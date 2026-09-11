Криштиану Роналду Осиё Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш учун кураш бошлайди
Келгуси ҳафта старт оладиган Осиё Чемпионлар лигасининг янги мавсуми Криштиану Роналду учун қитъа миқёсидаги нуфузли совринни қўлга киритишдаги сўнгги имкониятлардан бири бўлиши мумкин. Goal.com хабар қилишича, сўнгги йилларда миллиардлаб доллар сармоя киритган Саудия Арабистони клублари бу сафар ҳам Осиё футболида ўз ҳукмронлигини ўрнатишга қатъий бел боғлаган ва бешта жамоа мусобақанинг асосий даъвогарлари қаторида бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
2023-йилдан бери трансфер бозорига икки миллиард доллардан ортиқ маблағ йўналтирган Саудия клублари орасида Ал-Насср жамоаси алоҳида эътибор марказида турибди. Янги бош мураббий Анж Постекоглу қўл остида тўп сураётган ва Криштиану Роналду ҳамда Жоау Феликс каби юлдузлар билан кучайтирилган Ар-Риёд клуби ушбу мавсумда қитъа кубогини боши узра кўтаришни мақсад қилган. Ўтган мавсумда иккинчи даражали Осиё Чемпионлар лигасида иккинчи ўринни эгаллаган жамоа бу гал асосий турнирда ғалаба қозониш учун бор кучини ишга солади.
Жамоанинг португалиялик ҳужумчиси Жоау Феликс Ассосиатед Пресс нашрига берган интервюсида жамоанинг олдига фақат энг юқори мақсадлар қўйилганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, таркиб етарлича чуқур ва кучли бўлиб, уларнинг асосий мақсади иштирок этаётган барча мусобақаларда, жумладан мамлакат чемпионати, кубок ва Осиё Чемпионлар лигасида ғолиб чиқишдан иборат. «Биз фақат орзу қилиш учун ўйнамаймиз, ғалаба қозониш учун майдонга чиқамиз», деди футболчи.
Ғарбий минтақада кескин рақобат ва харажатларҒарбий минтақадаги кураш янада қизғин тус олган бўлиб, амалдаги чемпион Ал-Аҳли кетма-кет учинчи чемпионлик унвони учун ҳаракат қилмоқда. Жамоа сардори Эдуар Менди клуб ўтган йилги муваффақиятини такрорлашга интилишини ва Осиёдаги энг йирик жамоа мақомини сақлаб қолиш учун барча ишни қилишини билдирди. Шу билан бирга, маҳаллий рақиб Ал-Ҳилал Англия Премер-лигаси юлдузлари – Олли Уоткинс, Габриел Мартинелли ва Крисенсио Самервиллни ўз сафига қўшиб олиш учун 200 миллион доллардан зиёд маблағ сарфлади.
Бироқ минтақадаги геосиёсий вазият ва хавфсизлик масалалари сабабли Эрон вакиллари ўз уй учрашувларини нейтрал майдонларда ўтказишга мажбур бўлмоқда. Шунга қарамай, мусобақанинг ғарбий минтақасида Япония ва Жанубий Корея каби анъанавий грандларнинг шарқий ҳудуддаги кучли қаршилигига қарамамай, кўрфаз клублари ўз устунлигини сақлаб қолишга интилмоқда.
…