Црвена звезда — ФК Копенгаген: таркиблар ва жонли матн

·31·Спорт
Црвена звезда — ФК Копенгаген: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги Црвена звездаФК Копенгаген учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Црвена звезда бошланғич таркиби: 1. Матеус, 9. Дьенг Б., 21. Элшник Т., 60. Гаштаров М., 45. Гудель С., 20. Хандель Т., 22. Костов В., 33. Крунич Р. (капитан), 37. Лучич В., 3. Накаяма Ю., 23. Ристич М.

Црвена звезда захирадагилари: 15. Абу Фани М., 7. Арнаутович М., 6. Бажо М., 8. Балов К., 70. Чам М., 4. Иванич М., 10. Катай А., 19. Ким Е-гон, 75. Лоизу Л., 50. Раданович С., 30. Тебо Ученна Ф., 13. Велькович М.

Црвена звезда бош мураббийи: Риера А.

ФК Копенгаген бошланғич таркиби: 1. Рамай Д., 2. Беймо Ф., 7. Карризо М., 14. Корнелиус А., 27. Дилейни Т. (капитан), 13. Уэскас Р., 24. Мелинг Б., 28. Немет Х., 16. Роберт, 4. Соренсен А., 20. Сузуки Ж.

ФК Копенгаген захирадагилари: 51. Бреум-Харилд Т., 36. Клем У., 39. Дадасон В., 10. Эльюнусси М., 15. Лопес М., 21. Мадсен М., 6. Маркграф А., 18. Майри К., 34. Наснас М., 45. Олсен Г., 31. Рунарссон Р. А., 44. Вианней Нджи Г.

ФК Копенгаген бош мураббийи: Свенссон Б.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
1
Бошладик, бугунги ўйин айни дамда старт олди.
21:50
Владимир Лучич (Црвена Звезда) жарима майдончаси чегарасидан тўпни пастлатиб узатмоқчи бўлди, аммо рақиб ҳимоячилари тўпни хавфсиз жойга чиқариб юборишди. Тўп ён чизиқдан ташқарига чиқиб кетди ва Црвена Звезда тўпни ўйинга киритиб беради.
21:47
Ўйинни Копенгаген жамоаси бошлаб беради.
21:45
Бугунги учрашув бош ҳаками Раду Мариан Петреску бўлади.
21:45
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари аллақачон эълон қилинди ва сиз уларни ушбу ўйин тафсилотларида кўришингиз мумкин.
21:45
Салом ва бизнинг жонли матнли шарҳимизга хуш келибсиз! Биз сизга ўйинда содир бўлаётган барча воқеалар ҳақида тезкор янгиликларни тақдим этиб борамиз. Бошланғич таркиблар жуда яқин вақт ичида эълон қилинади.
Црвена звездаФК КопенгагенКонференция лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ФК Копенгаген — Брага: таркиблар ва жонли матнФК Копенгаген — Брага: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48Лугано — Црвена звезда: таркиблар ва жонли матнЛугано — Црвена звезда: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Беҳруз Каримовнинг еврокубокдаги илк ўйинига қандай баҳо берилди?Беҳруз Каримовнинг еврокубокдаги илк ўйинига қандай баҳо берилди?16 октябр 07:00«Лугано» «Црвена Звезда»ни ўз майдонида таслим этди — ЕКЛ 1-турнинг асосий натижалари«Лугано» «Црвена Звезда»ни ўз майдонида таслим этди — ЕКЛ 1-турнинг асосий натижалари15 октябр 23:59Трабзонспор — Хертс: таркиблар ва жонли матнТрабзонспор — Хертс: таркиблар ва жонли матнБугун 21:19Пафос — Рига ФК: таркиблар ва жонли матнПафос — Рига ФК: таркиблар ва жонли матнБугун 21:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди