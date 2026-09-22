«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилди

·2·Спорт
«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилди

Жаҳон боксининг энг олий минбари ва «Бокс библияси» номи билан машҳур бўлган нуфузли «The Ring Magazine» нашри ўзбек боксининг ёрқин вакили Жавоҳир Умматалиевга алоҳида эътибор қаратди. Нашр ўзининг расмий саҳифаларида ҳамюртимизнинг АҚШдаги афсонавий «Mayweather Boxing Gym» залида енгилмас америкалик жаҳон чемпиони Шакур Стивенсон билан ўтказган шиддатли машғулотлари ва кескин спарринг жараёнидан эксклюзив кадрларни эълон қилди.

«The Ring» ўз постида Жавоҳир Умматалиевни жаҳон миқёсида ўта юқори баҳоланаётган, келажаги порлоқ ва улкан истиқболга эга ўзбек боксчиси сифатида алоҳида эътироф этди. Ўзбекистон бокс федерацияси хабарига кўра, дунёнинг энг сара юлдузи билан бир рингда тенгма-тенг ҳаракат қилган Умматалиевга нисбатан халқаро промоутерлар ва экспертларнинг қизиқиши кескин ортиб бормоқда. Флойд Мейвезернинг Лас-Вегасдаги машҳур масканида ўтган ушбу оғир синов ўзбек бокс мактабининг яна бир вакили катта профессионал саҳнани забт этиш арафасида эканини кўрсатди.

Хўш, Шакур Стивенсондек маккор ҳимоя устасига қарши спарринг Умматалиевга нима беради, Лас-Вегасдаги ушбу машғулотлар ҳамюртимизнинг АҚШдаги катта промоутерлик шартномасига йўл очадими ва «The Ring» эътирофи ўзбек боксчисини жаҳон чемпионлик камари сари қанчалик тезлаштиради?

«Мейвезер зали, Стивенсон билан тўқнашув ва «The Ring» эътирофи»: Муҳим воқеанинг 5 та асосий нуқтаси

Жавоҳир Умматалиев атрофидаги шов-шувли воқеаларнинг энг муҳим жиҳатлари:

  • «Бокс библияси» диққат марказида: Дунёнинг энг нуфузли журнали «The Ring Magazine» ўзбек боксчисига бағишланган махсус контент улашди;

  • Шакур Стивенсон билан спарринг: Умматалиев уч вазн тоифасида жаҳон чемпиони, енгилмас юлдуз Шакур Стивенсон билан рингда синовдан ўтди;

  • «Mayweather Boxing Gym» муҳити: Машғулотлар Флойд Мейвезерга тегишли бўлган, жаҳон бокси элитаси тўпланадиган Лас-Вегасдаги машҳур аренада бўлиб ўтди;

  • Ўта истиқболли боксчи мақоми: Халқаро нашр ҳамюртимизни келажаги энг катта умид уйғотаётган чарм қўлқоп устаси сифатида тавсифлади;

  • Федерациядан расмий тасдиқ: Ўзбекистон бокс федерацияси Умматалиевнинг халқаро майдондаги нуфузи кескин ошиб бораётганини эълон қилди.

«The Ring» нишонидаги тўқнашув: Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон спарринги тафсилотлари

Лас-Вегасдаги машғулот ва спортчилар кўрсаткичлари таҳлили:

Кўрсаткичлар ва жиҳатлар

Жавоҳир Умматалиев (Ўзбекистон)

Шакур Стивенсон (АҚШ)

Халқаро мақоми

«The Ring» тан олган ўта истиқболли боксчи

Уч вазн тоифасида WBC амалдаги чемпиони

Спарринг ўтказилган манзил

«Mayweather Boxing Gym» (Лас-Вегас, АҚШ)

«Mayweather Boxing Gym» (Лас-Вегас, АҚШ)

