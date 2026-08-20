«Барселона» Миср грандини мағлуб этиб, Гампер кубоги соҳибига айланди
«Барселона» Жоан Гампер кубоги финалида Мисрнинг «Ал-Аҳли» клубини 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, бош совринни қўлга киритди. Каталонияликлар сафида Ҳамза Абделкарим 29-дақиқада, Рафиня эса 45-дақиқада пеналтидан гол урди. «Ал-Аҳли»нинг ягона голига 53-дақиқада Зизо муаллифлик қилди. Ҳанс-Дитер Флик шогирдлари учрашув якунига қадар ҳисобни сақлаб, янги мавсум олдидан муҳим ғалабага эришди.
Каталониянинг «Барселона» клуби янги мавсум олдидан анъанавий тарзда ўтказиладиган Жоан Гампер кубоги финалида Мисрнинг машҳур «Ал-Аҳли» клубига қарши баҳс олиб борди. Ҳанс-Дитер Флик шогирдлари шиддатли ва кескин кечган беллашувда 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, бош совринни ўз музейида қолдирди. Учрашувда кимлар порлади ва ғалаба қандай қўлга киритилди?
Биринчи бўлимдаги икки зарба ва ишончли старт
Учрашувни фаол ҳужумлар билан бошлаган «кўк-анорранглилар» 29-дақиқадаёқ Ҳамза Абделкаримнинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни очди. Бўлим якунланиши арафасида эса жамоанинг вақтинчалик сардори Рафинья пенальтини бенуқсон амалга ошириб, ҳисобдаги фарқни иккитага оширди.
Иккинчи бўлимнинг 53-дақиқасида мисрликлар сафида Зизо жавоб тўпини киритиб, интригани қайтарган бўлса-да, «Барселона» ҳимояда ишончли ҳаракат қилиб, ғалабани сақлаб қолди.
Жоан Гампер кубоги финали фактлари
Кўрсаткич
«Барселона» (Испания)
«Ал-Аҳли» (Миср)
Якуний ҳисоб
2
1
Гол муаллифлари
Абделкарим (29'), Рафинья (45' пен.)
Зизо (53')
Мураббий
Ҳанс-Дитер Флик
—
Бош соврин
Жоан Гампер кубоги ғолиби
Кубок финалчиси
Таркиблар ва захирадан қўшилган юлдузлар
«Барселона» асосий таркиби: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия, Кунде, Эспарт, Жерар Мартин, Балде, Бернал, Фермин Лопес, Рафинья, Ламин Ямал, Ҳамза Абделкарим.
Захирадан тушганлар: Дани Олмо (46'), Гави (63'), Войцех Шесни (73'), Карим Адейеми (73'), Бисиву (73').
Мазкур ғалаба «Барселона» учун янги мавсум расмий баҳслари олдидан катта руҳий туртки ва чемпионлик пойдевори бўлиб хизмат қилади.
Сизнингча, Ҳанс-Дитер Флик қўл остидаги янгиланган «Барселона» янги мавсумда Ла Лига ва ЕЧЛ бош совринларини қўлга киритишга тўлиқ тайёрми?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Барса»нинг барча ашаддий мухлисларига ушбу хушхабарни дарҳол улашинг!
…