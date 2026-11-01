Пари ФК — Монако: таркиблар ва жонли матн
Франция 1-лигаси доирасидаги Пари ФК — Монако учрашуви 1 ноябр, 21:15 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Пари ФК бошланғич таркиби: 1. Трапп К., 31. Шерги С., 42. Коппола Д., 10. Кеббаль И., 33. Лис-Мелу П. (капитан), 20. Лопес М., 6. Отавио, 7. Пагис П., 27. Симон М., 9. Синайоко Л., 14. Траоре А.
Пари ФК захирадагилари: 28. Де Смет Т., 11. Крассо Ж., 4. Маркетти В., 23. Матондо Р., 3. Мбемба Э., 5. Мбоу М., 16. Нкамбадио О., 18. Сиссоко О., 8. Заби П.
Пари ФК бош мураббийи: Розениор Л.
Монако бошланғич таркиби: 1. Градецки Л., 11. Аблин М., 29. Бруннер П., 8. Камара Л., 15. Дайер Э., 37. Диоп Э., 10. Головин А., 20. Назиньо, 72. Сане С., 2. Вандерсон, 6. Закария Д. (капитан).
Монако захирадагилари: 9. Балогун Ф., 19. Кабрал П., 28. Кулибали М., 7. Детурбе М., 16. Кон П., 13. Мависса С., 18. Минамино Т., 4. Тезе Ж., 49. Туре И.
Монако бош мураббийи: Филипе Луис.
Изоҳлар 0
…