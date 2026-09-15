«Пахтакор» Саудия грандини титратди — «Ал-Аҳли» устозининг баҳсли баёноти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё Элит Чемпионлар лигасининг 1-турнинг марказий баҳсида Тошкентнинг «Пахтакор» клуби Саудия Арабистонининг «Ал-Аҳли» жамоасини меҳмонда 1:1 ҳисобида дурангга олиб чиқди.
- Ўйиннинг асосий вақтида «Пахтакор» ҳисобда олдинда бориб, мезбонларни мағлубият ёқасига олиб келди, аммо «Ал-Аҳли» қўшимча дақиқаларда гол уриб, шармандали мағлубиятдан қутулиб қолди.
Осиё Элит Чемпионлар лигасининг янгиланган умумий босқичи Ўзбекистон клублари учун кутилмаган шиддат ва оламшумул натижалар билан бошланди. Саудия Арабистони заминида кечган 1-турнинг энг марказий баҳсларидан бирида Тошкентнинг «Пахтакор» клуби Жидданинг юлдузларга тўла гиганти «Ал-Аҳли» майдонида мардонавор тўп суриб, 1:1 ҳисобида сенсацион дуранг қайд этди. Саудиянинг машҳур «Asharq Al-Awsat» нашри хабарига кўра, амалда ғалабага бир қадам қолган «шерлар» рақибни чинакам шок ҳолатига тушириб қўйди — мезбонлар шармандали мағлубиятдан фақатгина ҳакам томонидан қўшиб берилган сўнгги дақиқаларда киритилган гол эвазига қутулиб қолди.
Экспертлар «Ал-Аҳли»нинг кучсиз ва тарқоқ ўйини бўйича жиддий бонг ураётган бир пайтда, саудияликлар устози Марин Пушич танқидларни рад этиб, жамоаси баҳсни тўлиқ назорат қилгани ва 20 дан ортиқ зарба йўллаганини даъво қилмоқда. Шу билан бирга, ушбу нуфузли турнирда Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган мамлакатнинг амалдаги чемпиони «Нефтчи» ҳам ўз майдонида Ироқнинг «Эйр Форс» жамоасини 1:0 ҳисобида доғда қолдириб, юртимиз клубларининг Элит Чемпионлар лигасидаги қудратини намойиш этди. Хўш, Марин Пушич ва «Ал-Аҳли» ҳужумчиларининг баёнотлари қанчалик асосли, «Пахтакор» Саудия миллиардларини қайси тактика эвазига тўхтатиб қолди ва олдинда бизни қандай муҳим жанглар кутмоқда?
«Шерлар»нинг Жиддадаги жасорати ва қўшимча вақтдаги драма
Саудия Арабистонида кечган кескин баҳснинг асосий тафсилотлари:
Ғалабага жуда яқин ўйин: «Пахтакор» учрашувнинг асосий вақти давомида ҳисобда олдинда бориб, мезбонларни муқаррар мағлубият ёқасига келтириб қўйди;
Қўшимча дақиқалардаги нажот: «Ал-Аҳли» фақатгина ҳакам томонидан қўшиб берилган компенсация вақтида тўп киритиб, ўз мухлислари қаршисидаги катта шармандаликдан қутулиб қолди;
Экспертлар танқиди: Саудия футболи таҳлилчилари маҳаллий гранднинг ўйинида тизимли инқироз борлигини ва «Пахтакор» рақибни тактик жиҳатдан тўлиқ ютиб кетганини таъкидлади.
Марин Пушичнинг ўзини оқлаши ва 20 та зарба баҳси
«Ал-Аҳли» бош мураббийининг матбуот анжуманидаги хотиржам жавоблари:
«Биринчи дақиқадан назорат бизда эди»: Мураббий «Asharq Al-Awsat» нашрига берган интервюсида учрашувнинг стартидан то якунига қадар майдонда фақат Жидда клуби ҳукмронлик қилганини таъкидлади;
20 дан ортиқ зарба: Пушичнинг сўзларига кўра, жамоа рақиб дарвозаси сари 20 дан зиёд зарба йўллаган, бироқ уларни голга айлантириш борасида оқсаган: «Биз ҳар доим ўйинда рақибдан яхшироқ бўлдик ва учрашув боришини назорат қилдик. Футболчиларимдан фахрланаман», — деди у;
Ал-Бурайканнинг эътирози: Саудия клуби ҳужумчиси Фирас Ал-Бурайкан ҳам устозининг фикрига қўшилиб, жамоа 1:1 ҳисобидаги дурангга эмас, балки мутлақ ғалабага муносиб ўйин намойиш этганини иддао қилди;
Янги фронтга эътибор: Саудия клуби бор эътиборини Элит ОЧЛдан Африка-Осиё-Тинч океани кубоги доирасидаги муҳим ўйинга қаратмоқда, уларни олдинда Жанубий Африканинг машҳур «Мамелоди Сандаунз» жамоаси кутиб турибди.
«Нефтчи»дан ғалабали қадам: Ўзбек футболининг Осиёдаги юриши
Турнирнинг 1-туридаги бошқа бир қаҳрамонлик:
«Нефтчи» — «Эйр Форс» 1:0: Ўзбекистоннинг амалдаги чемпиони Фарғонада кечган кескин беллашувда Ироқнинг «Эйр Форс» клубини кичик 1:0 ҳисобида мағлубиятга учратди;
Қимматли уч очко: Фарғоналиклар умумий босқичнинг илк баҳсидаёқ муҳим ғалабани нақд қилиб, турнир жадвалида юқори поғоналарни банд этди;
Осиё саҳнасидаги рақобатбардошлик: «Нефтчи»нинг ғалабаси ва «Пахтакор»нинг Саудиядаги дуранги ўзбек клубларининг қитъанинг энг бой ва қудратли жамоалари билан бемалол куч синаша олишини яна бир бор исботлади.
Ўзбек жамоаларининг Осиё Элит Чемпионлар лигасидаги бундай жанговар ва дадил старти миллий футболимизнинг янги босқичга чиқаётганининг ёрқин намунасидир.
Сизнингча, «Ал-Аҳли» устози Марин Пушичнинг «биз ҳар томонлама кучли эдик» деган баёноти ҳақиқатга яқинми ёки «Пахтакор» Саудия грандига ҳақиқий футбол дарсини ўтиб қўйдими? Умумий босқичда «Пахтакор» ва «Нефтчи» жамоаларимиздан қай бири кейинги босқичга чиқиш учун кўпроқ имкониятга эга? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек клубларининг қитъа майдонларидаги ушбу жасорати ҳақидаги мақолани барча футбол ихлосмандларига фахр билан улашинг
Изоҳлар 0
…