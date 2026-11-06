“Португалияни дунёга танитдинг”: Португалия Президенти Роналдуга мурожаат йўллади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалия Президенти Антониу Жозе Сегуру миллий терма жамоадаги фаолиятини якунлаган 41 ёшли Криштиану Роналдуни мамлакат нуфузини юксалтиргани ва футбол ривожига қўшган ҳиссаси учун расман табриклади.
- Давлат раҳбари футболчининг садоқати ва ватанпарварлиги миллионлаб ёшлар учун илҳом манбаи эканини таъкидлаб, унга келгуси ишларида зафарлар тилади.
Португалия Президенти Антониу Жозе Сегуру миллий терма жамоадаги фаолиятини расман якунлаган Криштиану Роналдуга махсус расмий мурожаат йўллади. Давлат раҳбари 41 ёшли афсонавий сардорга мамлакат футболи ривожига қўшган беқиёс ҳиссаси, миллий жамоа ғалабалари ҳамда Португалиянинг жаҳон миқёсидаги нуфузини юксалтиргани учун бутун халқ номидан миннатдорлик билдирди.
Президент ўз нутқида Роналду босиб ўтган йўл миллионлаб португаллар ва бутун дунё ёшлари учун улкан илҳом манбаи бўлиб қолишини алоҳида таъкидлади.
«Бу спортдаги энг оғир кунлардан бири»: Президентнинг самимий сўзлари
Давлат раҳбари афсонавий тўпурарнинг терма билан хайрлашуви осон кечмаётганини таъкидлаб, қуйидаги дил сўзларини изҳор этди:
Бутун халқ номидан ташаккур: «Бутун Португалия номидан Криштиану Роналдуга миллий терма жамоа либосида қанчалик чексиз садоқат билан тўп сургани, халқимизни илҳомлантиргани ва Португалияни бутун ер юзига танитгани учун чин қалбдан миннатдорлик билдираман»;
Оғир дамда миллий бирдамлик: «Тушунаман, бу Криштианунинг спорт ҳаётидаги энг оғир ва ҳаяжонли кунлардан бири. Аммо шунга мутлақо аминманки, португал халқи илгари неча бор исботлаганидек, бугун ҳам унинг ёнида бир мушт бўлиб турибди».
«Ватанга бўлган чексиз муҳаббат»: Тарихга муҳрланган мерос
Антониу Жозе Сегуру Роналдунинг юртга бўлган эҳтироси майдондаги натижалардан ҳам юқори туришини қайд этди:
Машғулотдан тортиб голларгача: «Португалия ҳар доим унинг ватанпарварлиги ва юртга бўлган муҳаббатига таяниши мумкинлигини жуда яхши билади. У бу севгини бизга чексиз қувонч бағишлаган ҳар бир машғулоти, ҳар бир шиддатли ўйини ва ҳар бир голига бахшида этган ўша сўнмас эҳтирос билан ифодалашда давом этади»;
Юксак тилаклар: «Сенга келгуси ҳаётингда улкан зафарлар тилайман, Криштиану. Ва буюк меҳнатинг учун сенга катта раҳмат!» — дея хулоса қилди Президент.
Криштиану Роналду миллий жамоа сафидаги 234 та учрашув ва 146 та гол билан жаҳон футболи тарихида янгилаб бўлмас рекордларни қолдириб, халқаро саҳнадаги фаолиятини якунлади.
Изоҳлар 0
…