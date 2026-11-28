ПСЖ — Лорьян: жонли матнли трансляция (Франция 1-лигаси)
Франция 1-лигаси доирасидаги ПСЖ — Лорьян учрашуви 29 ноябр, 00:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
ПСЖ бошланғич таркиби: 39. Сафонов М., 2. Хакими А., 5. Маркиньос (капитан), 51. Пачо В., 21. Эрнандес Л., 33. Заир-Эмери У., 17. Витинья, 27. Фернандес Д., 24. Маюлу С., 10. Дембеле У., 22. Готс М.
ПСЖ захирадагилари: 11. Аклиуш М., 4. Бералдо Л., 30. Шевалье Л., 12. Динь Л., 47. Нжанту К., 87. Невеш Ж., 8. Руис Ф., 9. Торрес Ф., 6. Забарный И.
ПСЖ бош мураббийи: Луис Энрике.
Лорьян бошланғич таркиби: 38. Мвого И., 32. Аджеи Н., 3. Талби М. (капитан), 55. Обаретин Н., 20. Силла Д., 8. Кадиу Н., 62. Авом А., 43. Куасси А., 17. Макенго Ж., 19. Файе С., 42. Коне М.
Лорьян захирадагилари: 18. Балде И., 33. Бернардо Г., 2. Жоржен А., 21. Камара Б., 30. Кузмич С., 11. Ле Бри Т., 72. Мбамба Н., 5. Менди Ф., 15. Тосин А.
Лорьян бош мураббийи: Дюжо А.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…