Риёд Маҳрез Қатарнинг “Аш-Шамал” клуби билан шартнома имзолади

·52·Спорт
Риёд Маҳрез Қатарнинг “Аш-Шамал” клуби билан шартнома имзолади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жазоир терма жамоаси етакчиси Риёд Марез эркин агент мақомида Қатарнинг «Аш-Шамал» клуби билан шартнома имзолади.
  • У сўнгги икки мавсумда «Ал-Аҳли» билан Осиё Элит Чемпионлар Лигасида ғолиб чиққан эди.
  • Марезнинг янги жамоаси Қатар Юлдузлар лигасида 5-ўринда бормоқда ва Элит ОЧЛда ҳам иштирок этади.

«Манчестер Сити» ва «Лестер Сити» клубларининг собиқ юлдузи, Жазоир миллий терма жамоаси етакчиси Риёд Маҳрез фаолиятида янги саҳифа очди. 35 ёшли машҳур вингер Қатарнинг «Аш-Шамал» клуби сафига эркин агент мақомида бориб қўшилди.

Саудия Арабистонидаги муваффақиятли йиллардан сўнг у Осиё Элит Чемпионлар Лигасида иштирок этаётган Қатар клуби таклифини қабул қилди.

Саудиядаги зафарли давр ва эркин агент мақоми

Маҳрезнинг «Аш-Шамал»га ўтиши бўйича асосий тафсилотлар:

  • «Ал-Аҳли» билан эришилган чўққи: Риёд Маҳрезнинг сўнгги клуби Жидданинг «Ал-Аҳли» жамоаси бўлган эди. У ушбу жамоа билан сўнгги икки мавсум давомида Осиё Элит Чемпионлар Лигасида бош совринни қўлга киритиб, қитъа чемпионига айланди;

  • Текин трансфер: Саудия клуби билан келишув якунига етгач, жазоирлик ҳужумчи «Аш-Шамал» таркибига эркин агент сифатида, ҳеч қандай трансфер харажатларисиз қўшилди.

АПЛ тарихидаги олтин излар: Лестер эртаги ва Манчестер гегемонияси

Риёд Маҳрез жаҳон футболидаги энг ёрқин ва совриндор африкалик ўйинчилардан бири ҳисобланади:

  • «Лестер» билан мўъжиза: Футболчи 2015/16 йилги мавсумда «Лестер Сити» сафида футбол тарихидаги энг катта сенсациялардан бирини қайд этиб, Англия Премьер-лигаси чемпионлигини тантана қилган;

  • «Манчестер Сити»даги ғалабалар: Кейинчалик Хосеп Гвардиола қўл остидаги «шаҳарликлар» сафига ўтган вингер яна бир неча бор АПЛ ва Европа Чемпионлар Лигаси ғолиблиги каби қатор совринларга эга чиқди.

«Аш-Шамал»нинг ҳозирги ҳолати ва олдиндаги вазифалар

Янги жамоасида Риёд Маҳрез етакчи сифатида қабул қилинмоқда:

  • Мусобақа жадвалидаги ўрни: «Аш-Шамал» клуби Қатар Юлдузлар лигасининг дастлабки 5 туридан сўнг 8 очко жамғариб, мусобақа жадвалининг 5-поғонасида бормоқда;

  • Халқаро саҳнадаги мақсадлар: Элит ОЧЛ баҳсларида ҳам иштирок этаётган жамоа Маҳрезнинг тажрибаси ва маҳорати ёрдамида ҳам ички биринчиликда, ҳам қитъа миқёсида юқори ўринлар учун курашишни мақсад қилган.

Риёд МаҳрезАш-ШамалАл-АҳлиМанчестер Сити
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Пахтакор» Саудия грандини титратди — «Ал-Аҳли» устозининг баҳсли баёноти«Пахтакор» Саудия грандини титратди — «Ал-Аҳли» устозининг баҳсли баёноти15 сентябр 17:56Криштиану Роналду Осиё Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш учун кураш бошлайдиКриштиану Роналду Осиё Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш учун кураш бошлайди11 сентябр 11:52Тарих янгиланмоқда: Криштиану Роналду фаолиятидаги 979-голини урди!Тарих янгиланмоқда: Криштиану Роналду фаолиятидаги 979-голини урди!10 сентябр 06:45«Барселона» Миср грандини мағлуб этиб, Гампер кубоги соҳибига айланди«Барселона» Миср грандини мағлуб этиб, Гампер кубоги соҳибига айланди20 август 06:07Ал-Аҳли ва Эдоуард Мендй атрофида юзага келган вазият ёритилдиАл-Аҳли ва Эдоуард Мендй атрофида юзага келган вазият ёритилди9 август 23:32Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалди9 август 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...