“Португалияни дунёга танитдинг”: Португалия Президенти Роналдуга мурожаат йўллади

·32·Спорт
“Португалияни дунёга танитдинг”: Португалия Президенти Роналдуга мурожаат йўллади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Португалия Президенти Антониу Жозе Сегуру миллий терма жамоадаги фаолиятини якунлаган 41 ёшли Криштиану Роналдуни мамлакат нуфузини юксалтиргани ва футбол ривожига қўшган ҳиссаси учун расман табриклади.
  • Давлат раҳбари футболчининг садоқати ва ватанпарварлиги миллионлаб ёшлар учун илҳом манбаи эканини таъкидлаб, унга келгуси ишларида зафарлар тилади.

Португалия Президенти Антониу Жозе Сегуру миллий терма жамоадаги фаолиятини расман якунлаган Криштиану Роналдуга махсус расмий мурожаат йўллади. Давлат раҳбари 41 ёшли афсонавий сардорга мамлакат футболи ривожига қўшган беқиёс ҳиссаси, миллий жамоа ғалабалари ҳамда Португалиянинг жаҳон миқёсидаги нуфузини юксалтиргани учун бутун халқ номидан миннатдорлик билдирди.

Президент ўз нутқида Роналду босиб ўтган йўл миллионлаб португаллар ва бутун дунё ёшлари учун улкан илҳом манбаи бўлиб қолишини алоҳида таъкидлади.

«Бу спортдаги энг оғир кунлардан бири»: Президентнинг самимий сўзлари

Давлат раҳбари афсонавий тўпурарнинг терма билан хайрлашуви осон кечмаётганини таъкидлаб, қуйидаги дил сўзларини изҳор этди:

  • Бутун халқ номидан ташаккур: «Бутун Португалия номидан Криштиану Роналдуга миллий терма жамоа либосида қанчалик чексиз садоқат билан тўп сургани, халқимизни илҳомлантиргани ва Португалияни бутун ер юзига танитгани учун чин қалбдан миннатдорлик билдираман»;

  • Оғир дамда миллий бирдамлик: «Тушунаман, бу Криштианунинг спорт ҳаётидаги энг оғир ва ҳаяжонли кунлардан бири. Аммо шунга мутлақо аминманки, португал халқи илгари неча бор исботлаганидек, бугун ҳам унинг ёнида бир мушт бўлиб турибди».

«Ватанга бўлган чексиз муҳаббат»: Тарихга муҳрланган мерос

Антониу Жозе Сегуру Роналдунинг юртга бўлган эҳтироси майдондаги натижалардан ҳам юқори туришини қайд этди:

  • Машғулотдан тортиб голларгача: «Португалия ҳар доим унинг ватанпарварлиги ва юртга бўлган муҳаббатига таяниши мумкинлигини жуда яхши билади. У бу севгини бизга чексиз қувонч бағишлаган ҳар бир машғулоти, ҳар бир шиддатли ўйини ва ҳар бир голига бахшида этган ўша сўнмас эҳтирос билан ифодалашда давом этади»;

  • Юксак тилаклар: «Сенга келгуси ҳаётингда улкан зафарлар тилайман, Криштиану. Ва буюк меҳнатинг учун сенга катта раҳмат!» — дея хулоса қилди Президент.

Криштиану Роналду миллий жамоа сафидаги 234 та учрашув ва 146 та гол билан жаҳон футболи тарихида янгилаб бўлмас рекордларни қолдириб, халқаро саҳнадаги фаолиятини якунлади.

Криштиану РоналдуПортугалия миллий терма жамоасиАнтониу Жозе Сегуру
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду даври тугади: Португалия терма жамоасининг янги сардори расман маълум қилиндиРоналду даври тугади: Португалия терма жамоасининг янги сардори расман маълум қилиндиБугун 20:38Роналдуни катта футболга олиб кирган Сколари унинг термадан кетиши ҳақида нима деди?Роналдуни катта футболга олиб кирган Сколари унинг термадан кетиши ҳақида нима деди?Бугун 16:11“У ўз юртини жаҳон харитасига олиб чиқди”: МЮ афсонаси Роналдунинг буюк мероси ҳақида“У ўз юртини жаҳон харитасига олиб чиқди”: МЮ афсонаси Роналдунинг буюк мероси ҳақидаБугун 15:59“Сенинг меросинг абадий яшайди!”: Головкин Роналдунинг қарорига муносабат билдирди“Сенинг меросинг абадий яшайди!”: Головкин Роналдунинг қарорига муносабат билдирдиКеча 22:47Мураббий баҳоси: Жорже Жезуш Роналдунинг терма жамоадан кетиши ҳақида нималар деди?Мураббий баҳоси: Жорже Жезуш Роналдунинг терма жамоадан кетиши ҳақида нималар деди?Кеча 22:23Пирс Морган Роналдунинг миллий жамоа билан хайрлашувига қандай муносабат билдирди?Пирс Морган Роналдунинг миллий жамоа билан хайрлашувига қандай муносабат билдирди?Кеча 20:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози