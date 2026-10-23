Европа Лигасида 3-тур натижалари: «Ювентус» очко йўқотди, “Марсель” мағлуб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Лигаси умумий босқичининг 3-турида «Ювентус» ўз майдонида «Ренн» билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади.
- Леверкузеннинг «Баер» клуби Грециянинг ОФИ жамоасини Ёнас Ҳофманннинг дубли эвазига мағлуб этиб, 9 очко билан турнир жадвалида яккапешқадамга айланди.
- «Марсель» эса сафарда «Штурм»га 1:0 ҳисобида имкониятни бой берди.
- «Лех» ва «Сандерленд» ўртасидаги баҳс 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.
Европа Лигаси умумий босқичининг 3-туридан ўрин олган навбатдаги беллашувлар старт олди. Қитъанинг иккинчи даражали нуфузли мусобақасида Турин шаҳри мезбонлик қилган кескин тўқнашув ҳамда етакчиларнинг иштироки мухлислар диққат марказида бўлди.
Туриндаги «Альянц Стэдиум»да Италиянинг «Ювентус» клуби Франциянинг «Ренн» жамоасини қабул қилиб, 2:2 ҳисобидаги жанговор дурангга имзо чекди. Леверкузеннинг «Байер» клуби эса Греция сафаридан ишончли ғалаба билан қайтиб, турнир жадвалининг 1-поғонасига кўтарилиб олди.
Туриндаги драматик тўқнашув: «Ювентус» — «Ренн» 2:2
Баҳс дастлабки дақиқалардан бошлаб жуда очиқ ва шиддатли темпда кечди:
Тезкор голлар алмашинуви: Мезбонлар сафида Зеки Челик 5-дақиқадаёқ ҳисобни очган бўлса, 15-дақиқада меҳмонлар юлдузи Мусо Ал-Тамари мувозанатни тиклади;
Пенальтилар серияси: Биринчи бўлим якунида, 43-дақиқада Булайе Диа пенальтини аниқ амалга ошириб, «Ренн»ни олдинга олиб чиқди. Иккинчи бўлимда эса «кекса синьора» сафида Ник Волтемаде 67-дақиқада 11 метрлик жарима тўпидан унумли фойдаланиб, ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди;
Таркиблар: Мезбонлар сафида Викарио, Бремер, Копмейнерс ва Коло Муани каби юлдузлар ҳаракат қилган бўлса-да, туринликларга ғалаба қозониш насиб этмади. Ушбу дуранг туфайли «Юве» 7 очко билан турнир жадвалининг 4-ўрнида қолди.
Ҳофманндан дубль: «Байер» 100 фоизлик натижа билан пешқадам
Германиянинг «Байер» жамоаси Грециянинг ОФИ клуби меҳмони бўлиб, рақиб дарвозасига жавобсиз иккита тўп киритди:
Йонас Ҳофманн шоуси: Тажрибали яримҳимоячи 35 ва 37-дақиқаларда кетма-кет икки бор рақиб посбонини ожиз қолдириб, дублни расмийлаштирди;
Мутлақ етакчилик: 3 та ўйиндан сўнг 9 очко жамғарган леверкузенликлар Европа Лигасининг умумий жадвалида яккапешқадам бўлиб турибди.
3-турнинг бошқа муҳим натижалари:
«Штурм» — «Марсель» 1:0
Австрияда кутилмаган натижа қайд этилди — Диакате томонидан 13-дақиқада урилган ягона гол Франция клубини мағлубиятга учратди.
«Лех» — «Сандерленд» 1:1
Полша сафарига отланган инглиз жамоаси баҳс бошидаёқ (2-дақиқада Тутеров) ҳисобни очган бўлса-да, 70-дақиқада Бенгтссон мувозанатни тиклади. «Сандерленд» 7 очко билан 5-поғонани банд этиб турибди.
Тур ўйинлари якунлари Европа Лигасида умумий жадвалнинг юқори қисмида ҳар бир очко учун кураш жуда қизғин кечаётганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…