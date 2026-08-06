Ал-Аҳли клуби бошқарувига Марино Пусик келди
Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли клуби Маттиас Жаиссле истеъфосидан сўнг Марино Пусикни бош мураббий этиб тайинлади. Нидерландиялик мутахассис ҳужумкор футбол ва юқори прессингга асосланган фалсафаси билан танилган. Пусик аввал AZ Alkmaar ва Feyenoord жамоаларида Арне Слот ёрдамчиси бўлиб ишлаган, кейин Твентени Нидерландия Эредивизиясига қайтарган.
Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли клуби Маттиас Жаиссле истеъфога чиқарилганидан сўнг жамоани қисқа муддатли ечимлар орқали бошқаришдан воз кечиб, ўзига хос футбол фалсафасига эга бўлган нидерландиялик мутахассис Марино Пусикни бош мураббий этиб тайинлади. ixbt.com маълумотига кўра, клуб раҳбарияти жамоа тарихидаги энг мураккаб даврлардан бирида ҳужумкор футбол ҳамда юқори прессинг тарафдори бўлган мураббийга таянч нуқтаси сифатида қарамоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Голландия мактаби ва Арне Слот таъсириМарино Пусик мураббийлик фаолиятини нидерландиялик таниқли мутахассис Арне Слотнинг ёрдамчиси сифатида AZ Alkmaar клубида бошлаган. У устозига Feyenoord жамоасида ҳам эргашиб, Европанинг энг кўзга кўринган мураббийларидан бирининг тактик сирларини ўзлаштирган. Ушбу тажриба унинг мустақил мураббий сифатидаги шаклланишида муҳим рол ўйнади.
Шундан сўнг у мустақил равишда Твенте жамоасини Нидерландия Эредивизиясига қайтаришга муваффақ бўлди. Шунингдек, унинг фаолиятидаги энг муҳим босқичлардан бири Украинанинг Шахтёр Донецк клубидаги фаолияти бўлиб, у ерда Украина чемпионлигини қўлга киритди, икки бор Украина кубогини ютди ва Чемпионлар лигасида жамоанинг ёрқин ўйинлари билан эътиборни тортди.
Барселона устидан қозонилган тарихий ғалабаПусик қўл остидаги Шахтёр 2023–2024-йилги мавсум Чемпионлар лигаси гуруҳ босқичида Испаниянинг Барселона жамоасини мағлуб этишга муваффақ бўлди. Мазкур оқшом мутахассиснинг катта саҳналарда рақобат қила олиши ҳамда Европанинг гранд клублари билан тенгма-тенг кураша олишини исботлади.
Унинг тактик ёндашуви тўпни назорат қилишга асосланган ҳужумкор ўйин, майдоннинг рақиб қисмида юқори прессинг уюштириш ва рақибдан доимо кўпроқ гол уриш истагига асосланади. Мутахассис Шахтёр жамоасини бошқарган даврида бу тамойилларга доимо содиқ қолганини кўрсатиб ўтган эди.
Ал-Аҳли раҳбарияти айнан шундай аниқ ғоялар ва бой тажрибага эга бўлган мураббий жамоани инқироздан олиб чиқишига ишонч билдирмоқда. Гарчи Пусик дунёнинг энг машҳур мураббийлари каби катта медиа жозибасига эга бўлмаса-да, унинг профессионал ёндашуви клуб олдига қўйилган мақсадларга эришишда асосий омил бўлиши кутилмоқда.
…