Ал-Аҳли клуби бошқарувига Марино Пусик келди

·53·Спорт
Ал-Аҳли клуби бошқарувига Марино Пусик келди
Қисқача

Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли клуби Маттиас Жаиссле истеъфосидан сўнг Марино Пусикни бош мураббий этиб тайинлади. Нидерландиялик мутахассис ҳужумкор футбол ва юқори прессингга асосланган фалсафаси билан танилган. Пусик аввал AZ Alkmaar ва Feyenoord жамоаларида Арне Слот ёрдамчиси бўлиб ишлаган, кейин Твентени Нидерландия Эредивизиясига қайтарган.

Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли клуби Маттиас Жаиссле истеъфога чиқарилганидан сўнг жамоани қисқа муддатли ечимлар орқали бошқаришдан воз кечиб, ўзига хос футбол фалсафасига эга бўлган нидерландиялик мутахассис Марино Пусикни бош мураббий этиб тайинлади. ixbt.com маълумотига кўра, клуб раҳбарияти жамоа тарихидаги энг мураккаб даврлардан бирида ҳужумкор футбол ҳамда юқори прессинг тарафдори бўлган мураббийга таянч нуқтаси сифатида қарамоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Голландия мактаби ва Арне Слот таъсири

Марино Пусик мураббийлик фаолиятини нидерландиялик таниқли мутахассис Арне Слотнинг ёрдамчиси сифатида AZ Alkmaar клубида бошлаган. У устозига Feyenoord жамоасида ҳам эргашиб, Европанинг энг кўзга кўринган мураббийларидан бирининг тактик сирларини ўзлаштирган. Ушбу тажриба унинг мустақил мураббий сифатидаги шаклланишида муҳим рол ўйнади.

Шундан сўнг у мустақил равишда Твенте жамоасини Нидерландия Эредивизиясига қайтаришга муваффақ бўлди. Шунингдек, унинг фаолиятидаги энг муҳим босқичлардан бири Украинанинг Шахтёр Донецк клубидаги фаолияти бўлиб, у ерда Украина чемпионлигини қўлга киритди, икки бор Украина кубогини ютди ва Чемпионлар лигасида жамоанинг ёрқин ўйинлари билан эътиборни тортди.

Барселона устидан қозонилган тарихий ғалаба

Пусик қўл остидаги Шахтёр 2023–2024-йилги мавсум Чемпионлар лигаси гуруҳ босқичида Испаниянинг Барселона жамоасини мағлуб этишга муваффақ бўлди. Мазкур оқшом мутахассиснинг катта саҳналарда рақобат қила олиши ҳамда Европанинг гранд клублари билан тенгма-тенг кураша олишини исботлади.

Унинг тактик ёндашуви тўпни назорат қилишга асосланган ҳужумкор ўйин, майдоннинг рақиб қисмида юқори прессинг уюштириш ва рақибдан доимо кўпроқ гол уриш истагига асосланади. Мутахассис Шахтёр жамоасини бошқарган даврида бу тамойилларга доимо содиқ қолганини кўрсатиб ўтган эди.

Ал-Аҳли раҳбарияти айнан шундай аниқ ғоялар ва бой тажрибага эга бўлган мураббий жамоани инқироздан олиб чиқишига ишонч билдирмоқда. Гарчи Пусик дунёнинг энг машҳур мураббийлари каби катта медиа жозибасига эга бўлмаса-да, унинг профессионал ёндашуви клуб олдига қўйилган мақсадларга эришишда асосий омил бўлиши кутилмоқда.

Ал-АҳлиМарино ПусикШахтёрЧемпионлар лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)