«Манчестер Сити» ва «ПСЖ» бугун куч синашади — тарихий қарама-қаршиликда ким устун?
Европа Чемпионлар Лигаси 2026/2027 йилги мавсумининг умумий босқич 2-тури доирасида қитъанинг икки гранд клуби — Англиянинг «Манчестер Сити» ҳамда Франциянинг «ПСЖ» жамоалари ўзаро тўқнаш келади. Манчестер шаҳридаги муҳташам «Этиҳад» стадионида кечадиган мазкур беллашув Тошкент вақти билан тунги соат 00:00да (14 октябрдан 15 октябрга ўтар кечаси) старт олади.
Ҳар икки клуб ҳам қитъанинг бош соврини учун асосий даъвогарлар сарасига киради, шу боис «Этиҳад»даги беллашув турнинг энг марказий ва интригага бой воқеасига айланиши шубҳасиз.
Жамоаларнинг сўнгги 5 та ўзаро баҳси
«Манчестер Сити» ва «ПСЖ» ўртасидаги сўнгги бешта Чемпионлар Лигаси учрашуви шиддатли ва голларга бой тарзда кечган:
22.01.2025 | Чемпионлар Лигаси: «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 4:2;
24.11.2021 | Чемпионлар Лигаси: «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:1;
28.09.2021 | Чемпионлар Лигаси: «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 2:0;
04.05.2021 | Чемпионлар Лигаси: «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:0;
28.04.2021 | Чемпионлар Лигаси: «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 1:2.
Ўзаро тўқнашувлар солиштирмаси
Келтирилган сўнгги бешта баҳс натижалари қуйидагича кўриниш олган:
Кўрсаткич
«Манчестер Сити»
«ПСЖ»
Ғалабалар сони
3 та
2 та
Урилган голлар
8 та
8 та
Сўнгги ўйин натижаси
Мағлубият (2:4)
Ғалаба (4:2)
Бугунги баҳсдан нималар кутилмоқда?
Турнир жадвалидаги муҳим очколар: Янгиланган умумий босқич форматида ҳар бир тўпланган очко ва урилган тўплар фарқи плей-офф йўлланмаси учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга;
Реванш кайфияти: 2025 йилнинг бошидаги баҳсда парижликлар 4:2 ҳисобида устун келган бўлса-да, «Сити» ўз уйида мухлислари қаршисида ишончли реванш олишга бор кучини сафарбар этади;
Юлдузлар тўқнашуви: Ҳар иккала таркибда дунёнинг энг қимматбаҳо ва юқори савияли футболчилари тўп суради, бу эса учрашувни шиддатли ҳужумкор ўйинга айлантириши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…