Лорьян — Брест: таркиблар ва жонли матн

·20·Спорт
Лорьян — Брест: таркиблар ва жонли матн

Франция 1-лигаси доирасидаги Лорьян — Брест учрашуви 3 ноябр, 00:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Лорьян бошланғич таркиби: 38. Мвого И., 32. Аджеи Н., 3. Талби М. (капитан), 95. Туре И., 20. Силла Д., 8. Кадиу Н., 62. Авом А., 43. Куасси А., 17. Макенго Ж., 19. Файе С., 18. Балде И.

Лорьян захирадагилари: 33. Бернардо Г., 2. Жоржен А., 10. Йенсен И., 21. Камара Б., 30. Кузмич С., 11. Ле Бри Т., 72. Мбамба Н., 55. Обаретин Н., 15. Тосин А.

Лорьян бош мураббийи: Дюжо А.

Брест бошланғич таркиби: 1. Сельвик Э., 70. Лала К., 29. Тузар Л., 4. Льорис Г., 2. Локо Б., 13. Шотар Ж., 8. Маньети Х. (капитан), 17. Бальде М., 23. Думбия К., 9. Мбуп П., 19. Ажорг Л.

Брест захирадагилари: 18. Бурго Ж., 6. Диамбу М., 11. Эджума Н., 21. Канте И. Й., 39. Н'Гессан Д., 7. Нонж Ж., 30. Патуйе М., 10. Версини Г., 20. Зогбе Л.

Брест бош мураббийи: Лашуэр Ж.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
2
Жереми Пиньяр ҳуштагини чалди ва Людовик Ажорж (Брест) рақибини йиқитганидан сўнг қоидабузарликни қайд этди. Лорьян жарима зарбасини амалга оширади.
1
Бошладик, бугунги ўйин айни дамда старт олди.
00:46
Ўйинни Брест бошлаб беради.
00:45
Жереми Пиньяр ушбу ўйин учун бош ҳакам этиб тайинланди.
00:45
Ўйин бошланишидан олдин, бугунги тўқнашув учун бошланғич таркибларни кўришингиз мумкин.
00:45
Ўйин: Лорьян - Брест. Ҳисоб: -. Шарҳ: Матнли жонли трансляциямизга хуш келибсиз. Биз сизга майдонда бўлаётган воқеалар ҳақида батафсил маълумот беришга ҳаракат қиламиз. Ўйин бошланишига жуда оз вақт қолди.
ЛорьянБрестФранция 1-лигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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