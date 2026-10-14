«Манчестер Сити» ва «ПСЖ» бугун куч синашади — тарихий қарама-қаршиликда ким устун?

·2·Спорт
«Манчестер Сити» ва «ПСЖ» бугун куч синашади — тарихий қарама-қаршиликда ким устун?

Европа Чемпионлар Лигаси 2026/2027 йилги мавсумининг умумий босқич 2-тури доирасида қитъанинг икки гранд клуби — Англиянинг «Манчестер Сити» ҳамда Франциянинг «ПСЖ» жамоалари ўзаро тўқнаш келади. Манчестер шаҳридаги муҳташам «Этиҳад» стадионида кечадиган мазкур беллашув Тошкент вақти билан тунги соат 00:00да (14 октябрдан 15 октябрга ўтар кечаси) старт олади.

Ҳар икки клуб ҳам қитъанинг бош соврини учун асосий даъвогарлар сарасига киради, шу боис «Этиҳад»даги беллашув турнинг энг марказий ва интригага бой воқеасига айланиши шубҳасиз.

Жамоаларнинг сўнгги 5 та ўзаро баҳси

«Манчестер Сити» ва «ПСЖ» ўртасидаги сўнгги бешта Чемпионлар Лигаси учрашуви шиддатли ва голларга бой тарзда кечган:

  • 22.01.2025 | Чемпионлар Лигаси: «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 4:2;

  • 24.11.2021 | Чемпионлар Лигаси: «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:1;

  • 28.09.2021 | Чемпионлар Лигаси: «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 2:0;

  • 04.05.2021 | Чемпионлар Лигаси: «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:0;

  • 28.04.2021 | Чемпионлар Лигаси: «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 1:2.

Ўзаро тўқнашувлар солиштирмаси

Келтирилган сўнгги бешта баҳс натижалари қуйидагича кўриниш олган:

Кўрсаткич

«Манчестер Сити»

«ПСЖ»

Ғалабалар сони

3 та

2 та

Урилган голлар

8 та

8 та

Сўнгги ўйин натижаси

Мағлубият (2:4)

Ғалаба (4:2)

Бугунги баҳсдан нималар кутилмоқда?

  • Турнир жадвалидаги муҳим очколар: Янгиланган умумий босқич форматида ҳар бир тўпланган очко ва урилган тўплар фарқи плей-офф йўлланмаси учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга;

  • Реванш кайфияти: 2025 йилнинг бошидаги баҳсда парижликлар 4:2 ҳисобида устун келган бўлса-да, «Сити» ўз уйида мухлислари қаршисида ишончли реванш олишга бор кучини сафарбар этади;

  • Юлдузлар тўқнашуви: Ҳар иккала таркибда дунёнинг энг қимматбаҳо ва юқори савияли футболчилари тўп суради, бу эса учрашувни шиддатли ҳужумкор ўйинга айлантириши кутилмоқда.

Манчестер СитиПСЖЧемпионлар Лигаси 2026/2027Этиҳад стадиони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пеп Гвардиола «Этиҳад»га қайтмоқда: Собиқ мураббий «Сити»га ёрдамга шошилмоқдаПеп Гвардиола «Этиҳад»га қайтмоқда: Собиқ мураббий «Сити»га ёрдамга шошилмоқда3 октябр 14:28«Этихад»да кутилмаган меҳмон: Гвардиола “Манчестер Сити” — “ПСЖ” баҳсига келадими?«Этихад»да кутилмаган меҳмон: Гвардиола “Манчестер Сити” — “ПСЖ” баҳсига келадими?Кеча 19:03“Манчестер Сити” юлдузи АПЛ можароси туфайли жамоани тарк этиши мумкин“Манчестер Сити” юлдузи АПЛ можароси туфайли жамоани тарк этиши мумкин9 октябр 10:08Мареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиМареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирди9 сентябр 10:06«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!8 август 20:30Родри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиРодри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилди31 июл 13:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди