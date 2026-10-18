Пари ФК — Ренн: таркиблар ва жонли матн
Франция 1-лигаси доирасидаги Пари ФК — Ренн учрашуви 18 октябр, 20:15 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Пари ФК бошланғич таркиби: 1. Трапп К., 17. Камара А., 31. Шерги С., 42. Коппола Д., 10. Кеббаль И., 15. Колеошо Л., 33. Лис-Мелу П. (капитан), 20. Лопес М., 7. Пагис П., 9. Синайоко Л., 14. Траоре А.
Пари ФК захирадагилари: 11. Крассо Ж., 23. Матондо Р., 3. Мбемба Э., 5. Мбоу М., 16. Нкамбадио О., 6. Отавио, 27. Симон М., 18. Сиссоко О., 8. Заби П.
Пари ФК бош мураббийи: Розениор Л.
Ренн бошланғич таркиби: 30. Самба Б. (капитан), 10. Блас Л., 6. Сиссе Д., 4. Крессвелл К., 95. Франковски П., 9. Леполь Э., 14. Рейнольдс Б., 24. Руо А., 90. Сумаре И., 17. Шимански С., 28. Томассон А.
Ренн захирадагилари: 48. Аит Будлал А., 60. Белаззуг К., 45. Камара М., 22. Диа Б., 12. Майенда Э., 18. Нагида М., 70. Норден А., 21. Ронжье В., 11. Тамари М.
Ренн бош мураббийи: Эз Ф.
Изоҳлар 0
…