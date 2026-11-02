Лорьян — Брест: таркиблар ва жонли матн
Франция 1-лигаси доирасидаги Лорьян — Брест учрашуви 3 ноябр, 00:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Лорьян бошланғич таркиби: 38. Мвого И., 32. Аджеи Н., 3. Талби М. (капитан), 95. Туре И., 20. Силла Д., 8. Кадиу Н., 62. Авом А., 43. Куасси А., 17. Макенго Ж., 19. Файе С., 18. Балде И.
Лорьян захирадагилари: 33. Бернардо Г., 2. Жоржен А., 10. Йенсен И., 21. Камара Б., 30. Кузмич С., 11. Ле Бри Т., 72. Мбамба Н., 55. Обаретин Н., 15. Тосин А.
Лорьян бош мураббийи: Дюжо А.
Брест бошланғич таркиби: 1. Сельвик Э., 70. Лала К., 29. Тузар Л., 4. Льорис Г., 2. Локо Б., 13. Шотар Ж., 8. Маньети Х. (капитан), 17. Бальде М., 23. Думбия К., 9. Мбуп П., 19. Ажорг Л.
Брест захирадагилари: 18. Бурго Ж., 6. Диамбу М., 11. Эджума Н., 21. Канте И. Й., 39. Н'Гессан Д., 7. Нонж Ж., 30. Патуйе М., 10. Версини Г., 20. Зогбе Л.
Брест бош мураббийи: Лашуэр Ж.
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