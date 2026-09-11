Криштиану Роналду Осиё Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш учун кураш бошлайди

·46·Спорт
Криштиану Роналду Осиё Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш учун кураш бошлайди

Келгуси ҳафта старт оладиган Осиё Чемпионлар лигасининг янги мавсуми Криштиану Роналду учун қитъа миқёсидаги нуфузли совринни қўлга киритишдаги сўнгги имкониятлардан бири бўлиши мумкин. Goal.com хабар қилишича, сўнгги йилларда миллиардлаб доллар сармоя киритган Саудия Арабистони клублари бу сафар ҳам Осиё футболида ўз ҳукмронлигини ўрнатишга қатъий бел боғлаган ва бешта жамоа мусобақанинг асосий даъвогарлари қаторида бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

2023-йилдан бери трансфер бозорига икки миллиард доллардан ортиқ маблағ йўналтирган Саудия клублари орасида Ал-Насср жамоаси алоҳида эътибор марказида турибди. Янги бош мураббий Анж Постекоглу қўл остида тўп сураётган ва Криштиану Роналду ҳамда Жоау Феликс каби юлдузлар билан кучайтирилган Ар-Риёд клуби ушбу мавсумда қитъа кубогини боши узра кўтаришни мақсад қилган. Ўтган мавсумда иккинчи даражали Осиё Чемпионлар лигасида иккинчи ўринни эгаллаган жамоа бу гал асосий турнирда ғалаба қозониш учун бор кучини ишга солади.

Жамоанинг португалиялик ҳужумчиси Жоау Феликс Ассосиатед Пресс нашрига берган интервюсида жамоанинг олдига фақат энг юқори мақсадлар қўйилганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, таркиб етарлича чуқур ва кучли бўлиб, уларнинг асосий мақсади иштирок этаётган барча мусобақаларда, жумладан мамлакат чемпионати, кубок ва Осиё Чемпионлар лигасида ғолиб чиқишдан иборат. «Биз фақат орзу қилиш учун ўйнамаймиз, ғалаба қозониш учун майдонга чиқамиз», деди футболчи.

Ғарбий минтақада кескин рақобат ва харажатлар

Ғарбий минтақадаги кураш янада қизғин тус олган бўлиб, амалдаги чемпион Ал-Аҳли кетма-кет учинчи чемпионлик унвони учун ҳаракат қилмоқда. Жамоа сардори Эдуар Менди клуб ўтган йилги муваффақиятини такрорлашга интилишини ва Осиёдаги энг йирик жамоа мақомини сақлаб қолиш учун барча ишни қилишини билдирди. Шу билан бирга, маҳаллий рақиб Ал-Ҳилал Англия Премер-лигаси юлдузлари – Олли Уоткинс, Габриел Мартинелли ва Крисенсио Самервиллни ўз сафига қўшиб олиш учун 200 миллион доллардан зиёд маблағ сарфлади.

Бироқ минтақадаги геосиёсий вазият ва хавфсизлик масалалари сабабли Эрон вакиллари ўз уй учрашувларини нейтрал майдонларда ўтказишга мажбур бўлмоқда. Шунга қарамай, мусобақанинг ғарбий минтақасида Япония ва Жанубий Корея каби анъанавий грандларнинг шарқий ҳудуддаги кучли қаршилигига қарамамай, кўрфаз клублари ўз устунлигини сақлаб қолишга интилмоқда.

Биринчитурнинг марказий учрашувлари

Мусобақанинг илк турида Ал-Насср жамоаси БААнинг Ал Айн клуби майдонига сафар қилса, Ал-Аҳли ўз уйида Ўзбекистоннинг Пахтакор жамоасини қабул қилади. Шунингдек, Эроннинг Эстегҳлал ва Трактор жамоалари ҳам нейтрал майдонларда ўз ўйинларини ўтказади. Гуруҳ босқичидан сўнг ҳар бир минтақадан энг яхши натижа кўрсатган саккизтадан жамоа 1/8 финал босқичига йўлланма олиб, қитъа тахти учун курашни давом эттиради.

Криштиану РоналдуОсиё Чемпионлар лигасиАл-НассрАл-Аҳлифутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анвар Анваров жаҳоннинг энг кучли сакровчилари билан бир майдондаАнвар Анваров жаҳоннинг энг кучли сакровчилари билан бир майдондаБугун, 11:08Рафаел Маркес Мексика терма жамоасининг бош мураббийи этиб тайинландиРафаел Маркес Мексика терма жамоасининг бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 10:51Луис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтдиЛуис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтдиБугун, 10:39Килиан Мбаппе Реал Мадрид сафидаги илк мукофотини қўлга киритдиКилиан Мбаппе Реал Мадрид сафидаги илк мукофотини қўлга киритдиБугун, 10:12UFC юлдузи Пауло Коста Эдди Хирн билан иттифоқ тузди — Бокс сари йўл очилдими?UFC юлдузи Пауло Коста Эдди Хирн билан иттифоқ тузди — Бокс сари йўл очилдими?Бугун, 09:23Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...Бугун, 09:17
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди