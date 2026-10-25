Ренн — Страсбург: таркиблар ва жонли матн
Франция 1-лигаси доирасидаги Ренн — Страсбург учрашуви 25 октябр, 21:15 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Ренн бошланғич таркиби: 30. Самба Б., 95. Франковски П., 48. Аит Будлал А., 4. Крессвелл К., 24. Руо А., 18. Нагида М., 45. Камара М., 21. Ронжье В. (капитан), 17. Шимански С., 22. Диа Б., 11. Тамари М.
Ренн захирадагилари: 60. Белаззуг К., 10. Блас Л., 6. Сиссе Д., 12. Майенда Э., 26. Мерлин К., 5. Оливейра Г., 14. Рейнольдс Б., 90. Сумаре И., 28. Томассон А.
Ренн бош мураббийи: Эз Ф.
Страсбург бошланғич таркиби: 1. Йоргенсен Ф. (капитан), 16. Антви Г., 4. Митчелл Ж., 31. Кулибали К., 36. Осо, 14. Эссуго Д., 23. Соуза Д., 80. Яссин Г., 10. Рейна Г., 21. Демба П., 40. Хардер К.
Страсбург захирадагилари: 43. Бекер Й., 35. Диеме Й., 29. Эль Мурабет С., 20. Годо М., 24. Хогсберг Л., 26. Келлиман О., 28. Нубисси Т., 30. Ортега Х., 12. Пиекутовски М.
Страсбург бош мураббийи: Оливейра Э.
Изоҳлар 0
…