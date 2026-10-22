Црвена звезда — ФК Копенгаген: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги Црвена звезда — ФК Копенгаген учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Црвена звезда бошланғич таркиби: 1. Матеус, 9. Дьенг Б., 21. Элшник Т., 60. Гаштаров М., 45. Гудель С., 20. Хандель Т., 22. Костов В., 33. Крунич Р. (капитан), 37. Лучич В., 3. Накаяма Ю., 23. Ристич М.

Црвена звезда захирадагилари: 15. Абу Фани М., 7. Арнаутович М., 6. Бажо М., 8. Балов К., 70. Чам М., 4. Иванич М., 10. Катай А., 19. Ким Е-гон, 75. Лоизу Л., 50. Раданович С., 30. Тебо Ученна Ф., 13. Велькович М.

Црвена звезда бош мураббийи: Риера А.

ФК Копенгаген бошланғич таркиби: 1. Рамай Д., 2. Беймо Ф., 7. Карризо М., 14. Корнелиус А., 27. Дилейни Т. (капитан), 13. Уэскас Р., 24. Мелинг Б., 28. Немет Х., 16. Роберт, 4. Соренсен А., 20. Сузуки Ж.

ФК Копенгаген захирадагилари: 51. Бреум-Харилд Т., 36. Клем У., 39. Дадасон В., 10. Эльюнусси М., 15. Лопес М., 21. Мадсен М., 6. Маркграф А., 18. Майри К., 34. Наснас М., 45. Олсен Г., 31. Рунарссон Р. А., 44. Вианней Нджи Г.

ФК Копенгаген бош мураббийи: Свенссон Б.