Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалди

·25·Спорт
Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалди
Қисқача

Ал-Аҳли раҳбарияти амалдаги шартномаси кучда бўлишига қарамай, Эдуард Менди билан ёзги трансфер ойнасида хайрлашишни режалаштирмоқда. Вазият кескинлашишига спорт директори Рой Педро ва дарвозабон ўртасидаги зиддият сабаб бўлгани, Педро Мендини техник масалаларга аралашишда айблаётгани айтилмоқда.

Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли клуби дарвозабони Эдуард Мендининг келажаги сўнгги кунларда жиддий муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Маълум бўлишича, жамоа раҳбарияти сенегаллик тажрибали посбон билан ёзги трансфер ойнасида хайрлашишни режалаштирмоқда. Гарчи футболчининг клуб билан амалдаги шартномаси ҳали кучда бўлса-да, унинг тақдири атрофидаги турли миш-мишлар футбол жамоатчилигининг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Асосий можаро ва келишмовчиликлар футболчининг майдондаги ўйинлари билан боғлиқ эмас. Ал-Аҳли клуби раҳбарияти ва мураббийлар штаби дарвозабоннинг фаолиятига эътироз билдирмаяпти. Бироқ, ички муҳит ва баъзи масалаларни ҳал этишдаги ёндашувлар томонлар ўртасида тушунмовчиликлар келтириб чиқаргани айтилмоқда.

Sport директори ва дарвозабон ўртасидаги зиддият

Манбалар берган маълумотларга кўра, вазиятнинг кескинлашувига клуб спорт директори Рой Педро ва дарвозабон ўртасидаги муносабатлар сабаб бўлган. Рой Педро Мендини жамоанинг профессионал вазифаларидан ташқари, яни техник масалаларга аралашишда айбламоқда. Sport директори футболчининг ўз ваколатидан ташқари ишларга аралашаётганидан норози экани тахмин қилинмоқда.

Шунга қарамай, ҳозирча на Ал-Аҳли клуби ва на Эдуард Мендининг ўзи юзага келган вазият юзасидан расмий баёнот берди. Барча хабарлар ва тахминлар ҳозирча фақатгина ОАВ ва манбалар даражасида қолмоқда. Томонлар ўртасида очиқ тўқнашув ёки расмий жазо чоралари эълон қилингани йўқ.

Кийиниш хонасидаги муҳокамалар

Маълум бўлишича, Менди ёзги трансфер ойнаси вақтида жамоага нималар етишмаётгани ҳақида тажрибали ва етакчи футболчилар билан маслаҳатлашган. Кийиниш хонасидаги ана шу суҳбатлар ва жамоанинг эҳтиёжлари ҳақидаги муҳокамалар клуб раҳбариятининг айрим вакилларига маъқул келмаган бўлиши мумкин.

Шу тариқа, Эдуард Мендининг Ал-Аҳдаги фаолияти кутилмаган бурсе ясаши мумкин. Шартнома амал қилиш муддатига қарамай, ёзда трансфер бозорида қизиқарли ўзгаришлар юз бериши эҳтимоли юқори. Клубнинг келгусидаги расмий баёнотлари вазиятга ойдинлик киритиши кутилмоқда.

Эдуард МендиАл-Аҳлифутбол янгиликлариСаудия Арабистонитрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38Суперлига 16-тур рамзий жамоаси эълон қилинди: Таркибда кимлар бор?Суперлига 16-тур рамзий жамоаси эълон қилинди: Таркибда кимлар бор?Бугун, 21:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)