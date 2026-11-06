Унив. Крайова — Эгнатия: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Унив. Крайова — Эгнатия учрашуви 6 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Унив. Крайова бошланғич таркиби: 21. Попеску Л., 3. Романчук О., 24. Стеванович Н., 6. Скречу В., 17. Мора К., 16. Ламейра Ж., 8. Балута Т., 11. Банку Н. (капитан), 20. Чикалдэу А., 9. Ал Ҳамлави А., 10. Байарам С.
Унив. Крайова захирадагилари: 29. Башчану Л., 4. Крецу А., 22. Элисор С., 19. Эриберто Тавареш, 30. Матей Д., 1. Максим А., 7. Нсимба С., 28. Рус А., 90. Сава Р., 23. Телес, 31. Уэбстер Р.
Унив. Крайова бош мураббийи: Коэльо Ф.
Эгнатия бошланғич таркиби: 98. Дайсинани М., 22. Хайме Г., 33. Битри Э., 24. Ажетовикж Н., 29. Яго А., 6. Алекси А. (капитан), 17. Криезиу А., 10. Албанезе А., 7. Фернандо Медейрос, 20. Лукили К., 2. Аджесса Д.
Эгнатия захирадагилари: 4. Алиев З., 80. Бекжа Л., 8. Диабате И., 13. Кацбуфи А., 99. Монтенегро Ж., 16. Ндреца Э., 12. Пужа Б., 55. Смажли Г., 1. Тандилашвили Л.
Эгнатия бош мураббийи: Деде Н.
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