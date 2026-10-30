Найс — Ренн: таркиблар ва жонли матн
Франция 1-лигаси доирасидаги Найс — Ренн учрашуви 30 октябр, 23:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Найс бошланғич таркиби: 23. Диуф И., 35. Мандза Тсиенди Х., 55. Ндайишимие И. (капитан), 5. Абдельмонем М., 92. Клосс Ж., 39. Кулибали Д., 6. Будауи Х., 27. Нкунку Н., 10. Диоп С., 9. Амура М., 11. Ваи Э.
Найс захирадагилари: 77. Булхенди Т., 22. Камара И., 7. Хайн Г., 21. Янссон И., 84. Кутуне Х., 41. Морана Д., 29. Нгуму Н., 87. Перейра Э., 8. Сансон М.
Найс бош мураббийи: Панталони О.
Ренн бошланғич таркиби: 16. Леметр Н., 48. Аит Будлал А., 4. Крессвелл К., 24. Руо А., 95. Франковски П., 17. Шимански С., 21. Ронжье В. (капитан), 28. Томассон А., 18. Нагида М., 11. Тамари М., 22. Диа Б.
Ренн захирадагилари: 60. Белаззуг К., 10. Блас Л., 45. Камара М., 6. Сиссе Д., 12. Майенда Э., 26. Мерлин К., 5. Оливейра Г., 14. Рейнольдс Б., 90. Сумаре И.
Ренн бош мураббийи: Эз Ф.
Изоҳлар 0
…