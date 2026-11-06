Унив. Крайова — Эгнатия: таркиблар ва жонли матн

·30·Спорт
Унив. Крайова — Эгнатия: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги Унив. Крайова — Эгнатия учрашуви 6 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Унив. Крайова бошланғич таркиби: 21. Попеску Л., 3. Романчук О., 24. Стеванович Н., 6. Скречу В., 17. Мора К., 16. Ламейра Ж., 8. Балута Т., 11. Банку Н. (капитан), 20. Чикалдэу А., 9. Ал Ҳамлави А., 10. Байарам С.

Унив. Крайова захирадагилари: 29. Башчану Л., 4. Крецу А., 22. Элисор С., 19. Эриберто Тавареш, 30. Матей Д., 1. Максим А., 7. Нсимба С., 28. Рус А., 90. Сава Р., 23. Телес, 31. Уэбстер Р.

Унив. Крайова бош мураббийи: Коэльо Ф.

Эгнатия бошланғич таркиби: 98. Дайсинани М., 22. Хайме Г., 33. Битри Э., 24. Ажетовикж Н., 29. Яго А., 6. Алекси А. (капитан), 17. Криезиу А., 10. Албанезе А., 7. Фернандо Медейрос, 20. Лукили К., 2. Аджесса Д.

Эгнатия захирадагилари: 4. Алиев З., 80. Бекжа Л., 8. Диабате И., 13. Кацбуфи А., 99. Монтенегро Ж., 16. Ндреца Э., 12. Пужа Б., 55. Смажли Г., 1. Тандилашвили Л.

Эгнатия бош мураббийи: Деде Н.

Жонли репортаж1-0 ЖОНЛИ
31
Университатя Крайова бурчак зарбасини амалга оширади.
29
Қандай имконият! Александру Чикалдэу (Унив. Крайова) ажойиб узатмани қабул қилиб олиб, жуда яқин масофадан тўпни дарвозага йўллади, аммо улкан имкониятни бой берди. У тўпни дарвозанинг пастки ўрта қисмига йўллаган эди, бироқ Марио Дайшинани ажойиб реакция кўрсатиб, тўпни қайтариб қолди.
271-0
Гол! Александру Чикалдэу (Унив. Крайова) жарима майдончаси ичида тўпни эгаллаб олгач, қайтган тўпни дарвозанинг чап пастки бурчагига йўллади. Ҳисоб 1:0.
27VAR
Диққат! Ҳакам Дон Робертсон дарҳол олдинги вазиятни ВАР ёрдамида кўриб чиқмоқчи, катта эҳтимол билан ҳужум бошланишида ўйиндан ташқари ҳолат бўлган.
24
Ёрдамчи ҳакам байроғини кўтарди ва бош ҳакам ҳуштагини чалди. Александру Чикалдэу (Унив. Крайова) тўпни дарвозага киритди, аммо у ўйиндан ташқари ҳолатда қолгани учун гол инобатга олинмади.
22
Ён ҳакам байроғини кўтарди, чунки Унив. Крайова ўйинчиларидан бири офсайд ҳолатида қолган эди.
20
Ассад Ал Ҳамлави (Унив. Крайова) ўйиндан ташқари ҳолатда қолди, ҳакам ҳуштагини чалиб, ўйинни тўхтатди.
17
Карим Лукили (КФ Эгнатия) жарима майдончаси ташқарисидан зарба йўллади, аммо тўп тўғри Лаурентиу Попескунинг қўлига бориб тушди.
16
Фернандо Медейрос (КФ Эгнатия) дарвоза томон зарба йўллади, аммо тўп ўнг устун ёнидан анча четлаб ўтиб кетди.
14
Стефан Байарам (Унив. Крайова) жарима майдончаси ташқарисидан кучли зарба йўллади, аммо тўп юқорига кўтарилиб, дарвоза тўсинидан ўтиб кетди.
13
Дон Робертсон ҳуштагини чалди, чунки Энео Битри (КФ Эгнатия) тўп ўрнига рақибнинг оёғига зарба берди.
11
Ажойиб ҳужум, чиройли зарба! Никушор Банку (Унив. Крайова) чиройли комбинациядан сўнг қулай пас қабул қилиб олди. Унинг жарима майдони ташқарисидан йўллаган биринчи зарбаси дарвозага кириб кетаётгандек кўринди, аммо тўп ўнг устун ёнидан бироз ўтиб кетди.
10
Алессандро Албанезе (КФ Эгнатия) дарвоза томон олдинга интилмоқда, аммо ҳимоячи ўз вақтида қайтиб, тўпни олиб қўйди.
7
Карлос Мора (Университатя Крайова) қўполлик ишлатди ва Дон Робертсон қоидабузарлик учун ҳуштагини чалди.
5
Эгнатия футболчилари ажойиб қисқа паслар ва тўпни жуда яхши ҳаракатлантиришмоқда. Улар рақиб ҳимоясини ёриб ўтиш ва тезкор қарши ҳужумда зарба бериш учун қулай вазият кутишмоқда.
3
Даниэл Аджесса (КФ Эгнатия) аниқ узатмани қабул қилиб олди, бир марта тўпга тегиниб, зарба йўллади. Бироқ бу хавфсиз зарба бўлди, чунки тўп чап устундан анча узоқликдан ўтиб кетди.
1
Бугунги учрашув эндигина бошланди, ўйиндан завқ олинг!
01:02
Ўйинчилар майдонда ва Эгнатия учрашувни бошлаб беради.
01:00
Бугунги ўйинни Дон Робертсон бошқариб боради.
01:00
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари маълум бўлди, энди улар билан танишиб чиқишингиз мумкин.
01:00
Барча футбол мухлисларига салом, биз сизга ушбу учрашувнинг жонли шарҳини тақдим этиш учун шу ердамиз ва энг қизиқарли ҳамда муҳим вазиятларни ёритиб борамиз. Биз ҳеч нарсани ўтказиб юбормаслигингизни таъминлаймиз, шунчаки бемалол ўтиринг ва завқ олинг.
Унив. КрайоваЭгнатияКонференция лигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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