«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилди
Жаҳон боксининг энг олий минбари ва «Бокс библияси» номи билан машҳур бўлган нуфузли «The Ring Magazine» нашри ўзбек боксининг ёрқин вакили Жавоҳир Умматалиевга алоҳида эътибор қаратди. Нашр ўзининг расмий саҳифаларида ҳамюртимизнинг АҚШдаги афсонавий «Mayweather Boxing Gym» залида енгилмас америкалик жаҳон чемпиони Шакур Стивенсон билан ўтказган шиддатли машғулотлари ва кескин спарринг жараёнидан эксклюзив кадрларни эълон қилди.
«The Ring» ўз постида Жавоҳир Умматалиевни жаҳон миқёсида ўта юқори баҳоланаётган, келажаги порлоқ ва улкан истиқболга эга ўзбек боксчиси сифатида алоҳида эътироф этди. Ўзбекистон бокс федерацияси хабарига кўра, дунёнинг энг сара юлдузи билан бир рингда тенгма-тенг ҳаракат қилган Умматалиевга нисбатан халқаро промоутерлар ва экспертларнинг қизиқиши кескин ортиб бормоқда. Флойд Мейвезернинг Лас-Вегасдаги машҳур масканида ўтган ушбу оғир синов ўзбек бокс мактабининг яна бир вакили катта профессионал саҳнани забт этиш арафасида эканини кўрсатди.
Хўш, Шакур Стивенсондек маккор ҳимоя устасига қарши спарринг Умматалиевга нима беради, Лас-Вегасдаги ушбу машғулотлар ҳамюртимизнинг АҚШдаги катта промоутерлик шартномасига йўл очадими ва «The Ring» эътирофи ўзбек боксчисини жаҳон чемпионлик камари сари қанчалик тезлаштиради?
«Мейвезер зали, Стивенсон билан тўқнашув ва «The Ring» эътирофи»: Муҳим воқеанинг 5 та асосий нуқтаси
Жавоҳир Умматалиев атрофидаги шов-шувли воқеаларнинг энг муҳим жиҳатлари:
«Бокс библияси» диққат марказида: Дунёнинг энг нуфузли журнали «The Ring Magazine» ўзбек боксчисига бағишланган махсус контент улашди;
Шакур Стивенсон билан спарринг: Умматалиев уч вазн тоифасида жаҳон чемпиони, енгилмас юлдуз Шакур Стивенсон билан рингда синовдан ўтди;
«Mayweather Boxing Gym» муҳити: Машғулотлар Флойд Мейвезерга тегишли бўлган, жаҳон бокси элитаси тўпланадиган Лас-Вегасдаги машҳур аренада бўлиб ўтди;
Ўта истиқболли боксчи мақоми: Халқаро нашр ҳамюртимизни келажаги энг катта умид уйғотаётган чарм қўлқоп устаси сифатида тавсифлади;
Федерациядан расмий тасдиқ: Ўзбекистон бокс федерацияси Умматалиевнинг халқаро майдондаги нуфузи кескин ошиб бораётганини эълон қилди.
«The Ring» нишонидаги тўқнашув: Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон спарринги тафсилотлари
Лас-Вегасдаги машғулот ва спортчилар кўрсаткичлари таҳлили:
Кўрсаткичлар ва жиҳатлар
Жавоҳир Умматалиев (Ўзбекистон)
Шакур Стивенсон (АҚШ)
Халқаро мақоми
«The Ring» тан олган ўта истиқболли боксчи
Уч вазн тоифасида WBC амалдаги чемпиони
Спарринг ўтказилган манзил
«Mayweather Boxing Gym» (Лас-Вегас, АҚШ)
«Mayweather Boxing Gym» (Лас-Вегас, АҚШ)
Жанг услуби
Тажовузкор, тезкор зарбалар ва олимпия мактаби
Ноёб мудофаа, масофани ҳис қилиш ва қарши ҳужум
Мақсад ва вазифа
АҚШ элитаси билан тажриба орттириш ва тан олиниш
Навбатдаги чемпионлик ҳимояси учун тайёргарлик
ОАВ ва экспертлар эътибори
«The Ring» саҳифаларида махсус эътироф
Дунёнинг энг кучли P4P боксчиларидан бири
Кейинги қадамлар
АҚШда йирик жанглар ва промоутерлик шартномалари
Катта титулли бирлаштирувчи баҳслар
Профессионал бокс ва менежмент экспертизаси: Нега «The Ring» эътибори улкан трамплин ҳисобланади?
Халқаро таҳлилчилар ва профессионал бокс инсайдерларининг хулосалари:
«The Ring» фильтридан ўтиш: Мазкур журнал оддий боксчиларни ҳеч қачон ўз саҳифаларида ёритмайди; у ерда эълон қилиниш спортчининг аллақачон жаҳон скаутлари, Matchroom, Top Rank ёки PBC каби гигант промоутерлар нишонига тушганини англатади;
Шакур Стивенсон мактабининг бебаҳолиги: Стивенсон бугунги кунда дунёнинг энг кам зарба ўтказадиган энг мукаммал ҳимоявий боксчиси ҳисобланади; у билан спарринг қилиш Умматалиевга юқори тезлик, мудофаани ёриб ўтиш ва Америка профессионал рингининг ҳақиқий босимини ҳис қилиш имконини берди;
Лас-Вегасдаги очиқ эшиклар: Флойд Мейвезер залида намоён бўлиш маҳаллий мураббийлар ва машҳур менежерлар кўз ўнгида ўз маҳоратини кўрсатиш демакдир; бу Умматалиевнинг кейинги фаолиятини тўғридан-тўғри Океан ортига кўчиришига замин яратади;
Ўзбек боксининг янги тўлқини: Баҳодир Жалолов, Исроил Мадримов ва Ҳасанбой Дўсматовлардан сўнг ёш авлод вакили бўлган Умматалиевнинг бундай элита даражада тилга олиниши Ўзбекистоннинг профессионал боксдаги ҳукмронлиги узоқ йиллар давом этишидан далолат беради.
Жавоҳир Умматалиевнинг дунёнинг энг яхшилари билан бир сафда тилга олиниши унинг яқин келажакда катта чемпионлик камарлари сари дадил қадам ташлашини кўрсатмоқда.
Сизнингча, Жавоҳир Умматалиев Шакур Стивенсон каби юлдузлар билан машғулотлардан сўнг АҚШ рингларида тез орада чемпионлик камарини қўлга кирита оладими? Ҳамюртимизнинг жанг олиб бориш услуби профессионал бокс учун қай даражада мос деб ҳисоблайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортининг ушбу юксак халқаро эътирофи ҳақидаги таҳлилий мақолани барча бокс ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…