Ал-Аҳли ва Эдоуард Мендй атрофида юзага келган вазият ёритилди

·51·Спорт
Ал-Аҳли ва Эдоуард Мендй атрофида юзага келган вазият ёритилди
Қисқача

Ал-Аҳли дарвозабони Эдоуард Мендй жорий ёзги трансферлар мавсумида клубни тарк этишни хоҳлаётгани ҳақидаги хабарлар билан кун тартибига чиқди. Клуб спорт директори Рой Педро футболчининг техник масалаларга ваколатидан ташқари аралашгани сабабли унинг кетишини истаётгани айтилмоқда. Бироқ томонлар ўртасида жиддий можаро борлиги расман тасдиқланмаган ва хабарлар ҳозирча тахмин ҳамда миш-қасоҳлар даражасида қолмоқда.

Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли жамоаси дарвозабони Эдоуард Мендйнинг келажаги жорий ёзги трансферлар мавсумида асосий муҳокама марказларидан бирига айланди. Сенегал терма жамоаси посбони клуб билан амалдаги шартномасига қарамай, жамоани тарк этишни хоҳлаётгани ҳақида хабарлар тарқалди ва бу мухлислар эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги кунларда клуб ички муҳитида юзага келган зиддиятлар ва футболчининг жамоавий масалаларга аралашуви ҳақидаги миш-қасоҳлар кескин тус олди. Хабарларга кўра, Ал-Аҳли спорт директори Рой Педро дарвозабоннинг кетишини хоҳламоқда. Сабаби сифатида эса тажрибали футболчининг ўз ваколат доирасидан ташқари техник масалаларга аралашишга уриниши кўрсатилмоқда.

Келишмовчилик сабаблари ва томонларнинг муносабати

Мутахассисларнинг таъкидлашича, Эдоуард Мендй билан боғлиқ бу вазият унинг яшил майдондаги ўйинига умуман алоқадор эмас. Гап футболчининг жамоадаги айрим жараёнларга ёндашуви ҳақида бормоқда. Шунга қарамай, ҳозирча бу маълумотлар фақатгина тахмин ва миш-қасоҳлар даражасида қолмоқда.

Ҳозирча на Ал-Аҳли раҳбарияти ва на дарвозабоннинг ўзи томонлар ўртасида тўғридан-тўғри жиддий можаро борлигини тасдиқловчи расмий баёнот билан чиққани йўқ. Томонлар сукут сақламоқда, бироқ парда ортидаги музокаралар ва муҳокамалар давом этмоқда.

Футболчининг фаоллиги ва трансфер бозоридаги ҳолат

Маълум бўлишича, Эдоуард Мендй ёзги трансферлар ойнаси вақтида жамоанинг эҳтиёжлари ҳамда режаларини муҳокама қилиш мақсадида Ал-Аҳли кийиниш хонасидаги тажрибали етакчилар билан суҳбатлар ўтказган. Унинг бу қадамлари раҳбариятнинг айрим вакилларида турлича қаршиликларни келтириб чиқарган кўринади.

Саудия Арабистони футбол лигасининг жадал ривожланиши ва трансфер бозоридаги кескин рақобат фонида бундай ички хабарлар клублар фаолиятига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Эдоуард Мендйнинг келгуси тақдири яқин кунлардаги расмий баёнотлар ва музокаралардан сўнг ойдинлашиши кутилмоқда.

Эдоуард МендйАл-АҳлиСаудия АрабистониФутбол ТрансфериРой Педро
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиГирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиБугун, 02:52Жулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиЖулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиБугун, 02:35Дарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиДарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиБугун, 02:16Монако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиМонако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиБугун, 01:34Ювентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаЮвентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:55Флориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунФлориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунБугун, 00:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)