Жанг услуби

Тажовузкор, тезкор зарбалар ва олимпия мактаби

Ноёб мудофаа, масофани ҳис қилиш ва қарши ҳужум

Мақсад ва вазифа

АҚШ элитаси билан тажриба орттириш ва тан олиниш

Навбатдаги чемпионлик ҳимояси учун тайёргарлик

ОАВ ва экспертлар эътибори

«The Ring» саҳифаларида махсус эътироф

Дунёнинг энг кучли P4P боксчиларидан бири

Кейинги қадамлар

АҚШда йирик жанглар ва промоутерлик шартномалари

Катта титулли бирлаштирувчи баҳслар

«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилди

Профессионал бокс ва менежмент экспертизаси: Нега «The Ring» эътибори улкан трамплин ҳисобланади?

Халқаро таҳлилчилар ва профессионал бокс инсайдерларининг хулосалари:

  • «The Ring» фильтридан ўтиш: Мазкур журнал оддий боксчиларни ҳеч қачон ўз саҳифаларида ёритмайди; у ерда эълон қилиниш спортчининг аллақачон жаҳон скаутлари, Matchroom, Top Rank ёки PBC каби гигант промоутерлар нишонига тушганини англатади;

  • Шакур Стивенсон мактабининг бебаҳолиги: Стивенсон бугунги кунда дунёнинг энг кам зарба ўтказадиган энг мукаммал ҳимоявий боксчиси ҳисобланади; у билан спарринг қилиш Умматалиевга юқори тезлик, мудофаани ёриб ўтиш ва Америка профессионал рингининг ҳақиқий босимини ҳис қилиш имконини берди;

  • Лас-Вегасдаги очиқ эшиклар: Флойд Мейвезер залида намоён бўлиш маҳаллий мураббийлар ва машҳур менежерлар кўз ўнгида ўз маҳоратини кўрсатиш демакдир; бу Умматалиевнинг кейинги фаолиятини тўғридан-тўғри Океан ортига кўчиришига замин яратади;

  • Ўзбек боксининг янги тўлқини: Баҳодир Жалолов, Исроил Мадримов ва Ҳасанбой Дўсматовлардан сўнг ёш авлод вакили бўлган Умматалиевнинг бундай элита даражада тилга олиниши Ўзбекистоннинг профессионал боксдаги ҳукмронлиги узоқ йиллар давом этишидан далолат беради.

Жавоҳир Умматалиевнинг дунёнинг энг яхшилари билан бир сафда тилга олиниши унинг яқин келажакда катта чемпионлик камарлари сари дадил қадам ташлашини кўрсатмоқда.

Сизнингча, Жавоҳир Умматалиев Шакур Стивенсон каби юлдузлар билан машғулотлардан сўнг АҚШ рингларида тез орада чемпионлик камарини қўлга кирита оладими? Ҳамюртимизнинг жанг олиб бориш услуби профессионал бокс учун қай даражада мос деб ҳисоблайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортининг ушбу юксак халқаро эътирофи ҳақидаги таҳлилий мақолани барча бокс ихлосмандларига улашинг!

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон U-23 чоракфиналда Саудия Арабистонига қарши майдонга тушадиЎзбекистон U-23 чоракфиналда Саудия Арабистонига қарши майдонга тушадиБугун, 19:02IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?Бугун, 18:01Исроил Мадримов Кроуфордга қарши жангини эслаб, Турки Ол Аш-Шайхга мурожаат қилдиИсроил Мадримов Кроуфордга қарши жангини эслаб, Турки Ол Аш-Шайхга мурожаат қилдиБугун, 17:30«Реал Мадрид» клуби Жозе Моуринью борасидаги қатъий қарорини эълон қилди«Реал Мадрид» клуби Жозе Моуринью борасидаги қатъий қарорини эълон қилдиБугун, 15:45Месси Аргентина либосини сўнгги марта кияди: хайрлашув баҳсига махсус футболка танладиМесси Аргентина либосини сўнгги марта кияди: хайрлашув баҳсига махсус футболка танладиБугун, 15:33Ҳилола Собирова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритдиҲилола Собирова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритдиБугун, 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди