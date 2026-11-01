Пари ФК — Монако: таркиблар ва жонли матн

·23·Спорт
Пари ФК — Монако: таркиблар ва жонли матн

Франция 1-лигаси доирасидаги Пари ФК — Монако учрашуви 1 ноябр, 21:15 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Пари ФК бошланғич таркиби: 1. Трапп К., 31. Шерги С., 42. Коппола Д., 10. Кеббаль И., 33. Лис-Мелу П. (капитан), 20. Лопес М., 6. Отавио, 7. Пагис П., 27. Симон М., 9. Синайоко Л., 14. Траоре А.

Пари ФК захирадагилари: 28. Де Смет Т., 11. Крассо Ж., 4. Маркетти В., 23. Матондо Р., 3. Мбемба Э., 5. Мбоу М., 16. Нкамбадио О., 18. Сиссоко О., 8. Заби П.

Пари ФК бош мураббийи: Розениор Л.

Монако бошланғич таркиби: 1. Градецки Л., 11. Аблин М., 29. Бруннер П., 8. Камара Л., 15. Дайер Э., 37. Диоп Э., 10. Головин А., 20. Назиньо, 72. Сане С., 2. Вандерсон, 6. Закария Д. (капитан).

Монако захирадагилари: 9. Балогун Ф., 19. Кабрал П., 28. Кулибали М., 7. Детурбе М., 16. Кон П., 13. Мависса С., 18. Минамино Т., 4. Тезе Ж., 49. Туре И.

Монако бош мураббийи: Филипе Луис.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
13
ДАРВОЗА УСТУНИ! Пьер Лис-Мелу (Париж ФК) жарима майдони ташқарисидан зарба берди ва тўп ўнг устунга тегди!
12
51:49 – тўпга эгалик қилиш нисбати.
10
Пабло Пагис (Париж ФК) бурчак зарбасидан тўпни жарима майдончасига узатиш учун имкониятга эга.
9
Илан Кеббал (Париж ФК) жарима зарбасидан тўпни жарима майдончаси ичига узатди, аммо ҳимоячилар хавфни бартараф этишди.
5
Пабло Пагис (Париж ФК) жарима майдончаси ташқарисида яхши ҳаракат қилиб, бўш жой топди ва дарвоза томон кучли зарба йўллади, аммо тўп дарвоза тўсинидан бироз юқорилаб ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Монако дарвозабони тўпни ўйинга киритади.
4
Илан Кеббал (Париж ФК) жарима майдончаси ичига ажойиб узатма амалга оширди, аммо ҳимоячи тўпни илиб олди ва хавфни осонлик билан бартараф этди.
1
Биринчи бўлим бошланди.
21:16
Ўйинни Монако бошлаб беради.
21:16
Бугунги ўйинни Жереми Стинат бошқариб боради.
21:16
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари аллақачон маълум бўлди ва сиз уларни ушбу ўйин тафсилотларида кўришингиз мумкин.
21:16
Салом ва бўлажак ўйиннинг дақиқама-дақиқа матнли трансляциясига хуш келибсиз. Биз сизга майдонда содир бўлаётган воқеаларни имкон қадар аниқроқ етказишга ҳаракат қиламиз. Яхши кайфият тилаймиз.
Пари ФКМонакоФранция 1-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пари ФК — Ренн: таркиблар ва жонли матнПари ФК — Ренн: таркиблар ва жонли матн18 октябр 19:23Монако — Лилль: таркиблар ва жонли матнМонако — Лилль: таркиблар ва жонли матн25 октябр 18:15Лорьян — Монако: таркиблар ва жонли матнЛорьян — Монако: таркиблар ва жонли матн18 октябр 19:20Лион — Анже: таркиблар ва жонли матнЛион — Анже: таркиблар ва жонли матнБугун 20:21Страсбург — Осер: таркиблар ва жонли матнСтрасбург — Осер: таркиблар ва жонли матнБугун 18:08Труа — Ле-Ман: таркиблар ва жонли матнТруа — Ле-Ман: таркиблар ва жонли матнКеча 23:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози