Ал-Аҳли ва Эдоуард Мендй атрофида юзага келган вазият ёритилди
Ал-Аҳли дарвозабони Эдоуард Мендй жорий ёзги трансферлар мавсумида клубни тарк этишни хоҳлаётгани ҳақидаги хабарлар билан кун тартибига чиқди. Клуб спорт директори Рой Педро футболчининг техник масалаларга ваколатидан ташқари аралашгани сабабли унинг кетишини истаётгани айтилмоқда. Бироқ томонлар ўртасида жиддий можаро борлиги расман тасдиқланмаган ва хабарлар ҳозирча тахмин ҳамда миш-қасоҳлар даражасида қолмоқда.
Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли жамоаси дарвозабони Эдоуард Мендйнинг келажаги жорий ёзги трансферлар мавсумида асосий муҳокама марказларидан бирига айланди. Сенегал терма жамоаси посбони клуб билан амалдаги шартномасига қарамай, жамоани тарк этишни хоҳлаётгани ҳақида хабарлар тарқалди ва бу мухлислар эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги кунларда клуб ички муҳитида юзага келган зиддиятлар ва футболчининг жамоавий масалаларга аралашуви ҳақидаги миш-қасоҳлар кескин тус олди. Хабарларга кўра, Ал-Аҳли спорт директори Рой Педро дарвозабоннинг кетишини хоҳламоқда. Сабаби сифатида эса тажрибали футболчининг ўз ваколат доирасидан ташқари техник масалаларга аралашишга уриниши кўрсатилмоқда.
Келишмовчилик сабаблари ва томонларнинг муносабатиМутахассисларнинг таъкидлашича, Эдоуард Мендй билан боғлиқ бу вазият унинг яшил майдондаги ўйинига умуман алоқадор эмас. Гап футболчининг жамоадаги айрим жараёнларга ёндашуви ҳақида бормоқда. Шунга қарамай, ҳозирча бу маълумотлар фақатгина тахмин ва миш-қасоҳлар даражасида қолмоқда.
Ҳозирча на Ал-Аҳли раҳбарияти ва на дарвозабоннинг ўзи томонлар ўртасида тўғридан-тўғри жиддий можаро борлигини тасдиқловчи расмий баёнот билан чиққани йўқ. Томонлар сукут сақламоқда, бироқ парда ортидаги музокаралар ва муҳокамалар давом этмоқда.
Футболчининг фаоллиги ва трансфер бозоридаги ҳолатМаълум бўлишича, Эдоуард Мендй ёзги трансферлар ойнаси вақтида жамоанинг эҳтиёжлари ҳамда режаларини муҳокама қилиш мақсадида Ал-Аҳли кийиниш хонасидаги тажрибали етакчилар билан суҳбатлар ўтказган. Унинг бу қадамлари раҳбариятнинг айрим вакилларида турлича қаршиликларни келтириб чиқарган кўринади.
Саудия Арабистони футбол лигасининг жадал ривожланиши ва трансфер бозоридаги кескин рақобат фонида бундай ички хабарлар клублар фаолиятига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Эдоуард Мендйнинг келгуси тақдири яқин кунлардаги расмий баёнотлар ва музокаралардан сўнг ойдинлашиши кутилмоқда.
…