Европа Лигасида 3-тур натижалари: «Ювентус» очко йўқотди, “Марсель” мағлуб бўлди

·38·Спорт
Европа Лигасида 3-тур натижалари: «Ювентус» очко йўқотди, “Марсель” мағлуб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Лигаси умумий босқичининг 3-турида «Ювентус» ўз майдонида «Ренн» билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади.
  • Леверкузеннинг «Баер» клуби Грециянинг ОФИ жамоасини Ёнас Ҳофманннинг дубли эвазига мағлуб этиб, 9 очко билан турнир жадвалида яккапешқадамга айланди.
  • «Марсель» эса сафарда «Штурм»га 1:0 ҳисобида имкониятни бой берди.
  • «Лех» ва «Сандерленд» ўртасидаги баҳс 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.

Европа Лигаси умумий босқичининг 3-туридан ўрин олган навбатдаги беллашувлар старт олди. Қитъанинг иккинчи даражали нуфузли мусобақасида Турин шаҳри мезбонлик қилган кескин тўқнашув ҳамда етакчиларнинг иштироки мухлислар диққат марказида бўлди.

Туриндаги «Альянц Стэдиум»да Италиянинг «Ювентус» клуби Франциянинг «Ренн» жамоасини қабул қилиб, 2:2 ҳисобидаги жанговор дурангга имзо чекди. Леверкузеннинг «Байер» клуби эса Греция сафаридан ишончли ғалаба билан қайтиб, турнир жадвалининг 1-поғонасига кўтарилиб олди.

Туриндаги драматик тўқнашув: «Ювентус» — «Ренн» 2:2

Баҳс дастлабки дақиқалардан бошлаб жуда очиқ ва шиддатли темпда кечди:

  • Тезкор голлар алмашинуви: Мезбонлар сафида Зеки Челик 5-дақиқадаёқ ҳисобни очган бўлса, 15-дақиқада меҳмонлар юлдузи Мусо Ал-Тамари мувозанатни тиклади;

  • Пенальтилар серияси: Биринчи бўлим якунида, 43-дақиқада Булайе Диа пенальтини аниқ амалга ошириб, «Ренн»ни олдинга олиб чиқди. Иккинчи бўлимда эса «кекса синьора» сафида Ник Волтемаде 67-дақиқада 11 метрлик жарима тўпидан унумли фойдаланиб, ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди;

  • Таркиблар: Мезбонлар сафида Викарио, Бремер, Копмейнерс ва Коло Муани каби юлдузлар ҳаракат қилган бўлса-да, туринликларга ғалаба қозониш насиб этмади. Ушбу дуранг туфайли «Юве» 7 очко билан турнир жадвалининг 4-ўрнида қолди.

Ҳофманндан дубль: «Байер» 100 фоизлик натижа билан пешқадам

Германиянинг «Байер» жамоаси Грециянинг ОФИ клуби меҳмони бўлиб, рақиб дарвозасига жавобсиз иккита тўп киритди:

  • Йонас Ҳофманн шоуси: Тажрибали яримҳимоячи 35 ва 37-дақиқаларда кетма-кет икки бор рақиб посбонини ожиз қолдириб, дублни расмийлаштирди;

  • Мутлақ етакчилик: 3 та ўйиндан сўнг 9 очко жамғарган леверкузенликлар Европа Лигасининг умумий жадвалида яккапешқадам бўлиб турибди.

3-турнинг бошқа муҳим натижалари:

  • «Штурм» — «Марсель» 1:0

    Австрияда кутилмаган натижа қайд этилди — Диакате томонидан 13-дақиқада урилган ягона гол Франция клубини мағлубиятга учратди.

  • «Лех» — «Сандерленд» 1:1

    Полша сафарига отланган инглиз жамоаси баҳс бошидаёқ (2-дақиқада Тутеров) ҳисобни очган бўлса-да, 70-дақиқада Бенгтссон мувозанатни тиклади. «Сандерленд» 7 очко билан 5-поғонани банд этиб турибди.

Тур ўйинлари якунлари Европа Лигасида умумий жадвалнинг юқори қисмида ҳар бир очко учун кураш жуда қизғин кечаётганини кўрсатмоқда.

Европа ЛигасиЮвентусБайер ЛеверкузенРенн
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус — Ренн: таркиблар ва жонли матнЮвентус — Ренн: таркиблар ва жонли матнКеча 20:43ОФИ Крит — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матнОФИ Крит — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матнКеча 20:48Ренн — ОФИ Крит: таркиблар ва жонли матнРенн — ОФИ Крит: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:50Лех Познань — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матнЛех Познань — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Пари ФК — Ренн: таркиблар ва жонли матнПари ФК — Ренн: таркиблар ва жонли матн18 октябр 19:23Байер Леверкузен — Фрайбург: таркиблар ва жонли матнБайер Леверкузен — Фрайбург: таркиблар ва жонли матн18 октябр 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди