Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси бокс бўйича Жаҳон чемпионатига қандай таркибда борди?

·10·Спорт
Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси бокс бўйича Жаҳон чемпионатига қандай таркибда борди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси Черногориянинг Будва шаҳрида бўлиб ўтадиган бокс бўйича Жаҳон чемпионатида тўлиқ таркибда иштирок этади.
  • Ўғил болалар 10 та, қизлар эса 8 та вазн тоифасида мамлакатимиз шарафини ҳимоя қилади.
  • Жамоалар Кубалик мутахассис Хулио Ли Эчаварриа бошчилигидаги мураббийлар штаби ҳамда бошқа тажрибали мураббийлар қўл остида мусобақага тайёргарлик кўрди.

Шу йилнинг 15–27 октябрь кунлари Черногориянинг гўзал Будва шаҳрида бокс бўйича ёшлар ўртасидаги нуфузли Жаҳон чемпионати баҳслари бўлиб ўтади. Дунёнинг энг кучли ёш чарм қўлқоп усталари жамланадиган ушбу глобал турнирда Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси ҳам тўлиқ ва кучли таркиб билан иштирок этади.

Ўзбек бокс мактаби тарбияланувчилари дунё биринчилигининг бош совринлари ҳамда медаллари учун рингга кўтарилади. Терма жамоа мураббийлар штаби масъулиятли мусобақа учун энг сара ўғил-қизларни саралаб олди.

Ўғил болалар терма жамоаси (10 та вазн тоифасида)

Мусобақада мамлакатимиз шарафини ҳимоя қиладиган йигитлар ва уларнинг вазн тоифалари:

  • -50 кг: Амиржон Супонов

  • -55 кг: Элёр Рустамов

  • -60 кг: Муҳаммадризо Укимов

  • -65 кг: Жаҳонгир Зайниддинов

  • -70 кг: Зулфиқор Адҳамжонов

  • -75 кг: Суҳроб Раҳматуллаев

  • -80 кг: Аброрбек Шарипов

  • -85 кг: Сардорбек Баҳромхўжаев

  • -90 кг: Асадбек Султанбоев

  • +90 кг: Ислам Салихов

Мураббийлар штаби: Кубалик тажрибали мутахассис Хулио Ли Эчаварриа бошчилигидаги мураббийлар гуруҳи — Сирожиддин Наимов, Бахтиёр Тўрабоев ҳамда Икромжон Ходжаев ёш чарм қўлқоп усталаримизнинг жангларига бошчилик қилади.

Қизлар терма жамоаси (8 та вазн тоифасида)

Аёллар боксида юртимиз шарафини қуйидаги истеъдодли спортчиларимиз ҳимоя қилади:

  • -48 кг: Мухтасар Алиева

  • -51 кг: Назокат Мардонова

  • -54 кг: Шодиёна Мелиқўзиева

  • -57 кг: Робия Равшанова

  • -60 кг: Севара Маматова

  • -65 кг: Аселя Тулегенова

  • -70 кг: Мафтуна Янгиева

  • -75 кг: Самира Турғунова

Қизлар терма жамоаси мураббийлари: Темур Ахбаев, Элдор Ҳолматов, Нодиржон Иргашев ҳамда Фурқатжон Маматов.

Ташкилий ва тиббий таъминот

Терма жамоанинг Будва шаҳридаги мусобақа давомида тўлиқ функционал ва ташкилий тайёргарлиги учун қуйидаги мутахассислар масъул этиб белгиланган:

  • Жамоа менежери: Мухтасар Абдумаликова;

  • Шифокор: Маҳмуд Юнусов.

Ўзбек боксининг келажаги саналган ушбу ёшлар Черногория рингларида Ватанимиз байроғини юксакларга кўтариб, умумжамоа ҳисобида етакчи ўринларни эгаллаш учун қизғин баҳсларга киришади.

Черногория Будва бокс чемпионатЎзбекистон бокс терма жамоаАмиржон СупоновСирожиддин Наимов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Чорак финал бизники!»: Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида ёрқин ғалабага эришди«Чорак финал бизники!»: Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида ёрқин ғалабага эришди24 сентябр 12:04«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилди«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилди22 сентябр 19:27Осиё ўйинларида мутлақ етакчилик: Ўзбекистон ярим финалга 7 та боксчи билан чиқди!Осиё ўйинларида мутлақ етакчилик: Ўзбекистон ярим финалга 7 та боксчи билан чиқди!28 сентябр 23:12Осиё ўйинларида шиддатли кун: Эртага ўзбекистонлик 5 нафар боксчи рингга кўтариладиОсиё ўйинларида шиддатли кун: Эртага ўзбекистонлик 5 нафар боксчи рингга кўтарилади27 сентябр 21:13Дана Уайт Эдди Ҳирнни аёвсиз фош қилди: Фюри — Жошуа жанги бекор бўлиш ёқасидаДана Уайт Эдди Ҳирнни аёвсиз фош қилди: Фюри — Жошуа жанги бекор бўлиш ёқасида27 сентябр 23:10Исроил Мадримов ва Сеймур Исаев тўқнашуви нега қолдирилди?Исроил Мадримов ва Сеймур Исаев тўқнашуви нега қолдирилди?Кеча 13:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...