартнома имзолади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жазоир терма жамоаси етакчиси Риёд Марез эркин агент мақомида Қатарнинг «Аш-Шамал» клуби билан шартнома имзолади.
- У сўнгги икки мавсумда «Ал-Аҳли» билан Осиё Элит Чемпионлар Лигасида ғолиб чиққан эди.
- Марезнинг янги жамоаси Қатар Юлдузлар лигасида 5-ўринда бормоқда ва Элит ОЧЛда ҳам иштирок этади.
«Манчестер Сити» ва «Лестер Сити» клубларининг собиқ юлдузи, Жазоир миллий терма жамоаси етакчиси Риёд Маҳрез фаолиятида янги саҳифа очди. 35 ёшли машҳур вингер Қатарнинг «Аш-Шамал» клуби сафига эркин агент мақомида бориб қўшилди.
Саудия Арабистонидаги муваффақиятли йиллардан сўнг у Осиё Элит Чемпионлар Лигасида иштирок этаётган Қатар клуби таклифини қабул қилди.
Саудиядаги зафарли давр ва эркин агент мақоми
Маҳрезнинг «Аш-Шамал»га ўтиши бўйича асосий тафсилотлар:
«Ал-Аҳли» билан эришилган чўққи: Риёд Маҳрезнинг сўнгги клуби Жидданинг «Ал-Аҳли» жамоаси бўлган эди. У ушбу жамоа билан сўнгги икки мавсум давомида Осиё Элит Чемпионлар Лигасида бош совринни қўлга киритиб, қитъа чемпионига айланди;
Текин трансфер: Саудия клуби билан келишув якунига етгач, жазоирлик ҳужумчи «Аш-Шамал» таркибига эркин агент сифатида, ҳеч қандай трансфер харажатларисиз қўшилди.
АПЛ тарихидаги олтин излар: Лестер эртаги ва Манчестер гегемонияси
Риёд Маҳрез жаҳон футболидаги энг ёрқин ва совриндор африкалик ўйинчилардан бири ҳисобланади:
«Лестер» билан мўъжиза: Футболчи 2015/16 йилги мавсумда «Лестер Сити» сафида футбол тарихидаги энг катта сенсациялардан бирини қайд этиб, Англия Премьер-лигаси чемпионлигини тантана қилган;
«Манчестер Сити»даги ғалабалар: Кейинчалик Хосеп Гвардиола қўл остидаги «шаҳарликлар» сафига ўтган вингер яна бир неча бор АПЛ ва Европа Чемпионлар Лигаси ғолиблиги каби қатор совринларга эга чиқди.
«Аш-Шамал»нинг ҳозирги ҳолати ва олдиндаги вазифалар
Янги жамоасида Риёд Маҳрез етакчи сифатида қабул қилинмоқда:
Мусобақа жадвалидаги ўрни: «Аш-Шамал» клуби Қатар Юлдузлар лигасининг дастлабки 5 туридан сўнг 8 очко жамғариб, мусобақа жадвалининг 5-поғонасида бормоқда;
Халқаро саҳнадаги мақсадлар: Элит ОЧЛ баҳсларида ҳам иштирок этаётган жамоа Маҳрезнинг тажрибаси ва маҳорати ёрдамида ҳам ички биринчиликда, ҳам қитъа миқёсида юқори ўринлар учун курашишни мақсад қилган.
Изоҳлар 0
…