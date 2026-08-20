«Барселона» Миср грандини мағлуб этиб, Гампер кубоги соҳибига айланди

·1·Спорт
«Барселона» Миср грандини мағлуб этиб, Гампер кубоги соҳибига айланди
Қисқача

«Барселона» Жоан Гампер кубоги финалида Мисрнинг «Ал-Аҳли» клубини 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, бош совринни қўлга киритди. Каталонияликлар сафида Ҳамза Абделкарим 29-дақиқада, Рафиня эса 45-дақиқада пеналтидан гол урди. «Ал-Аҳли»нинг ягона голига 53-дақиқада Зизо муаллифлик қилди. Ҳанс-Дитер Флик шогирдлари учрашув якунига қадар ҳисобни сақлаб, янги мавсум олдидан муҳим ғалабага эришди.

Каталониянинг «Барселона» клуби янги мавсум олдидан анъанавий тарзда ўтказиладиган Жоан Гампер кубоги финалида Мисрнинг машҳур «Ал-Аҳли» клубига қарши баҳс олиб борди. Ҳанс-Дитер Флик шогирдлари шиддатли ва кескин кечган беллашувда 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, бош совринни ўз музейида қолдирди. Учрашувда кимлар порлади ва ғалаба қандай қўлга киритилди?

Биринчи бўлимдаги икки зарба ва ишончли старт

Учрашувни фаол ҳужумлар билан бошлаган «кўк-анорранглилар» 29-дақиқадаёқ Ҳамза Абделкаримнинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни очди. Бўлим якунланиши арафасида эса жамоанинг вақтинчалик сардори Рафинья пенальтини бенуқсон амалга ошириб, ҳисобдаги фарқни иккитага оширди.

Иккинчи бўлимнинг 53-дақиқасида мисрликлар сафида Зизо жавоб тўпини киритиб, интригани қайтарган бўлса-да, «Барселона» ҳимояда ишончли ҳаракат қилиб, ғалабани сақлаб қолди.

Жоан Гампер кубоги финали фактлари

Кўрсаткич

«Барселона» (Испания)

«Ал-Аҳли» (Миср)

Якуний ҳисоб

2

1

Гол муаллифлари

Абделкарим (29'), Рафинья (45' пен.)

Зизо (53')

Мураббий

Ҳанс-Дитер Флик

Бош соврин

Жоан Гампер кубоги ғолиби

Кубок финалчиси

Таркиблар ва захирадан қўшилган юлдузлар

  • «Барселона» асосий таркиби: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия, Кунде, Эспарт, Жерар Мартин, Балде, Бернал, Фермин Лопес, Рафинья, Ламин Ямал, Ҳамза Абделкарим.

  • Захирадан тушганлар: Дани Олмо (46'), Гави (63'), Войцех Шесни (73'), Карим Адейеми (73'), Бисиву (73').

Мазкур ғалаба «Барселона» учун янги мавсум расмий баҳслари олдидан катта руҳий туртки ва чемпионлик пойдевори бўлиб хизмат қилади.

Сизнингча, Ҳанс-Дитер Флик қўл остидаги янгиланган «Барселона» янги мавсумда Ла Лига ва ЕЧЛ бош совринларини қўлга киритишга тўлиқ тайёрми?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Барса»нинг барча ашаддий мухлисларига ушбу хушхабарни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аламли мағлубият: «Сабаҳ» ЕЧЛ плей-офф босқичида имкониятни бой бердиАламли мағлубият: «Сабаҳ» ЕЧЛ плей-офф босқичида имкониятни бой бердиБугун, 06:04«Персеполис» Игорь Сергеев гол урган ўйинда йирик ғалабага эришди«Персеполис» Игорь Сергеев гол урган ўйинда йирик ғалабага эришдиБугун, 05:59Челси клуби янги мавсум учун футболчилар рақамларини эълон қилдиЧелси клуби янги мавсум учун футболчилар рақамларини эълон қилдиБугун, 02:37Барселона трансфер ойнаси якунида ҳужум чизиғини кучайтирмоқчиБарселона трансфер ойнаси якунида ҳужум чизиғини кучайтирмоқчиБугун, 02:33Барселона мавсум олдидан Ал-Аҳлй устидан қийин ғалабага эришдиБарселона мавсум олдидан Ал-Аҳлй устидан қийин ғалабага эришдиБугун, 02:19Диего Мореира расман Милан футболчисига айландиДиего Мореира расман Милан футболчисига айландиБугун, 01:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди